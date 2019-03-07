8 Марта в 2019 году будет праздноваться в пятницу / Фото: ledis.top

Уже завтра мужчины будут поздравлять прекрасную половину человечества с Международным женским днем, дарить подарки и сюрпризы. Мы уже делали подборку, как порадовать свою женщину на 8 Марта. Ее вы можете почитать здесь: "Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта". Теперь мы делаем подборку тех подарков, которые не стоит дарить своим дамам. Уточним, что список примерный. Наверняка многие женщины порадуются некоторым вещам из перечисленных ниже.

1 Посуда Посуда – как тонкий намек на то, что место женщины на кухне. Разве тарелка или кастрюля может быть долгожданным сюрпризом на праздник?

2 Бытовая техника Иногда мужчины решают подарить женщине практичный подарок: пылесос, чайник, мультиварку или утюг. Конечно, это очень полезные вещи, но 8 Марта прекрасному полу хочется почувствовать себя принцессами, а не домохозяйками с утюгом.

3 Подарки с намеком В наш рейтинг антиподарков не могли не войти подарки с намеком. К примеру, чай для похудания, крем от морщин или книги "Как похудеть за 30 дней". У особо впечатлительных особ такие подарки могут вызвать слезы. Однако если вы знаете, что ваша женщина давно мечтает об обруче или абонементе в фитнес-зал, то почему бы и нет? Дарите не раздумывая.

4 Набор для душа Перед 8 Марта полки магазинов просто ломятся от различных наборов из гелей для душа, дезодорантов, шампуней и полотенец. Но давайте будет честными, разве это подарок? Такое женщина может купить себе и сама.

5 Белье На самом деле это отличный подарок, но ваш мужчина вряд ли угадает с размером. Из этой ситуации есть неплохой выход: просто подарите вашей женщине сертификат в магазин белья и она выберет то, что ей нужно.

6 Парфюм Та же самая ситуация, что и с бельем. Каждому человеку нравятся какие-то определенные запахи, и тут вы можете прогадать. Но если вы точно знаете, какой запах предпочитает ваша женщина, то такой подарок делать стоит.