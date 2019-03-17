Воскресенье, 17 Март, 14:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,42
€ 74,07
258804
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Вопрос дня



Чем запомнилась Юлия Началова

, ИА "Амител"
Певица и телеведущая скончалась в Москве в возрасте 38 лет

Юлия Началова. Фото: spletnik.ru

Юлия Началова. Фото: spletnik.ru


16 марта в московской клинике скончалась певица и телеведущая Юлия Началова. Пятью днями ранее ее госпитализировали из-за "ранки на ноге" и обострения подагры, которой Юлия страдала около восьми лет. Как сообщил ТАСС отец певицы, композитор Виктор Началов, в больнице состояние дочери резко ухудшилось, началось заражение крови. 16 марта врачи провели операцию — "почистили ногу", но спасти певицу не удалось. Вечером того же дня представители Юлии Началовой официально объявили ее смерти. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала на свой странице в Инстаграм pr-менеджер певицы Анна Исаева. Amic.ru вспоминает, чем запомнилась Юлия Началова.

1
Кто такая Юлия Началова и когда она стала известной?
Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Ее отец - композитор, продюсер и аранжировщик Виктор Васильевич Началов, автор песен Ирины Понаровской и других исполнителей. Мать — профессиональный музыкант Таисия Николаевна Началова. Юлия занималась вокалом с двух лет, в пять лет впервые вышла на профессиональную сцену.
В 1991-1992 годах девочка приняла участие в популярной программе "Утренняя звезда" и стала ее победительницей. Автор и ведущий шоу "детских талантов" Юрий Николаев рассказал, как познакомился с Юлией:  "Она была совсем малышкой. Помню ее в возрасте восьми лет. Подвижная, обаятельная, общительная. У нее — чудесные родители. Ее отец Виктор опекал ее. На "Утренней звезде" она выглядела прекрасно", — заметил Николаев.
После участия в "Утренней звезде" на Юлию Началову обратили внимание музыкальные продюсеры, девочка приняла участие в нескольких крупных конкурсах. В 1995 году она стала победительницей в международном детском вокальном конкурсе "Big Apple-95", который проходил в Нью-Йорке. Некоторые источники сообщают, что в том же конкурсе участвовали Кристина Агилера и Дина Браун.
После участия в "Утренней звезде" Юлия начала карьеру телеведущей. Первым телепроектом, в котором она приняла участие в качестве соведущей, стала программа для детей "Там-там новости".
2
Как сложилась музыкальная карьера Юлии Началовой?
В 14-летнем возрасте Юлия Началова начала выходить на "взрослый уровень" и записала свой первый музыкальный альбом "Ах, школа, школа". С годами тематика творчества Юлии Началовой закономерно взрослела и главным лейтмотивом её песен, естественно, стали романтические чувства и переживания молодой девушки.
В 1997 году она записала один из самых известных синглов "Герой не моего романа" и сняла клип на эту песню.
В двухтысячные музыкальная карьера Началовой пошла на спад. В 20 лет она вышла замуж за Дмитрия Ланского, участника группы "Премьер-Министр", и, как отмечали многие ее знакомые, старалась не конкурировать с ним на музыкальном поприще. В 2003 году брак музыкантов распался и Юлия попыталась вернуть себе былую популярность, но в ней по-прежнему видели маленькую девочку из "Утренней звезды". Альбомы "Музыка любви" (2005), "Давай поговорим о любви" (2006), "Разные песни о главном" (2006) не были слишком успешными. 
В том же году Юлия Началова вышла замуж во второй раз, ее избранником стал футболист ЦСКА и тогда ещё сборной России Евгений Алдонин. 1 декабря 2006 года у пары родилась дочь Вера, в декабре 2011 года супруги расстались.
Юлия Началова с дочерью Верой и бывшим мужем Евгением Алдониным. Фото: instagram.com/julianachalova
Незадолго до развода певица работала в США совместно с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым познакомилась благодаря Филиппу Киркорову. Началова записала англоязычный альбом "Wild Butterfly", который вышел в 2013 году.
Началова сотрудничала с Уолтером Афанасьевым несколько лет, в 2015 году выпустила новое видео — их совместный проект, также в этом году вышел сингл на песню "Жди меня" на iTunes. В 2018 году Началова сняла свой последний клип на песню "Я выбираю".
3
Юлия Началова работала телеведущей?
Долгие годы Юлия Началова параллельно занималась музыкой, работой на телевидении и участием в телепроектах. В 2003 году певица приняла участие в шоу "Последний герой" вместе с такими артистами, как  Лика Star, Екатерина Семёнова, Мария Бутырская, Жанна Фриске,  Влад Сташевский, Децл, Николай Дроздов, Максим Покровский и другие.
С 2005 по 2007 годы Юлия Началова работала в программе "Субботний вечер". В 2014 году она приняла участие во втором сезоне шоу "Один в один"
 
В пятом сезоне шоу "Один в один" Началова работала в качестве наставницы. Также она приняла участие в таких телепроектах, как "Наш выход!" и "Два голоса". Последние съемки Началовой на телевидении состоялись в 209 году в программе "Ты супер!" на телеканале НТВ.
4
Юлия Началова снималась в кино?
Действительно, Началова снялась в нескольких фильмах. Но первым опытом ее участия в производстве фильмов стала запись саундтреков к кино "Формула счастья" (2000), и партий принцессы в "Бременских музыкантах" (2001). В том же году она снялась в фильме "Герой её романа", еще через три года - в фильме "Бомба для невесты" (совместная работа с Дмитрием Харатьяном). В 2005 году снялась в роли Констанции в фильме "Три мушкетёра", в 2007 году — в сериале "Любовь - не шоу-бизнес".

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:13
Виктор Томенко поздравил работников алтайского ЖКХ с профессиональным праздником 1
14:02
Чем запомнилась Юлия Началова 0
13:42
Россия разрабатывает фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет 0
13:13
Алтайский краевой Центр СПИД признан одним из лучших в России 0
12:45
Потасовка произошла на заседании КПРФ, когда обсуждали исключение комсомольцев 2
12:21
Жители Алтайского края активно приняли участие в мероприятиях "Крымской весны" 2
12:02
Нового президента избрали в Алтайской региональной ассоциации туризма 1
11:49
Несколько работодателей в Рубцовске начали оплачивать сотрудникам спорт 0
11:26
ДТП с участием трех маршруток произошло в Барнауле 1
11:05
От чего умерла певица Юлия Началова и почему её смерть назвали мистической 4
10:33
Очередную свалку нашли в лесу в центральном районе Барнаула 0
10:13
Крепостное право в России отменили 158 лет назад, превратив людей в "обязанных" 2
09:53
Посольство РФ в Латвии назвало позором шествие в честь легиона "Ваффен СС" 1
09:23
Здание администрации Порошенко закидали игрушечными свиньями 0
08:51
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце 0
08:35
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы 0
07:45
Сложно увидеть, нельзя блокировать: тайский бокс в фотографиях 2
07:24
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 11
07:03
Квартиру с хамамом и террасой продают в Барнауле рядом с лесом за 16 млн рублей 1
06:44
Спит как сурок: спящие животные, которые не оставят вас равнодушными 0
06:23
Снег и "минус": мартовское похолодание продолжается в Алтайском крае 0
06:01
Стартовали с роста: средняя зарплата в Алтайском крае увеличилась на 6,3% 8
00:21
Умерла певица Юлия Началова 2
23:24
Назван топ-9 самых подержанных малолитражек в России 1
22:58
Сбой Telegram затронул 70 тысяч пользователей 2
21:58
Михаил Кокшенов прокомментировал слухи о приступе 0
20:58
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле 0
19:42
Жителей пятиэтажки при пожаре эвакуировали в Славгороде 0
19:28
МВД и МЭР не договорились по реформе экзамена на права 2
18:55
Снегоуборочная машина ушла в кювет на трассе в Алтайском крае 0
18:29
В Алтайском крае изменили правила весенней охоты 1
17:54
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле 1
17:29
Экс-генпрокурор Украины предложил взять россиян в рабство 1
16:39
Юлия Началова перенесла операцию на ноге 0
16:23
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 13
15:54
Гильдия пекарей России дала прогноз роста цен на хлеб 1
15:25
Дебошир едва не взорвал многоквартирный дом в Горном Алтае 0
14:38
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае 0
14:19
Дорожники Барнаула вышли на борьбу с последствиями снегопада 3
13:54
Умер лауреат двух Пулитцеровских премий Уильям Мервин 0
13:29
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне 11
12:49
90% праворульных иномарок РФ – в Сибири и на Дальнем Востоке 9
12:29
"Умная капсула" для уколов в кишечник прошла испытания на людях 1
11:50
На пост режиссера "Стражей Галактики 3" вернули Джеймса Ганна 1
11:27
Коттедж с землянкой продают в Горном Алтае за 13 млн рублей 1
10:49
Оползень сошел на больницу в Китае: двое погибли, 17 пропали 0
10:20
Курс рубля после новых санкций США установил рекорды 2019-го 0
09:45
В Румынии построили самое короткое в мире шоссе 0
09:20
Самолет-разведчик ВВС США заметили в Новосибирске 4
08:53
Снежный барс Юнур попал на фотоловушку в Горном Алтае 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.