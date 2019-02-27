Что такое Радоница?

Радоница – это первый день поминовения усопших после Пасхи. В народе этот праздник зовется Родительский день.

Считается, что название праздника Радоница пошло от слова "радость". Именно в этот день нужно помянуть усопших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня.