Как правильно оформить протоколы собраний собственников квартир?

Какие новые требования к протоколам в новой версии документа?

Дмитрий Бурняшев, юрист и автор статей на тему ЖКХ, разъяснил, что в новых утвержденных Минстроем требованиях не так много значимых изменений. Одно из них – законодательное закрепление понятия "бюллетени". На повестке дня так называли письменные решения владельцев квартир.

Согласно новой редакции документа, бюллетени должны стать обязательным приложением к протоколу, а ответственным за их подготовку является инициатор общего собрания (ранее это требование не указывалось).

В бюллетенях должны указывать:

сведения, позволяющие идентифицировать участника собрания (для физлица это ФИО, номер принадлежащей ему квартиры, реквизиты документа, подтверждающего право собственности, подпись; для юрлица – полное наименование, ОГРН, номер принадлежащей квартиры, реквизиты документа, подтверждающего право собственности, количество голосов, которыми оно обладает, ФИО представителя юрлица, документ, подтверждающий полномочия представителя и его подпись);

дату заполнения бюллетеней;

сведения о том, как проголосовали собственники жилья.

В п. 21 Требований 44/пр теперь указано, что страницы протокола общего собрания и всех его приложений должны быть пронумерованы и сшиты. Эту работу выполняет секретарь общего собрания. Последнюю страницу протокола подписывает председатель собрания. Кстати, некоторые нотариусы и раньше требовали сшивать протоколы собраний, но объяснить, где закреплено это требование, не могли.