Пятница, 22 Февраль, 09:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,54
€ 74,3
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Вопрос дня



Соревнования на шипах и выбор Супермена: куда сходить в Барнауле в выходные

, ИА "Амител"
Сделали подборку, куда сходить в Барнауле в праздничные выходные


23 февраля в России будет праздноваться День защитника Отечества. К празднованию присоединится и Барнаул, жителей которого в эти выходные ожидает насыщенная развлекательная программа.

1

Куда сходить в Барнауле 23 февраля?

В Центральном парке Барнаула на проспекте Социалистическом, 11 пройдут любительские соревнования среди мотоциклистов Барнаула и Алтайского края "Ледниковый ринг". Зрители смогут посмотреть на захватывающие гонки, а также поучаствовать в различных конкурсах. А участников ждут заезды в пяти классах, четыре "на шипах" и один, "экспериментальный" класс, – "без шипов". 15 финалистов получат медали, грамоты и призы. Начало регистрации – в 11:30, начало соревнований – в 13:00.

23 февраля в театре кукол "Сказка" для детей проведут мастер-класс "Подарок папе", где покажут, как сделать своими руками подарок ко Дню защитника Отечества. Мальчишек и девчонок приглашают к 10:00 в малый зал, где работает "театр на подушках". Сразу после мастер-класса здесь состоится спектакль "Колобок".

В ТРЦ GALAXY с 15:00 до 18:00 состоится праздник "День Супермена". На празднике будет выявлен самый настоящий Супермен Барнаула, которому подарят 15 000 рублей наличными. 

С 22 по 24 февраля 2019 года в СОК АлтГУ (пр. Красноармейский, 90а) пройдут соревнования по волейболу среди юношей 2003-2004 годов рождения, посвященные памяти Николая Ивановича Казанцева. В соревнованиях примут участие шесть команд.

В краевом театре драмы им. Шукшина в этот день покажут спектакль "Укрощение строптивой" (16+). Начало в 17:30. А в Алтайском музыкальном театре зрители могут посмотреть мюзикл "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (16+). Начало в 17:00.

 В Молодежном театре Алтая в 12:00 покажут драму "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00. А в 17:00 здесь же начнется комедия "Бог резни" (16+).

В Российско-немецком доме все выходные будет работать выставка "Из сердца Азии: символика национальных головных уборов". Жители и гости города познакомятся с уникальной выставкой головных уборов из собрания коллекционера, этнографа, кандидата исторических наук, доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета Ивана Назарова.

23 февраля депутаты и активисты ЛДПР проведут в Барнауле серию пикетов и митингов. Выступающие поднимут социальные проблемы. Митинг состоится в сквере им. Г. Титова в 13:00. Участники митинга получат подарки от партии.

 
Куда сходить в Барнауле 24 февраля?


В этот день на Барнаульском ипподроме на ул. Космонавтов, 61 состоится открытие чемпионата по трековым гонкам. В нем примут участие около 50 пилотов из пяти регионов Сибири. В паузах основного зрелища публику повеселят конкурсами, угостят шашлыком и напоят горячим чаем. Старт гонки 23 и 24 февраля – с 11 часов утра. Попасть на соревнования в эти дни можно за 150 рублей. Желающих посмотреть на остросюжетные соревнования каждый год набирается от трех до пяти тысяч человек, говорят организаторы краевого чемпионата по зимним трековым гонкам.

Сентиментальную комедию "Ретро" (12+) покажут в театре драмы в Барнауле. Начало в 17:30. В этот день в музыкальном театре покажут музыкальную сказку "Дюймовочка" (0+). Начало в 11:00. А в 17:00 здесь начнется показ мюзикла "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (16+). В Молодежном театре Алтая 24 февраля покажут спектакль по мотивам русских народных сказок "Летучий корабль" (6+). Начало в 12:00.

Если ни одно из вышеперечисленных мероприятий не подошло вам, то вы можете сходить в кино. На этой неделе в кинотеатрах состоялась премьера мультфильма "Как приручить дракона 3" (6+), исторической драмы "Тобол" (16+), комедии "Власть" (18+), триллера "Омен: Перерождение" (18+), драмы "Затерянные во льдах" (12+).

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
08:53
Сотрудник томского НКВД описал методы применяемых в 1930-х годах пыток 0
08:46
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на двухмесячные военные сборы 0
08:35
Гроб с телом мужа привезла жительница Самары к зданию правительства области 3
08:26
Соревнования на шипах и выбор Супермена: куда сходить в Барнауле в выходные 0
08:13
Мы были солдатами: 9 фильмов про армию к Дню защитника Отечества 2
08:01
На крыльях счастья: стартовала продажа квартир в популярном районе Барнаула 0
08:00
Вылететь раньше – успеть больше: появился новый авиарейс из Барнаула в Москву 2
07:50
Рецепты от Софи: мясные кармашки на праздничный стол к Дню защитника Отечества 0
07:34
Галстук или книга: Charity Market дарит подарки к 23 Февраля 0
07:25
Стоит ли покупать семена по интернету и как защититься от мошенников 0
07:19
Госавтоинспекция назвала самые аварийные участки на дорогах Алтайского края 2
07:03
Дом с двумя каминами и теплицей над гаражом продают в Барнауле за 14,95 млн руб. 3
06:48
Водители общественного транспорта в Барнауле стали реже совершать аварии 2
06:32
День носков и пены для бритья: смешная подборка к 23 февраля 2
06:17
Похолодание пришло в Алтайский край после "февральской весны" 0
06:01
Не по-мужски: служившие и не служившие депутаты Алтая об армии 2
05:44
Минтруд разъяснил новый порядок пересчета пенсий 2
04:48
Самыми популярными услугами в России стали маникюр и юридическая помощь 0
03:37
Ученые выяснили, как нетрадиционная ориентация влияет на здоровье 0
02:39
Путин поручил улучшить условия содержания заключенных 0
01:59
Астрономы обнаружили еще одну луну Нептуна 0
00:14
Станция на Марсе зафиксировала странный звук низкой частоты 0
23:52
Пилот, проверяя самолет, написал в небе "Мне скучно" и нарисовал две "петельки" 1
23:31
Новосибирская компания "2ГИС" вошла в десятку самых дорогих компаний Рунета 0
23:12
Депутат Госдумы предложил отправить на Евровидение группу десантников 3
22:51
Назарбаев "разогнал" правительство за экономику и неумение работать с населением 3
22:36
Названа причина пожара в гостиничном комплексе в Барнауле 0
22:21
Путин поручил разработать меры защиты россиян за рубежом 0
21:56
Российских игроманов внесут в один большой реестр 0
21:36
Путин запретил приставам взыскивать долги с пенсий и пособий 1
21:22
Конкуренцию среди управляющих компаний предложили усилить 0
20:55
Поджог Змеиногорского ликеро-водочного завода остался без виновных 0
20:31
Гостиничный комплекс горит в Барнауле: по словам очевидцев, есть пострадавшие 4
20:25
Единые требования к детским домам разработают к 1 мая 2019 года 0
19:58
ПФР: после послания Путина рост доплат к пенсии коснется 4 млн россиян 2
19:44
Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками молочной продукции 1
19:08
Коротко о главном: реконструкция вокзала, Путин и "золотые" камеры
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 февраля
18:56
Песков рассказал о работе над поручением Путина о снижении давления на бизнес 1
18:29
Похожую на снег ткань расстелили в Красноярске перед Универсиадой 2
18:12
Экстрим-парк "Турина гора" для технических видов спорта появится в Барнауле 0
17:51
Регионы получат больше денег на капитальный ремонт многоквартирных домов 0
17:35
Житель Славгорода нанес смертельную рану знакомому из-за его поведения 0
17:23
Россиян предупредили о возможных задержках в поставках "молочки" 0
17:14
Пьяный водитель на Алтае сбил девушку и бросил ее без сознания: дело ушло в суд 4
17:02
Росстат назвал главные причины смертности мужчин в России 3
16:48
"Подхрюкивают": благодаря посланию Путина в России появился "глагол года" 18
16:34
КамАЗ с прицепом слетел с трассы под Барнаулом 0
16:21
Контрактник погиб в военной части в Алтайском крае, попав под танк 4
16:14
Стало известно, чем смертельно отравился найденный под Барнаулом таксист 4
16:02
Алименты умершей жене заставляют выплачивать 80-летнего пенсионера 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.