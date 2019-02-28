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Какие объекты нестационарной торговли есть в Барнауле и нужны ли новые?

, ИА "Амител" , Анна Маковеева
Рассказываем, есть ли в Барнауле дефицит нестационарных торговых мест, и почему в городе сносили ларьки и палатки

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Минпромторг предложил вернуть в города ларьки и палатки. Amic.ru выяснил, насколько развита нестационарная торговля в Барнауле, и какие форматы будут развиваться в ближайшие несколько лет.

1
Что такое нестационарная торговля?

Нестационарная торговля – это торговля из некапитальных сооружений – например, из павильонов и киосков. К нестационарной торговле также относится сезонная торговля новогодними елями, саженцами, фруктами, квасом, мороженым и ярмарочная торговля на территории рынков. В Барнауле ярмарки постоянно действуют на рынках ВДНХ, "Юбилейный", "Крытый". Еще одна площадка скоро появится на территории Старого базара. После завершения реконструкции здания исторически сложившаяся концепция рынка не изменится.

Как сообщил Amic.ru председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач, всего в городе насчитывается около 1450 площадок для нестационарной торговли, схема их размещения утверждена на 5 лет, и ежегодно в нее вносятся изменения.

2
Где в Барнауле больше всего объектов нестационарной торговли?

Согласно актуальной схеме размещения нестационарных объектов торговли, больше всего их в Индустриальном районе Барнаула – 432. На втором месте по числу нестационарных торговых мест находится Ленинский район (261 место). В Железнодорожном и Центральном районах города под нестационарную торговлю выделено по 217 мест, а в Октябрьском районе – 151.

В городе предусмотрены места для установки павильонов, киосков, палаток, автоматов по продаже воды, холодильных прилавков, парковки автомагазинов, автоцистерн и т. д. Во всех районах города (пл. Спартака, на ул. Георгиева, ул. Северо-Западной, ул.Титова, пр-ту Красноармейскому, ул.Юрина) есть 144 бесплатных торговых места для садоводов, кто хочет продать излишки урожая.

Формат автолавок, предлагающих смешанный ассортимент товаров, в Барнауле не прижился. По словам Александра Пугача, они более актуальны для отдаленных сельских районов края, где нет ни одного торгового объекта: "Когда у нас была проблема в с. Мохнатушка Центрального района, мы запускали туда автолавку, которая торговала товарами первой необходимости и выполняла определенные заказы: кто-то заказывал мешок муки, кто-то – мешок сахара".

 

3
Чем торгуют в нестационарных объектах торговли?
Вообще, в нестационарных объектах торгуют как продовольственными, так непродовольственными товарами. Есть так называемые специализированные объекты по продаже продуктов питания. Это холодильники с мороженым, автоцистерны с квасом (они работают в сезон), автоматы с питьевой водой, киоски по продаже овощей и фруктов, автоцистерны, в которых можно купить молоко, а также киоски и павильоны местных товаропроизводителей.
4
Почему в Барнауле закрыли рынки и сносили киоски?

Читатели ИА "Амител" помнят, что в последние несколько лет в Барнауле закрыли несколько рынков – "Урожайный", "Первомайский", снесли киоски на ул. Пионеров, упорядочили торговлю на пл. Спартака. Однако, по словам Александра Пугача, в целом за последние 10 лет количество нестационарных торговых объектов в городе почти не изменилось.

На месте рынка "Первомайский" построили ТЦ "Гулливер". А за "Сити-Центром" разместилась на первом этаже ярмарка "Фермерский дворик". Ряд нестационарных торговых объектов закрылись по объективным причинам. Например, из-за изменений федерального законодательства и запрета торговли алкоголем и сигаретами в киосках и павильонах, в городе закрылись торговые точки, которые специализировались по продаже пива и табака и не смогли перепрофилироваться. Нестационарные объекты на ул. Пионеров ликвидировали из-за необходимости расширения проезжей части. Некоторые киоски, которые мешали обзору, убрали по требованию ГИБДД.

О том, что город не испытывает дефицита в торговых местах, по мнению чиновника, говорит и тот факт, что в 2018 году 35 мест, выделенных для установки киосков и павильонов торговли, и около трети сезонных площадок остались невостребованными у предпринимателей.

В то же время арендная плата за место для размещения на нем нестационарного торгового объекта (НТО) ниже, чем в коммерческих организациях и торговых центрах города. И платят ее предприниматели исправно. Средства от аренды (например, по итогам 2018 года — порядка 14 млн рублей) поступают в городской бюджет для решения, в том числе, социально-значимых вопросов.

5
Почему горожане продолжают торговать в неположенных местах?

Несмотря на то, что в городе есть площадки, на которых можно бесплатно продавать излишки урожая, многие садоводы предпочитают торговать с коробок и картонок прямо на тротуарах.

"На пл. Спартака есть торговый ряд, но торгующему нужно встать там, где он будет мешать прохожим, пассажирам. Чтобы, как говорят в народе, человек "споткнулся" о товар. Так торговцы выбирают удобные, по их мнению, места. Мы пытаемся с этим бороться, потому что это нарушает общепринятый порядок. От такой назойливой формы предложения горожане не в восторге, мы получаем очень много жалоб", – рассказал Александр Пугач.

Долгое время власти не могли решить проблему с барахолкой на ул. Балтийской. Когда стихийный рынок, не без участия администрации города (предпринимателям была оказана помощь в доставке оборудования на новое место), переместился на площадку перед экоярмаркой ВДНХ, все остались довольны.

"Высказываются мнения, что можно закрыть глаза на стихийную торговлю, но тогда в городе будет хаос, и к торгующим будут присоединятся новые продавцы. Это не будет украшать центральные улицы. Тем более, что после себя такая торговля оставляет много мусора. Мы развиваем туризм, пытаемся всем объяснить, что Барнаул – цивилизованный город, а такая торговля – не показатель цивилизации", – считает чиновник.

 

6
Какие "ларьки" могут вернуться в Барнаул?

Надо говорить не о возвращении, т.к. такая форма розничной торговли и не исчезала в городе, а о реконструкции объектов.

На смену киоскам, в которых торгуют через "амбразуру", постепенно приходят современные павильоны, в которые можно зайти погреться, выпить чашечку кофе и купить свежую прессу. Подобные павильоны часто находятся рядом с остановкой, поэтому в них удобно ждать автобус. По мнению Александра Пугача, будущее как раз за такими торговыми объектами.

Также он считает, что городу стоит развивать сезонную торговлю в местах отдыха (в скверах, на набережной, в Нагорном парке) и поощрять развитие небольших специализированных магазинов продуктов питания от производителя.

"В нашей торговой сети 454 магазина и отдела специализированной пищевой продукции (от производителей сыров, мяса, мясных полуфабрикатов и т.д.). Треть из них работают как раз в нестационарных объектах. Мы приветствуем это направление развития сети", – сказал он.

 

7
Как разместить новый нестационарный торговый объект в Барнауле?

Для того чтобы установить новую торговую точку, необходимо обратиться в администрацию района. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов заключаются сроком на 5 лет. "Цена аренды варьируется от 100 до 500 рублей за кв. метр, она зависит от проходимости места и от того, проводился ли аукцион. Если арендатор добросовестный, регулярно вносит плату, аукцион на участок, который он занимает, не проводится. Договор аренды продлевается на новый срок", – пояснил Александр Пугач.

К объектам нестационарной торговли предъявляют ряд требований, в частности владельцы торговых точек должны соблюдать Правила благоустройства территории городского округа – города Барнаула, утвержденные решением Барнаульской городской Думы от 27.10.2017 №15.

Для тех граждан, кто осуществляет торговлю вне мест схемы размещения нестационарных торговых объектов, ждет штраф. Размер штрафов для граждан составляет 500-3000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 10000 рублей, для юридических лиц – от 10000 рублей до 50000 рублей. Повторное правонарушение грозит увеличением размера штрафа.

Информацию о нестационарной торговле в Барнауле можно найти на сайте мэрии Барнаула.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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