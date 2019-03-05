Как лечится корь?

Препаратов, которые действуют непосредственно на вирус кори и борются с ним, не существует. Как и при всех вирусных инфекциях, доктор проведет лечение симптоматическое, облегчающее состояние и предотвращающее риски осложнений.

Обычно назначают: препараты, снижающие температуру и снимающие общее недомогание и боль; аэрозоли против воспаления и полоскание горла ромашкой, специальными антисептическими препаратами; муколитики и отхаркивающие средства от сухого кашля; для снятия симптомов ринита и снижения рисков развития отита – специальные сосудосуживающие капли в нос и промывание солевым раствором.

Для уменьшения рисков развития слепоты больным рекомендуют во время всего периода болезни принимать витамин А. В случае развития пневмонии назначают антибактериальные препараты.