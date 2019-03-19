Как попасть в дом для престарелых и кого туда не берут

Власти утверждают, что в Алтайском крае нет очередей в дома-интернаты / Фото: infokanal55.ru
Ежегодно каждый третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы, его празднуют по инициативе Международной Ассоциации школ социальной работы и Международной Федерации социальных работников. Праздник объединяет не только представителей самой социальной профессии, но и тех людей, которые нуждаются в услугах соцработников. Пенсионеры составляют большую часть этой аудитории.
В Международный день социальной работы Amic.ru узнал о таком виде социальной помощи пожилым людям, как устройство в дома-интернаты. Мы узнали, насколько просто в Алтайском крае попасть в дом престарелых, по каким причинам некоторым пенсионерам отказывают в размещении, и могут ли дети "сдать" родителей в интернат без их согласия.
Как сообщила министр соцзащиты населения Алтайского края Наталья Оськина, по состоянию на март 2019 года всего в регионе работает 34 дома-интерната (в том числе два – для детей) и один комплексный центр защиты населения с двумя стационарными отделениями. Из них:
- 8 наиболее крупных общего типа (проживает 1314 человек);
- 10 психоневрологических интернатов (проживает 3000 человек);
- 14 домов-интернатов малой вместимости (проживает 387 человек).
По словам Натальи Оськиной все объекты соответствуют нормам пожарной, санитарной безопасности. В системе нет аварийных зданий, а в 2019 году Министерство соцзащиты Алтайского края впервые получило дополнительный транш 95 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.
За счет дополнительного финансирования условия проживания в домах престарелых и психоинтернатах сделают комфортнее. Планируется отремонтировать жилые корпуса, расширить дверные проемы, приобрести специальные автомобили с подъемниками для маломобильных граждан и т. д.
По официальной информации Министерства социальной защиты населения Алтайского края, в регионе с 2013 года нет очередей ни в один тип интернатов для пожилых. "Из года в год наблюдаем снижение числа граждан, поступающих в нашу стационарную сеть", – сообщила Наталья Оськина, уточнив, что тому есть несколько причин.
Во-первых, пенсии большинства пожилых людей сегодня составляют весомую долю совокупного дохода семьи. Отдать пенсионера в стационарное учреждение – значит уменьшить этот доход, считает министр. Во-вторых, государство за счет средств пенсионного фонда делает доплату для тех, кто ухаживает за пожилым человеком, а также засчитывает это время в качестве трудового стажа.
Напомним, согласно постановлению правительства РФ от 4 июня 2007 года №343, людям, которые ухаживают за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), либо за престарелым, нуждающимся по медицинскому заключению в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, положены ежемесячные компенсации. Их размер не менялся с 2008 года и составляет 1,2 тыс. руб. (плюс районный коэффициент). Одно из условий для получения этой компенсации: гражданин должен быть трудоспособным, но не работающим.
Если коротко: в доме-интернате могут поселиться престарелые люди, нуждающиеся по медицинскому заключению в постоянном постороннем уходе, либо пенсионеры, достигшие возраста 80 лет.
Для каждого типа интерната устанавливаются собственные требования. Например, в домах-интернатах для престарелых инвалидов, ветеранов войны и труда могут поселиться граждане при наличии следующих обстоятельств:
- полная или частичная утрата способности либо возможности самостоятельно себя обслуживать и передвигаться из-за заболевания, травмы или пожилого возраста (у женщин – старше 55 лет, у мужчин – старше 60 лет) или инвалидности;
- инвалидность, при которой нужен постоянный посторонний уход, при проживании в семье;
- инвалидность и отсутствие возможности обеспечения ухода и попечения.
А в психоневрологические интернаты могут попасть совершеннолетние граждане, у которых врачебно-консультационная комиссия подтвердила наличие психических расстройств или обстоятельств, которые могут ухудшить условия их жизни.
Как рассказала Наталья Оськина, наличие у пенсионера детей не является основанием для отказа в устройстве в дом-интернат.
"Это не является основной причиной для отказа, но мы обязательно проводим работу с данной семьей, предлагаем организовать социальное обслуживание на дому, оказываем психологическую помощь. Потому что как бы мы ни старались для пожилого человека создать комфортный климат, как бы ни вели себя дети, пожилые люди всегда при имеющейся возможности стараются прожить свою жизнь в привычной среде, видя как растут дети и внуки", – сказала министр.
По словам Натальи Оськиной, иногда решение забрать человека из семьи становится однозначным благом. Речь идет о тех ситуациях, когда на пожилого человека оказывается психологическое давление, за ним плохо ухаживают, а эмоциональная связь с родными отсутствует.
"Когда пожилой член семьи становится обременением, находясь в кругу близких, для него будет лучше, если мы заберем его в стационарную сеть, – считает Наталья Оськина. – Есть и другая сторона жизни – занятость детей, их проживание в другом регионе, невозможность постоянно оказывать уход за "лежачим" больным".
Ни один человек, за исключением недееспособных граждан, без личного заявления не может попасть в стационарную сеть, сообщила Наталья Оськина. При этом по личному заявлению пенсионер может выбрать стационарную сеть в любом месте.
"Он может пожить в одном, а потом изъявить желание переехать в другое, такой вариант не возбраняется. Он может выбрать учреждение, приближенное к месту проживания детей, к медицинским организациям или к объектам культуры. Потребности у всех разные", – пояснила Наталья Оськина.
Министр подчеркнула, что место проживания подбирается исключительно по желанию пожилого человека. Даже если дети будут настаивать на одном варианте, а пенсионер – на другом, социальные работники учтут его мнение.
Основания для отказа в признании граждан нуждающимися в стационарном социальном обслуживании закреплены в Порядке предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае.
Пожилой человек может получить отказ в следующих случаях:
- если отсутствуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизни;
- если человек не предоставил заявление и пакет документов, которые у него попросят в органах соцзащиты;
- если в заявлении или документах будут неполные или недостоверные сведения;
- если в заявлении или документах есть повреждения, подчистки, не оформленные в установленном порядке исправления, не позволяющие оценить их содержание;
- направление документов по почте или в электронной форме без соблюдения требований, перечисленных в Порядках предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае.
Наталья Оськина пояснила, что дом-интернат не принимает решение о размещении пожилого человека. Это делает комиссия, которая находится в Министерстве социальной защиты населения Алтайского края.
"Управление социальной защиты формирует пакет документов, гражданин пишет в заявлении, куда бы он хотел разместиться. Мы рассматриваем документы на предмет наличия социально-опасных заболеваний (например, открытой формы туберкулеза), после этого человеку предлагают еще несколько вариантов размещения на выбор. Когда он окончательно определяется, мы выписываем путевку. И только тогда учреждение видит поступающего к нему клиента, а после запроса в пенсионный фонд узнает о размере его совокупного дохода. Исключено, что кому-то будет отказано по причине недостаточной пенсии", – прокомментировала министр социальной защиты населения Алтайского края.
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