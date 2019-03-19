Как попасть в дом для престарелых и кого туда не берут

Есть ли очереди в дома-интернаты?

По официальной информации Министерства социальной защиты населения Алтайского края, в регионе с 2013 года нет очередей ни в один тип интернатов для пожилых. "Из года в год наблюдаем снижение числа граждан, поступающих в нашу стационарную сеть", – сообщила Наталья Оськина, уточнив, что тому есть несколько причин.

Во-первых, пенсии большинства пожилых людей сегодня составляют весомую долю совокупного дохода семьи. Отдать пенсионера в стационарное учреждение – значит уменьшить этот доход, считает министр. Во-вторых, государство за счет средств пенсионного фонда делает доплату для тех, кто ухаживает за пожилым человеком, а также засчитывает это время в качестве трудового стажа.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ от 4 июня 2007 года №343, людям, которые ухаживают за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), либо за престарелым, нуждающимся по медицинскому заключению в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, положены ежемесячные компенсации. Их размер не менялся с 2008 года и составляет 1,2 тыс. руб. (плюс районный коэффициент). Одно из условий для получения этой компенсации: гражданин должен быть трудоспособным, но не работающим.