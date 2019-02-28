Масленичная неделя в 2019 году продлится с 4 по 10 марта / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В 2019 году масленичная неделя начнется 4 марта, а сам праздник Масленица пройдет 10 марта. Отметить этот праздник насыщенно и весело можно будет как в Барнауле, так и за его пределами. Подобрали для вас несколько интересных мест, которые можно посетить на Масленицу и запастись яркими впечатлениями на долгое время.

Сибирская Масленица, Новотырышкино

9 марта в селе Новотырышкино уже в 12 раз пройдет фестиваль "Сибирская масленица". Начало праздника в 12:00.

Для гостей фестиваля будет работать шесть площадок, каждая из которых сможет предложить развлечения на любой вкус.

К примеру, на главной сцене "У озера" пройдет масленичный концерт с участием лучших коллективов Сибири и Алтая, а также хедлайнер фестиваля "Партизан FM". Завершит праздничные гулянья традиционный обряд сжигания масленичных чучел.

Также организаторы праздника планируют установить новый рекорд России на самый большой хоровод. Чтобы он был признан рекордным, он должен состоять более чем из 1082 человек – именно такой рекорд поставили в 2018 году в Омске.

На фестивале будет работать музей техники под открытым небом, также гости смогут посетить зоовыставки "Птичий двор" и "Конный двор".

Желающие смогут поучаствовать в конкурсе частушек и буквально прикоснуться к сказке, а именно прокатиться на русской печи с Емелей и Щукой.

На ипподроме пройдет конноспортивный праздник. Зрителей ждет 11 заездов среди лошадей разных пород и разных возрастов, из них восемь заездов для лошадей рысистых пород. А для рабочих будет три вида программы: скачка, заезд троек и заезд в русской упряжи. Самые смелые смогут поучаствовать в конкурсах.

На ярмарочной площади с утра и до вечера будет работать ярмарка, на которой можно купить уникальные продукты и сувениры.

Для самых сильных гостей фестиваля пройдут соревнования по гиревому спорту. Не обойдется и без традиционного состязания Масленицы – покорения масленичного столба. С подробной программой мероприятия вы можете ознакомиться здесь.

Барнаул, Парк спорта

10 марта в Парке спорта по ул. Энтузиастов, 12в пройдет, пожалуй, самая русская Масленица. Барнаульцев и гостей города ждут вкусные угощения, много подарков, яркие конкурсы, забавные соревнования.

В программе: выступление фольклорных коллективов, праздничные фотозоны, оригинальные интерактивные зоны, масленичные угощения, розыгрыш подарков от "Русского Радио" и Парка спорта и уникальный – единственный в городе масленичный столб с призами от партнеров.

Начало праздника в 12:00.

Барнаул, парк Центрального района

Парк Центрального района приглашает барнаульцев отпраздновать Масленицу 10 марта. Организаторы обещают большой праздник. Гостей мероприятия ждет фотоконкурс, музыкально-игровая программа, сожжение чучела, а также бесплатные блины с горячим чаем, сладости и даже каша.

На празднике будет выбрано лучшее чучело Масленицы. Автора или авторов наградят памятным дипломом и денежным призом (общий призовой фонд равен 10 000 рублей). Все чучела с согласия авторов и для соблюдения традиций празднования будут сожжены.

Барнаульская крепость

8, 9 и 10 марта 2019 года развлекательно-игровой комплекс "Барнаульская крепость" будет ждать барнаульцев для празднования Масленицы.

Организаторы праздника обещают, что гости смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их непосредственными участниками. В рамках праздничной программы ряженые скоморохи проведут танцевальные интерактивы, молодецкие забавы и состязания, также состоится соревнование в мастерстве исполнения масленичных частушек на современные музыкальные ритмы.

Посетителей ждут творческие тематические мастер-классы и конкурс детских рисунков. Также в эти дни пройдет ярмарка изделий ручной работы, где все желающие смогут приобрести подарки для своих близких.

Вход на праздник свободный. Гости смогут приобрести единый билет на безлимитное пользование всеми аттракционами парка во время мероприятий.

Барнаульский зоопарк

Свое празднование Масленицы устроят и в Барнаульском зоопарке 10 марта. Организаторы обещают гостям песни, хороводы, игры, конкурсы, а также самое большое чучело в городе.

Начало в 12:00.