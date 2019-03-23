Что такое авитаминоз?

Авитаминоз – это патологическое состояние, при котором в организме отсутствует какой-либо из витаминов или происходит нарушение его обмена. Есть также понятие – гипервитаминоз, при котором в организме наоборот избыток какого-то витамина.

"Крайне редко встречаются ситуации, когда в организме полностью отсутствует какой-либо витамин, поэтому чаще всего говорить об авитаминозе некорректно. Как правило, в обыденной жизни говоря "авитаминоз", подразумевают "гиповитаминоз" (нехватка витамина)", – рассказала Amic.ru врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва.

Расшифруем понятие гиповитаминоз. Это нарушение в поступлении в организм питательных веществ, витаминов, которое сказывается на обменных процессах, они замедляются или практически останавливаются, так как функции витаминов в них утрачиваются. Если не хватает только одного витамина, то это моновитаминоз, если нескольких – поливитаминоз.

"Очень часто возникает весенний авитаминоз, который характеризуется небольшими отклонениями в деятельности внутренних органов. Основным источником витаминов и микроэлементов является растительная пища, и большее количество ее поступает летом и осенью. В этот период организм делает все требуемые запасы, которых хватает на несколько месяцев. В начале весны наш организм расходует почти все запасенные витамины и полезные вещества", – добавила собеседница.