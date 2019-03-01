Масленица будет праздноваться 10 марта / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Уже на следующей неделе, 10 марта, будет праздноваться Масленица, а предшествующая празднику Блинная неделя начнется уже с 4 марта. Все мы знаем о главной традиции Масленицы – печь блины, но мало кто знает, почему праздник называется именно так.

По одной из версий, название Масленица тесно связано с русской традицией выпекания блинов. Люди уставали от зимы, холодов и снега, и выпеканием блинов они пытались привлечь внимание и милость солнца. Помимо этого в деревнях проводились различные обряды, связанные с кругом: люди ярко украшали колесо от телеги и носили его на шесте по улице и так далее. Такие действия "умасливали" Солнце и задабривали его.

Есть и другое мнение касательно того, почему Масленица называется Масленицей. По этой версии праздник был так назван, потому что по православной традиции на этой неделе мясо уже вычеркивается из рациона, а молочные продукты еще разрешены. Вот потому народ и печет блины масленые. К слову, именно по этой же причине со временем Масленицу стали называть Сырной неделей.