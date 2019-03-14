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Теперь туристы обязаны регистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия.

Сообщать нужно о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

"Предварительная регистрация туристических групп поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснить правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы", – сообщил Евгений Зиничев.