День весеннего равноденствия – 2019: когда будет и что нельзя делать

20 марта в 21:58:25 часов по по UTC-0 (всемирное координированное время) наступит день весеннего равноденствия. В Алтайском крае в это время будет уже 21 марта.
Amic.ru выяснил, что значит эта дата, и какие народные приметы с ней связаны.
Равноденствием называется астрономическое явление, когда Солнце находится прямо над экватором и его лучи касаются обоих полюсов. В дни равноденствия оба полушария освещены одинаково. Равноденствие случается дважды в году: весной (в марте) и осенью (в сентябре).
Григорианский календарь сконструирован так, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты, но бывают и отклонения. В високосный год случается самое раннее равноденствие, в год перед високосным – самое позднее.
Самое раннее за всю историю весеннее равноденствие случалось в 15:05 19 марта 1696 года, самое позднее – в 19:15 21 марта 1903 года. В ближайшие сто лет самое раннее равноденствие будет в 2096 году (14:07 19 марта), самое позднее – в 2103 году (06:27 21 марта).
После весеннего равноденствия Солнце перейдет из южного полушария в северное, день будет почти равен ночи (почти – потому что фактически день будет чуть длиннее). Для жителей северного полушария наступит астрономическая весна, для жителей южного – осень.
"С этого периода значительно увеличивается длительность светового дня в сутках. В дни равноденствий (и весеннего, и осеннего) наше светило восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе", – рассказали в Барнаульском планетарии.
В России XVIII-XIX веков День весеннего равноденствия приходился на 9 марта (по старому стилю). В этот день отмечали праздник Сороки (Жаворонки). Название связано с днем памяти Сорока Севастийских мучеников, память которых совершается православной церковью в этот день, но сам праздник не имеет ничего общего с мучениками. По народным приметам, в этот день "зима кончалась – весна начиналась", было принято печь печенье в виде птиц и солнца (его называли жаворонками, тетерками, куликами).
Афганцы, таджики, иранцы, киргизы, узбеки, казахи 21 марта празднуют Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю. Навруз не имеет прямого отношения к исламским обычаям, скорее, это народный праздник.
Восточные славяне считали, что в праздник Сороки (ныне День весеннего равноденствия) нужно благодарить за все Бога, молиться перед Албазинской иконой Божией Матери.
Существовало поверье, что в этот день из теплых стран прилетали кулики и жаворонки и приносили с собой весну. Под Сороки бабы ставили тесто и пекли из них булки в виде летящих птиц с хохолками. Птичек раздавали детям, те прикрепляли их к длинным палкам и бежали "закликать" жаворонков такими словами:
Жаворонки, прилетите,
Студёну зиму унесите,
Тёплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
Предки пекли из муки шарики и выбрасывали их на улицу по одному каждый день. Они верили, что мороз наестся хлебных шариков, уйдет и не будет мешать посевной.
Девушки в этот день варили сорок вареников с творогом и угощали парней – "чтобы мороз любисток (растение) не побил". Сельские мальчишки выбегали босыми на улицу и перебрасывали через крышу сорок щепочек.
Считалось, что если 20 марта загадать желание, то оно обязательно сбудется. Если веселиться в праздник – весь год будет веселым. Если умыться холодной водой – будешь здоровым весь год.
За неделю до дня весеннего равноденствия славяне записывали все плохие поступки, которые они совершали по отношению к близким. За каждый поступок нужно было попросить прощения, а в день равноденствия – сжечь листок с записями.
В день равноденствия пекли блины в форме Солнца и угощали ими гостей.
К колесам подвязывали цветные ленты, поджигали их и катили колесо к речке с горы, представляя, что сам Ярило (Бог Солнца, весны, силы и расцвета жизни) сошел с небес на землю.
- Если день морозный – будет холодно еще 40 дней, если теплый – заморозков можно не ждать.
- О чем в этот день будешь думать, то и сбудется.
- Если первый блин у молодой девушки получится ровным, она скоро счастливо выйдет замуж.
- Если насчитать в этот день 40 проталин – найдешь счастье.
- Если увидеть летящую стаю птиц – будет хороший урожай зерна.
- Считалось, что сны в День весеннего равноденствия вещие, поэтому их нужно запомнить.
- Нельзя унывать и думать о плохом. Считается, что чем веселее пройдет этот день, тем радостнее и счастливее будет год.
- Нельзя ссориться и выяснять отношения. По поверьям, энергия разрушения, которая появилась в этот день, может оказывать влияние на человека весь год.
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