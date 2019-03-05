Коллектор обрушился в Рубцовске 4 марта / Фото: primorsky.ru
В понедельник, 4 марта, в Рубцовске произошло обрушение канализационного коллектора. В городе введен режим повышенной готовности. Рассказываем, что произошло и когда будет устранено обрушение.
Сотрудники МУП "Рубцовский водоканал" отказались от мысли проводить земляные работы, так как это может усугубить ситуацию и спровоцировать транспортный коллапс и дальнейшее обрушение коллектора, сообщает рубцовский портал.
Коммунальщики воспользуются методом горизонтально направленного бурения. На это потребуется порядка 4 млн 950 тыс. рублей. Необходимо пройти участок 100 метров. Финансирование работ будет осуществлено из резервного фонда бюджета города. Контролировать ход работ будет глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.
Прокол займет несколько суток. А вот для перемонтажа и установки канализационных колодцев на пересечении проспектов Ленина и Рубцовского потребуется гораздо больше времени. На все работы потребуется не меньше двух недель. Работы не отразятся на жилых домах и объектах социальной сферы.
Сейчас подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор. Также предприятие ликвидирует подпоры в многоквартирных домах по заявкам граждан.
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