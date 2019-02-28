Какими редкими заболеваниями страдают жители Алтайского края?

В 2017-2018 годах были установлены диагнозы и внесены в регистр пациенты с такими диагнозами как:

гемолитико-уремический синдром;

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура;

дефект в системе комплемента; нарушение обмена меди;

незавершенный остеогенез; первичная легочная гипертензия;

мукополисахаридоз II типа;

юношеский артрит с системным началом.

Из 24 нозологий, включенных в редкие (орфанные) заболевания, в крае выявлены пациенты по 16 нозологиям, а именно: