Что будет, если не прийти на военные сборы?

Законодательство предусматривает лишь административную ответственность для тех, кто не желает участвовать в военных сборах. Согласно ст. 21.5 КоАП РФ, неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету влечет предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Согласно статье 328 УК РФ, уголовную ответственность влечет уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных на это оснований.