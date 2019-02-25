Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году граждан, находящихся в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Призыв на военные сборы регламентирует Федеральный закон № 53 "О воинской обязанности и военной службе". Рассказываем, кого призывают на военные сборы, кто не попадает под призыв и что будет, если на них не явиться.
Военные сборы – это вид воинской обязанности граждан России. Они проводятся с целью совершенствования военной и специальной подготовки военнообязанных.
Военные сборы делятся на учебные и проверочные. Проверочные – это сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.
От военных сборов освобождаются женщины и следующие граждане:
- граждане, которые на период мобилизации забронированы органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- сотрудники органов внутренних дел, сотрудники войск нацгвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенники;
- сотрудники воинских образований, занимающие гражданские должности;
- работники авиации, работники железнодорожного транспорта;
- работники флота;
- граждане, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;
- педагоги;
- обучающиеся по очной, очно-заочной или по заочной форме обучения;
- уволенные с военной службы в течение двух лет со дня увольнения в запас;
- имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- пребывающие за пределами Российской Федерации;
- члены Совета Федерации, высшие должностные лица субъектов страны, врио высшего должностного лица субъекта страны;
- граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.
Законодательство предусматривает лишь административную ответственность для тех, кто не желает участвовать в военных сборах. Согласно ст. 21.5 КоАП РФ, неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету влечет предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Согласно статье 328 УК РФ, уголовную ответственность влечет уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных на это оснований.
Да. Согласно ст. 6 Закона о воинской обязанности, во время прохождения военных сборов за "запасниками" сохраняется постоянное место работы. Также им гарантированно будет выплачиваться средний заработок по месту работы, а также будут возмещаться расходы, связанные с наймом жилья и оплатой проезда от места жительства и обратно, и командировочные расходы.
Также тем, кто проходят военные сборы, предоставляются иные денежные выплаты, зависящие от должности "запасника".
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