Юлия Началова. Фото: spletnik.ru

16 марта в московской клинике скончалась певица и телеведущая Юлия Началова. Пятью днями ранее ее госпитализировали из-за "ранки на ноге" и обострения подагры, которой Юлия страдала около восьми лет. Как сообщил ТАСС отец певицы, композитор Виктор Началов, в больнице состояние дочери резко ухудшилось, началось заражение крови. 16 марта врачи провели операцию — "почистили ногу", но спасти певицу не удалось. Вечером того же дня представители Юлии Началовой официально объявили ее смерти. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала на свой странице в Инстаграм pr-менеджер певицы Анна Исаева. Amic.ru вспоминает, чем запомнилась Юлия Началова.

1 Кто такая Юлия Началова и когда она стала известной? Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Ее отец - композитор, продюсер и аранжировщик Виктор Васильевич Началов, автор песен Ирины Понаровской и других исполнителей. Мать — профессиональный музыкант Таисия Николаевна Началова. Юлия занималась вокалом с двух лет, в пять лет впервые вышла на профессиональную сцену. Юрий Николаев В 1991-1992 годах девочка приняла участие в популярной программе "Утренняя звезда" и стала ее победительницей. Автор и ведущий шоу "детских талантов" рассказал , как познакомился с Юлией: "Она была совсем малышкой. Помню ее в возрасте восьми лет. Подвижная, обаятельная, общительная. У нее — чудесные родители. Ее отец Виктор опекал ее. На "Утренней звезде" она выглядела прекрасно", — заметил Николаев. После участия в "Утренней звезде" на Юлию Началову обратили внимание музыкальные продюсеры, девочка приняла участие в нескольких крупных конкурсах. В 1995 году она стала победительницей в международном детском вокальном конкурсе "Big Apple-95", который проходил в Нью-Йорке. Некоторые источники сообщают, что в том же конкурсе участвовали Кристина Агилера и Дина Браун. После участия в "Утренней звезде" Юлия начала карьеру телеведущей. Первым телепроектом, в котором она приняла участие в качестве соведущей, стала программа для детей "Там-там новости".

2 Как сложилась музыкальная карьера Юлии Началовой? В 14-летнем возрасте Юлия Началова начала выходить на "взрослый уровень" и записала свой первый музыкальный альбом "Ах, школа, школа". С годами тематика творчества Юлии Началовой закономерно взрослела и главным лейтмотивом её песен, естественно, стали романтические чувства и переживания молодой девушки. В 1997 году она записала один из самых известных синглов "Герой не моего романа" и сняла клип на эту песню. В двухтысячные музыкальная карьера Началовой пошла на спад. В 20 лет она вышла замуж за Дмитрия Ланского, участника группы "Премьер-Министр", и, как отмечали многие ее знакомые, старалась не конкурировать с ним на музыкальном поприще. В 2003 году брак музыкантов распался и Юлия попыталась вернуть себе былую популярность, но в ней по-прежнему видели маленькую девочку из "Утренней звезды". Альбомы "Музыка любви" (2005), "Давай поговорим о любви" (2006), "Разные песни о главном" (2006) не были слишком успешными. В том же году Юлия Началова вышла замуж во второй раз, ее избранником стал футболист ЦСКА и тогда ещё сборной России Евгений Алдонин. 1 декабря 2006 года у пары родилась дочь Вера, в декабре 2011 года супруги расстались. Юлия Началова с дочерью Верой и бывшим мужем Евгением Алдониным. Фото: instagram.com/julianachalova Незадолго до развода певица работала в США совместно с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым познакомилась благодаря Филиппу Киркорову. Началова записала англоязычный альбом "Wild Butterfly", который вышел в 2013 году. Началова сотрудничала с Уолтером Афанасьевым несколько лет, в 2015 году выпустила новое видео — их совместный проект, также в этом году вышел сингл на песню "Жди меня" на iTunes. В 2018 году Началова сняла свой последний клип на песню "Я выбираю".

3 Юлия Началова работала телеведущей? Долгие годы Юлия Началова параллельно занималась музыкой, работой на телевидении и участием в телепроектах. В 2003 году певица приняла участие в шоу "Последний герой" вместе с такими артистами, как Лика Star, Екатерина Семёнова, Мария Бутырская, Жанна Фриске, Влад Сташевский, Децл, Николай Дроздов, Максим Покровский и другие. С 2005 по 2007 годы Юлия Началова работала в программе "Субботний вечер". В 2014 году она приняла участие во втором сезоне шоу "Один в один" В пятом сезоне шоу "Один в один" Началова работала в качестве наставницы. Также она приняла участие в таких телепроектах, как "Наш выход!" и "Два голоса". Последние съемки Началовой на телевидении состоялись в 209 году в программе "Ты супер!" на телеканале НТВ.