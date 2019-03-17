Певица и телеведущая скончалась в Москве в возрасте 38 лет
Юлия Началова. Фото: spletnik.ru
16 марта в московской клинике скончалась певица и телеведущая Юлия Началова. Пятью днями ранее ее госпитализировали из-за "ранки на ноге" и обострения подагры, которой Юлия страдала около восьми лет. Как сообщил ТАСС отец певицы, композитор Виктор Началов, в больнице состояние дочери резко ухудшилось, началось заражение крови. 16 марта врачи провели операцию — "почистили ногу", но спасти певицу не удалось. Вечером того же дня представители Юлии Началовой официально объявили ее смерти. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала на свой странице в Инстаграм pr-менеджер певицы Анна Исаева. Amic.ru вспоминает, чем запомнилась Юлия Началова.
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Кто такая Юлия Началова и когда она стала известной?
Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Ее отец - композитор, продюсер и аранжировщик Виктор Васильевич Началов, автор песен Ирины Понаровской и других исполнителей. Мать — профессиональный музыкант Таисия Николаевна Началова. Юлия занималась вокалом с двух лет, в пять лет впервые вышла на профессиональную сцену.
В 1991-1992 годах девочка приняла участие в популярной программе "Утренняя звезда" и стала ее победительницей. Автор и ведущий шоу "детских талантов" Юрий Николаеврассказал, как познакомился с Юлией: "Она была совсем малышкой. Помню ее в возрасте восьми лет. Подвижная, обаятельная, общительная. У нее — чудесные родители. Ее отец Виктор опекал ее. На "Утренней звезде" она выглядела прекрасно", — заметил Николаев.
После участия в "Утренней звезде" на Юлию Началову обратили внимание музыкальные продюсеры, девочка приняла участие в нескольких крупных конкурсах. В 1995 году она стала победительницей в международном детском вокальном конкурсе "Big Apple-95", который проходил в Нью-Йорке. Некоторые источники сообщают, что в том же конкурсе участвовали Кристина Агилера и Дина Браун.
После участия в "Утренней звезде" Юлия начала карьеру телеведущей. Первым телепроектом, в котором она приняла участие в качестве соведущей, стала программа для детей "Там-там новости".
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Как сложилась музыкальная карьера Юлии Началовой?
В 14-летнем возрасте Юлия Началова начала выходить на "взрослый уровень" и записала свой первый музыкальный альбом "Ах, школа, школа". С годами тематика творчества Юлии Началовой закономерно взрослела и главным лейтмотивом её песен, естественно, стали романтические чувства и переживания молодой девушки.
В 1997 году она записала один из самых известных синглов "Герой не моего романа" и сняла клип на эту песню.
В двухтысячные музыкальная карьера Началовой пошла на спад. В 20 лет она вышла замуж за Дмитрия Ланского, участника группы "Премьер-Министр", и, как отмечали многие ее знакомые, старалась не конкурировать с ним на музыкальном поприще. В 2003 году брак музыкантов распался и Юлия попыталась вернуть себе былую популярность, но в ней по-прежнему видели маленькую девочку из "Утренней звезды". Альбомы "Музыка любви" (2005), "Давай поговорим о любви" (2006), "Разные песни о главном" (2006) не были слишком успешными.
В том же году Юлия Началова вышла замуж во второй раз, ее избранником стал футболист ЦСКА и тогда ещё сборной России Евгений Алдонин. 1 декабря 2006 года у пары родилась дочь Вера, в декабре 2011 года супруги расстались.
Юлия Началова с дочерью Верой и бывшим мужем Евгением Алдониным. Фото: instagram.com/julianachalova
Незадолго до развода певица работала в США совместно с композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым познакомилась благодаря Филиппу Киркорову. Началова записала англоязычный альбом "Wild Butterfly", который вышел в 2013 году.
Началова сотрудничала с Уолтером Афанасьевым несколько лет, в 2015 году выпустила новое видео — их совместный проект, также в этом году вышел сингл на песню "Жди меня" на iTunes. В 2018 году Началова сняла свой последний клип на песню "Я выбираю".
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Юлия Началова работала телеведущей?
Долгие годы Юлия Началова параллельно занималась музыкой, работой на телевидении и участием в телепроектах. В 2003 году певица приняла участие в шоу "Последний герой" вместе с такими артистами, как Лика Star, Екатерина Семёнова, Мария Бутырская, Жанна Фриске, ВладСташевский, Децл, Николай Дроздов, Максим Покровский и другие.
С 2005 по 2007 годы Юлия Началова работала в программе "Субботний вечер". В 2014 году она приняла участие во втором сезоне шоу "Один в один"
В пятом сезоне шоу "Один в один" Началова работала в качестве наставницы. Также она приняла участие в таких телепроектах, как "Наш выход!" и "Два голоса". Последние съемки Началовой на телевидении состоялись в 209 году в программе "Ты супер!" на телеканале НТВ.
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Юлия Началова снималась в кино?
Действительно, Началова снялась в нескольких фильмах. Но первым опытом ее участия в производстве фильмов стала запись саундтреков к кино "Формула счастья" (2000), и партий принцессы в "Бременских музыкантах" (2001). В том же году она снялась в фильме "Герой её романа", еще через три года - в фильме "Бомба для невесты" (совместная работа с Дмитрием Харатьяном). В 2005 году снялась в роли Констанции в фильме "Три мушкетёра", в 2007 году — в сериале "Любовь - не шоу-бизнес".
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