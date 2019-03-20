День весеннего равноденствия – 2019: когда будет и что нельзя делать

Какие традиции связаны с весенним равноденствием?

Восточные славяне считали, что в праздник Сороки (ныне День весеннего равноденствия) нужно благодарить за все Бога, молиться перед Албазинской иконой Божией Матери.

Существовало поверье, что в этот день из теплых стран прилетали кулики и жаворонки и приносили с собой весну. Под Сороки бабы ставили тесто и пекли из них булки в виде летящих птиц с хохолками. Птичек раздавали детям, те прикрепляли их к длинным палкам и бежали "закликать" жаворонков такими словами:

Жаворонки, прилетите,

Студёну зиму унесите,

Тёплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!

Предки пекли из муки шарики и выбрасывали их на улицу по одному каждый день. Они верили, что мороз наестся хлебных шариков, уйдет и не будет мешать посевной.

Девушки в этот день варили сорок вареников с творогом и угощали парней – "чтобы мороз любисток (растение) не побил". Сельские мальчишки выбегали босыми на улицу и перебрасывали через крышу сорок щепочек.

Считалось, что если 20 марта загадать желание, то оно обязательно сбудется. Если веселиться в праздник – весь год будет веселым. Если умыться холодной водой – будешь здоровым весь год.

За неделю до дня весеннего равноденствия славяне записывали все плохие поступки, которые они совершали по отношению к близким. За каждый поступок нужно было попросить прощения, а в день равноденствия – сжечь листок с записями.

В день равноденствия пекли блины в форме Солнца и угощали ими гостей.

К колесам подвязывали цветные ленты, поджигали их и катили колесо к речке с горы, представляя, что сам Ярило (Бог Солнца, весны, силы и расцвета жизни) сошел с небес на землю.