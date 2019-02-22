Цветы – не самый лучший подарок для мужчины / Фото: fishki.net

Ежегодно 23 февраля в России празднуется День защитника Отечества. Почему-то именно в этот день на мужчин обрушивается шквал носков и пен для бритья, что порядком раздражает сильный пол. Amic.ru сделал подборку подарков, которые бесят наших мужчин и которые не стоит дарить в этот день.

1. Носки. Самый очевидный "невариант". Даже если мужчины давно не пополняли свой гардероб носками, дарить их не стоит. Носки в качестве подарка на 23 Февраля уже давно стали стереотипом, над которым многие подшучивают, и тем не менее женщины дарят их из года в год.

2. Нижнее белье. Трусы – еще один заезженный и неоригинальный подарок на 23 Февраля. Какому мужчине хочется получить их в качестве подарка?

3. Набор для бритья или дезодорант. Мужчины в шутку прозвали 23 февраля Днем дезодоранта. Перед этим праздником полки магазинов просто переполнены наборами из гелей для бритья и дезодорантов. У многих представителей сильного пола эти подарки хранятся до следующего года.

4. Букет цветов. Бытует мнение, что мужчинам получать цветы не менее приятно, чем женщинам. Но это не так. Мужчины считают, что это бесполезная трата денег.

5. Плюшевые игрушки. Та же история, что и с цветами. Рациональные мужчины плюшевого медведя, больше подходящего для подарка девушке, точно не оценят.

6. Приколы. Конечно, ваш мужчина не лишен чувства юмора, он посмеется над действительно веселым и оригинальным подарком. А после этого отложит его на дальнюю полку.