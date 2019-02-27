Родительский день или Радоница – это особенный праздник в православной церкви. Каждый год он отмечается в разные дни, так как дата этого праздника напрямую зависит от даты Пасхи. Рассказываем, на какое число выпадает Родительский день в 2019 году.
Когда Родительский день в 2019 году?
Родительский день принято отмечать на 9 день после Пасхи. А так как в 2019 году Пасха выпадает на 28 апреля, то Родительский день будет отмечаться во вторник, 7 мая.
Что такое Радоница?
Радоница – это первый день поминовения усопших после Пасхи. В народе этот праздник зовется Родительский день.
Считается, что название праздника Радоница пошло от слова "радость". Именно в этот день нужно помянуть усопших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня.
Что нужно делать в Родительский день?
Очень важно для верующих прийти в храм и помолиться. В этот день проводится вечернее богослужение и литургия, а после полная панихида. После литургии и панихиды верующие идут на кладбище к могилам своих близких. Там можно прочитать молитвы за упокой, привести в порядок место захоронения. Также можно попросить священника отслужить там литию – краткую заупокойную службу.
Как помянуть умерших?
Молитва и есть поминовение. Если речь идет о еде, то ее можно принести в храм или раздать нуждающимся. Не нужно ее оставлять на кладбище, даже если это куличи, яйца или конфеты. Тем более нельзя там устраивать застолья и пить алкоголь. А вот собраться дома за столом и прочитать перед едой молитву об умерших никто не запрещает.
Комментарии