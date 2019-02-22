23 февраля в России будет праздноваться День защитника Отечества. К празднованию присоединится и Барнаул, жителей которого в эти выходные ожидает насыщенная развлекательная программа.
Куда сходить в Барнауле 23 февраля?
В Центральном парке Барнаула на проспекте Социалистическом, 11 пройдут любительские соревнования среди мотоциклистов Барнаула и Алтайского края "Ледниковый ринг". Зрители смогут посмотреть на захватывающие гонки, а также поучаствовать в различных конкурсах. А участников ждут заезды в пяти классах, четыре "на шипах" и один, "экспериментальный" класс, – "без шипов". 15 финалистов получат медали, грамоты и призы. Начало регистрации – в 11:30, начало соревнований – в 13:00.
23 февраля в театре кукол "Сказка" для детей проведут мастер-класс "Подарок папе", где покажут, как сделать своими руками подарок ко Дню защитника Отечества. Мальчишек и девчонок приглашают к 10:00 в малый зал, где работает "театр на подушках". Сразу после мастер-класса здесь состоится спектакль "Колобок".
В ТРЦ GALAXY с 15:00 до 18:00 состоится праздник "День Супермена". На празднике будет выявлен самый настоящий Супермен Барнаула, которому подарят 15 000 рублей наличными.
С 22 по 24 февраля 2019 года в СОК АлтГУ (пр. Красноармейский, 90а) пройдут соревнования по волейболу среди юношей 2003-2004 годов рождения, посвященные памяти Николая Ивановича Казанцева. В соревнованиях примут участие шесть команд.
В краевом театре драмы им. Шукшина в этот день покажут спектакль "Укрощение строптивой" (16+). Начало в 17:30. А в Алтайском музыкальном театре зрители могут посмотреть мюзикл "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (16+). Начало в 17:00.
В Молодежном театре Алтая в 12:00 покажут драму "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00. А в 17:00 здесь же начнется комедия "Бог резни" (16+).
В Российско-немецком доме все выходные будет работать выставка "Из сердца Азии: символика национальных головных уборов". Жители и гости города познакомятся с уникальной выставкой головных уборов из собрания коллекционера, этнографа, кандидата исторических наук, доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета Ивана Назарова.
23 февраля депутаты и активисты ЛДПР проведут в Барнауле серию пикетов и митингов. Выступающие поднимут социальные проблемы. Митинг состоится в сквере им. Г. Титова в 13:00. Участники митинга получат подарки от партии.
В этот день на Барнаульском ипподроме на ул. Космонавтов, 61 состоится открытие чемпионата по трековым гонкам. В нем примут участие около 50 пилотов из пяти регионов Сибири. В паузах основного зрелища публику повеселят конкурсами, угостят шашлыком и напоят горячим чаем. Старт гонки 23 и 24 февраля – с 11 часов утра. Попасть на соревнования в эти дни можно за 150 рублей. Желающих посмотреть на остросюжетные соревнования каждый год набирается от трех до пяти тысяч человек, говорят организаторы краевого чемпионата по зимним трековым гонкам.
Сентиментальную комедию "Ретро" (12+) покажут в театре драмы в Барнауле. Начало в 17:30. В этот день в музыкальном театре покажут музыкальную сказку "Дюймовочка" (0+). Начало в 11:00. А в 17:00 здесь начнется показ мюзикла "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (16+). В Молодежном театре Алтая 24 февраля покажут спектакль по мотивам русских народных сказок "Летучий корабль" (6+). Начало в 12:00.
Если ни одно из вышеперечисленных мероприятий не подошло вам, то вы можете сходить в кино. На этой неделе в кинотеатрах состоялась премьера мультфильма "Как приручить дракона 3" (6+), исторической драмы "Тобол" (16+), комедии "Власть" (18+), триллера "Омен: Перерождение" (18+), драмы "Затерянные во льдах" (12+).
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