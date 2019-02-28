Почему в Барнауле закрыли рынки и сносили киоски?

Читатели ИА "Амител" помнят, что в последние несколько лет в Барнауле закрыли несколько рынков – "Урожайный", "Первомайский", снесли киоски на ул. Пионеров, упорядочили торговлю на пл. Спартака. Однако, по словам Александра Пугача, в целом за последние 10 лет количество нестационарных торговых объектов в городе почти не изменилось.

На месте рынка "Первомайский" построили ТЦ "Гулливер". А за "Сити-Центром" разместилась на первом этаже ярмарка "Фермерский дворик". Ряд нестационарных торговых объектов закрылись по объективным причинам. Например, из-за изменений федерального законодательства и запрета торговли алкоголем и сигаретами в киосках и павильонах, в городе закрылись торговые точки, которые специализировались по продаже пива и табака и не смогли перепрофилироваться. Нестационарные объекты на ул. Пионеров ликвидировали из-за необходимости расширения проезжей части. Некоторые киоски, которые мешали обзору, убрали по требованию ГИБДД.

О том, что город не испытывает дефицита в торговых местах, по мнению чиновника, говорит и тот факт, что в 2018 году 35 мест, выделенных для установки киосков и павильонов торговли, и около трети сезонных площадок остались невостребованными у предпринимателей.

В то же время арендная плата за место для размещения на нем нестационарного торгового объекта (НТО) ниже, чем в коммерческих организациях и торговых центрах города. И платят ее предприниматели исправно. Средства от аренды (например, по итогам 2018 года — порядка 14 млн рублей) поступают в городской бюджет для решения, в том числе, социально-значимых вопросов.