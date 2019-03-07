Уже завтра мужчины будут поздравлять прекрасную половину человечества с Международным женским днем, дарить подарки и сюрпризы. Мы уже делали подборку, как порадовать свою женщину на 8 Марта. Ее вы можете почитать здесь: "Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта". Теперь мы делаем подборку тех подарков, которые не стоит дарить своим дамам. Уточним, что список примерный. Наверняка многие женщины порадуются некоторым вещам из перечисленных ниже.
Посуда
Посуда – как тонкий намек на то, что место женщины на кухне. Разве тарелка или кастрюля может быть долгожданным сюрпризом на праздник?
Бытовая техника
Иногда мужчины решают подарить женщине практичный подарок: пылесос, чайник, мультиварку или утюг. Конечно, это очень полезные вещи, но 8 Марта прекрасному полу хочется почувствовать себя принцессами, а не домохозяйками с утюгом.
Подарки с намеком
В наш рейтинг антиподарков не могли не войти подарки с намеком. К примеру, чай для похудания, крем от морщин или книги "Как похудеть за 30 дней". У особо впечатлительных особ такие подарки могут вызвать слезы. Однако если вы знаете, что ваша женщина давно мечтает об обруче или абонементе в фитнес-зал, то почему бы и нет? Дарите не раздумывая.
Набор для душа
Перед 8 Марта полки магазинов просто ломятся от различных наборов из гелей для душа, дезодорантов, шампуней и полотенец. Но давайте будет честными, разве это подарок? Такое женщина может купить себе и сама.
Белье
На самом деле это отличный подарок, но ваш мужчина вряд ли угадает с размером. Из этой ситуации есть неплохой выход: просто подарите вашей женщине сертификат в магазин белья и она выберет то, что ей нужно.
Парфюм
Та же самая ситуация, что и с бельем. Каждому человеку нравятся какие-то определенные запахи, и тут вы можете прогадать. Но если вы точно знаете, какой запах предпочитает ваша женщина, то такой подарок делать стоит.
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Ненужные статуэтки
Разные вазочки, статуэтки и брелочки либо передариваются, либо отправляются на самую дальнюю полку. Хотя есть девушки, которые любят коллекционировать такие безделушки, но их очень немного.
Комментарии
насколько можно быть невнимательным и пофигистом когда все время со всех источников говорят что не нужно дарить? так нет все равно дарят