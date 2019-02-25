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Почему 25 февраля нужно печь рыбные расстегаи

, ИА "Амител"
Рассказываем вам о народном празднике Алексей Рыбный

На Алексея Рыбного принято ловить рыбу и готовить расстегаи / Фото: ribxoz.ru

На Алексея Рыбного принято ловить рыбу и готовить расстегаи / Фото: ribxoz.ru


25 февраля отмечается народный праздник Алексей Рыбный. Другие названия праздника: Алексий, День Алексея, Алексеев день, Мелетий. Рассказываем вам о народных традициях и приметах этого народного праздника.

Кто такой Алексий?

Митрополит Алексий (мирское имя – Елевферий) родился в 1304 году в Москве в семье известного боярина Феодора Бяконта. Уже в 15-летнем возрасте мальчик решил стать монахом и посвятить свою жизнь служению Богу. С 1320 по 1340 годы Алексий провел в Московском Богоявленском монастыре. После этого уже за пределами монастыря он заведовал судебными делами Церкви как митрополичий наместник. В 1354 году Константинопольский патриарх поставил его митрополитом Киевским и всея Руси. Обладая исключительным умом и способностями, был фактическим правителем Московского княжества при трех московских князьях. В 1366 году Алексий начал строить каменный Московский Кремль. Через 50 лет после его смерти Алексий был канонизирован в лике святителя.

Алексей Рыбный: народные традиции 25 февраля

В этот день было принято выносить посевные семена на мороз. Так они "закалялись", и считалось, что больше зерен взойдет после посадки.

В этот день обычно начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. В этот день целыми семьями шли на реку и добывали рыбу. Для этого во льду делалось отверстие и рыба, которая за зиму уставала от кислородного голодания, поднималась в проруби, где ее били острогой. Говаривали, что примета верная, если много рыбы набьешь – будет удача во всем в этом году. Пойманной рыбой делились с немощными и хворыми, а также с теми, кто не смог пойти на реку наловить рыбу. После этого все садились за стол и ели рыбные расстегаи, приготовленные хозяйкой дома. Существовал старинный обряд этого дня – в голове щуки есть особая косточка похожая на крест, его хозяйка укладывала в расстегай, и тот кто его находил, был под покровительством Господа до следующего дня Алексея Рыбного.

Народные приметы 25 февраля

  • Вьюга или туман целый день – к дождливому лету.
  • Если снег тает, значит будет хороший клев.
  • Если в Алексеев день не теплее, чем в три предыдущих, значит март выдастся теплым.
  • На небе видно много звезд – к богатому урожаю.
  • Если положить пряжу в снег и дать замерзнуть, то любое дело у хозяйки будет успешным.
  • Если в этот день начать какое-то новое дело или запланировать поездку – случится неудача.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

25.02.2019 08:21
- гость -

В 1354 году Константинопольский патриарх поставил его митрополитом Киевским и всея Руси.

А можно на старинных картах эту Русь увидеть??

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