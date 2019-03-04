Какие приложения могут шпионить и как защитить телефон от прослушки

Зачем приложения шпионят за владельцем смартфона?

Эксперты Роскачества сообщили, что голосовые данные могут собирать разработчики приложений. Эту информацию часто используют в маркетинговых целях, например, чтобы настроить таргетированную рекламу и предложить пользователю тот товар или услугу, которая его наверняка заинтересует. Если вы с телефоном в руках обсудили планы на отпуск или поговорили о том, что нужно купить новый холодильник, а потом заметили, что в браузере показывается реклама отелей Турции и магазинов бытовой техники, – ваш телефон вас подслушивает.

Считается, что приложения собирают данные в обезличенном виде, но дополнительную информацию о человеке можно легко получить из социальных сетей, к которым обычно есть доступ со смартфона. А это открывает большие возможности для шантажа. Владельцы телефонов могут стать жертвами мошенников, которые звонят и угрожают опубликовать компрометирующие аудио- или видеозаписи. Зачастую это обычный блеф, но люди, слышавшие о "мобильных шпионах" и не желающие рисковать своей репутацией, готовы платить мошенникам крупные суммы.