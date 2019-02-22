В Центральном парке Барнаула на проспекте Социалистическом, 11 пройдут любительские соревнования среди мотоциклистов Барнаула и Алтайского края "Ледниковый ринг". Зрители смогут посмотреть на захватывающие гонки, а также поучаствовать в различных конкурсах. А участников ждут заезды в пяти классах, четыре "на шипах" и один, "экспериментальный" класс, – "без шипов". 15 финалистов получат медали, грамоты и призы. Начало регистрации – в 11:30, начало соревнований – в 13:00.

23 февраля в театре кукол "Сказка" для детей проведут мастер-класс "Подарок папе", где покажут, как сделать своими руками подарок ко Дню защитника Отечества. Мальчишек и девчонок приглашают к 10:00 в малый зал, где работает "театр на подушках". Сразу после мастер-класса здесь состоится спектакль "Колобок".

В ТРЦ GALAXY с 15:00 до 18:00 состоится праздник "День Супермена". На празднике будет выявлен самый настоящий Супермен Барнаула, которому подарят 15 000 рублей наличными.

С 22 по 24 февраля 2019 года в СОК АлтГУ (пр. Красноармейский, 90а) пройдут соревнования по волейболу среди юношей 2003-2004 годов рождения, посвященные памяти Николая Ивановича Казанцева. В соревнованиях примут участие шесть команд.

В краевом театре драмы им. Шукшина в этот день покажут спектакль "Укрощение строптивой" (16+). Начало в 17:30. А в Алтайском музыкальном театре зрители могут посмотреть мюзикл "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (16+). Начало в 17:00.

В Молодежном театре Алтая в 12:00 покажут драму "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00. А в 17:00 здесь же начнется комедия "Бог резни" (16+).

В Российско-немецком доме все выходные будет работать выставка "Из сердца Азии: символика национальных головных уборов". Жители и гости города познакомятся с уникальной выставкой головных уборов из собрания коллекционера, этнографа, кандидата исторических наук, доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета Ивана Назарова.

23 февраля депутаты и активисты ЛДПР проведут в Барнауле серию пикетов и митингов. Выступающие поднимут социальные проблемы. Митинг состоится в сквере им. Г. Титова в 13:00. Участники митинга получат подарки от партии.