Что делают коммунальщики?

Сотрудники МУП "Рубцовский водоканал" отказались от мысли проводить земляные работы, так как это может усугубить ситуацию и спровоцировать транспортный коллапс и дальнейшее обрушение коллектора, сообщает рубцовский портал.

Коммунальщики воспользуются методом горизонтально направленного бурения. На это потребуется порядка 4 млн 950 тыс. рублей. Необходимо пройти участок 100 метров. Финансирование работ будет осуществлено из резервного фонда бюджета города. Контролировать ход работ будет глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.