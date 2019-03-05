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Главный канализационный коллектор рухнул в Рубцовске: что происходит

, ИА "Амител"
Рассказываем, что известно об обрушении коллектора в Рубцовске к этому часу

Коллектор обрушился в Рубцовске 4 марта / Фото: primorsky.ru

Коллектор обрушился в Рубцовске 4 марта / Фото: primorsky.ru


В понедельник, 4 марта, в Рубцовске произошло обрушение канализационного коллектора. В городе введен режим повышенной готовности. Рассказываем, что произошло и когда будет устранено обрушение.

1
Что произошло?
Обрушение канализационного коллектора диаметров 1000 мм произошло на пересечении проспекта Ленина и проспекта Рубцовского, сообщает администрация города Рубцовска.
2
Сколько домов находится в зоне обрушения?
В МУП "Рубцовский водоканал" стали поступать жалобы на качество водоотведения от жителей южной части города. Всего на пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы.
3
Что известно о рухнувшем коллекторе?
Коллектор был проложен в 1965 году, на сегодняшний день его износ составляет 100%. По оценкам специалистов, верхний свод обрушается от газовой коррозии.
4
Что делают коммунальщики?

Сотрудники МУП "Рубцовский водоканал" отказались от мысли проводить земляные работы, так как это может усугубить ситуацию и спровоцировать транспортный коллапс и дальнейшее обрушение коллектора, сообщает рубцовский портал.

Коммунальщики воспользуются методом горизонтально направленного бурения. На это потребуется порядка 4 млн 950 тыс. рублей. Необходимо пройти участок 100 метров. Финансирование работ будет осуществлено из резервного фонда бюджета города. Контролировать ход работ будет глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

5
Сколько времени потребуется на устранение обрушения?

Прокол займет несколько суток. А вот для перемонтажа и установки канализационных колодцев на пересечении проспектов Ленина и Рубцовского потребуется гораздо больше времени. На все работы потребуется не меньше двух недель. Работы не отразятся на жилых домах и объектах социальной сферы.

Сейчас подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор. Также предприятие ликвидирует подпоры в многоквартирных домах по заявкам граждан.

6
Будет ли закрыт проезд транспорта на участке?
Для общественного транспорта проспект Ленина закрыт не будет. Проезд личного транспорта будет осуществляться по особой схеме после согласования с ГИБДД.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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