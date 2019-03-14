Туристов обязали регистрировать опасные маршруты / Фото: ru.sputnik.kg
МЧС утвердило новый порядок информирования спасательных подразделений о сложных туристических маршрутах. Все детали прописаны в приказе главы ведомства Евгения Зиничева. Рассказываем, что теперь придется делать туристам.
В чем суть нововведений?
Теперь туристы обязаны регистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия.
Сообщать нужно о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.
"Предварительная регистрация туристических групп поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснить правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы", – сообщил Евгений Зиничев.
Кому именно придется регистрироваться?
Это обязаны делать организации, индивидуальные предприниматели в сфере активного туризма, туристы и группы туристов, самостоятельно путешествующие по стране, в том числе с детьми, уточнили в МЧС.
Когда начинают действовать новые правила?
Правила уже действуют. Отправная точка – 9 марта 2019 года.
Где и как регистрироваться?
Есть несколько вариантов для регистрации маршрута:
- на официальном сайте регионального МЧС через специальную форму или по электронной почте регионального филиала спасателей,
- по почте,
- лично в МЧС.
Указать нужно список путешественников и контакты их родственников или друзей, информацию о маршруте, а также данные турфирмы, если она есть (название, ФИО представителя, адрес, контактный телефон).
В МЧС заверили, что процедура максимально проста.
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