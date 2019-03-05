Первый случай заболевания корью выявлен в Алтайском крае / Фото: advanceer.com
Первый случай заболевания корью зафиксирован в Алтайском крае. Заболевание выявлено у жителя Баевского района. Перед этим мужчина работал вахтовым методом в Москве, где проживал в общежитии. Рассказываем о симптомах этого заболевания, насколько оно заразно и можно ли не заразиться.
Инкубационный период – 21 день со дня контакта с коревым больным.
Симптомы кори:
- резкий подъем температуры до 38-40,5 градуса;
- сухой кашель;
- светобоязнь;
- головная боль;
- сиплость или хриплость голоса;
- нарушения сознания, бред;
- нарушения в работе кишечника;
- отек слизистых оболочек дыхательных путей;
- симптомы конъюнктивита: отек век, покраснения вокруг глаз;
- появление красных пятен во рту – на небе, внутренней поверхности щек;
- на второй день болезни на слизистых ротовой полости появляются белые небольшие пятна;
- сама сыпь появляется на четвертый-пятый день, характерным является ее возникновение на лице и шее, за ушами, затем на теле и на сгибах рук, ног, пальцах, ладонях и стопах.
При заболевании корью могут возникнуть довольно серьезные осложнения: ларингит, круп (стеноз гортани), трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит, мезентериальный лимфаденит.
Довольно редкое позднее осложнение – подострый склерозирующий панэнцефалит.
Препаратов, которые действуют непосредственно на вирус кори и борются с ним, не существует. Как и при всех вирусных инфекциях, доктор проведет лечение симптоматическое, облегчающее состояние и предотвращающее риски осложнений.
Обычно назначают: препараты, снижающие температуру и снимающие общее недомогание и боль; аэрозоли против воспаления и полоскание горла ромашкой, специальными антисептическими препаратами; муколитики и отхаркивающие средства от сухого кашля; для снятия симптомов ринита и снижения рисков развития отита – специальные сосудосуживающие капли в нос и промывание солевым раствором.
Для уменьшения рисков развития слепоты больным рекомендуют во время всего периода болезни принимать витамин А. В случае развития пневмонии назначают антибактериальные препараты.
Единственным и эффективным методом защиты от кори является прививка.
Первая прививка делается детям в возрасте до года. Повторная вакцинация проводится в шесть лет.
Взрослым людям от 18 до 35 лет ставится прививка в том случае, если они не болели, не привиты, или прививались один раз. В возрастной категории 36-55 лет при тех же условиях вакцинация от кори показана представителям некоторых профессий.
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