Кто попал под отключение?

Водоснабжение ограничено в жилых домах в Железнодорожном районе, части Октябрьского района (ВРЗ, пос. Восточный, Жилплощадка), а также в 24 детских садах (12 из них закрыты), 13 школах (закрыты шесть, в остальных учебный процесс организован по сокращенной программе), в зданиях девяти учреждений здравоохранения вода на пониженном давлении. В некоторых домах водоснабжение отключено не повсеместно – на первых-вторых этажах вода есть. По мере проведения работ данные по отключенным объектам будут уточняться.

После переключения на водопровод Д-800 количество отключенных объектов сократится, уточнили в барнаульской администрации.