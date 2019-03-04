Какие приложения могут шпионить и как защитить телефон от прослушки

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"Шпионить" за владельцами смартфонов могут не только вредоносные программы, но и вполне безобидные приложения, например, мессенджеры. Amic.ru рассказывает, что как защитить себя от прослушки.
Эксперты Роскачества сообщили, что голосовые данные могут собирать разработчики приложений. Эту информацию часто используют в маркетинговых целях, например, чтобы настроить таргетированную рекламу и предложить пользователю тот товар или услугу, которая его наверняка заинтересует. Если вы с телефоном в руках обсудили планы на отпуск или поговорили о том, что нужно купить новый холодильник, а потом заметили, что в браузере показывается реклама отелей Турции и магазинов бытовой техники, – ваш телефон вас подслушивает.
Считается, что приложения собирают данные в обезличенном виде, но дополнительную информацию о человеке можно легко получить из социальных сетей, к которым обычно есть доступ со смартфона. А это открывает большие возможности для шантажа. Владельцы телефонов могут стать жертвами мошенников, которые звонят и угрожают опубликовать компрометирующие аудио- или видеозаписи. Зачастую это обычный блеф, но люди, слышавшие о "мобильных шпионах" и не желающие рисковать своей репутацией, готовы платить мошенникам крупные суммы.
Как правило, пользователи сами разрешают приложениям подключаться к микрофону, камере, использовать фотографии и геолокацию. Устанавливая приложение, они открывают доступ, не задумываясь о том, насколько та или иная функция необходима конкретной программе. Иногда владельцы смартфонов совсем не читают пользовательское соглашение и устанавливают программы с расширенными правами (например, с возможностью включать микрофон или камеру в фоновом режиме). Кстати, в современных Android (начиная с 6.0) внедрен специальный защитный механизм запроса прав.
Мобильные приложения могут прослушивать пользователя еще в нескольких случаях. Например, когда человек игнорирует предупреждение системы и добровольно доверяет вредоносному программному обеспечению. Или программа использует технику Tapjacking (overlay), которая позволяет скрыть вредоносную активность под видом невинного приложения (например, обычной игры).
Эксперты Роскачества советуют владельцам смартфонов быть внимательными при установке новых программ и не принимать пользовательское соглашение, не читая его. Проверить, какие права получили уже установленные приложения можно в настройках смартфона. Там же есть возможность ограничить доступ мессенджеров и других приложений к микрофону.
Кроме того, специалисты рекомендуют постоянно обновлять операционную систему и устанавливать приложения только из официальных магазинов (Google Play и App Store).
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