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Обратная сторона весны: как избежать авитаминоза и чем его лечить

, ИА "Амител"
Рассказываем, нехватка каких витаминов приводит к проблемам во внешнем виде и самочувствии

Нехватка витаминов часто происходит в начале весны / Фото: evamed.es

Нехватка витаминов часто происходит в начале весны / Фото: evamed.es


Наш умный организм максимально запасается витаминами на зиму, конечно, если летом и осенью мы снабжаем его солнцем, фруктами и овощами. Но к весне без должной поддержки запасы истощаются. И каждый знает, что с возвращением тепла часто ухудшается состояние волос, ногтей и самочувствия. Рассказываем, что такое авитаминоз и как от него избавиться.

1
Что такое авитаминоз?

Авитаминоз – это патологическое состояние, при котором в организме отсутствует какой-либо из витаминов или происходит нарушение его обмена. Есть также понятие – гипервитаминоз, при котором в организме наоборот избыток какого-то витамина.

"Крайне редко встречаются ситуации, когда в организме полностью отсутствует какой-либо витамин, поэтому чаще всего говорить об авитаминозе некорректно. Как правило, в обыденной жизни говоря "авитаминоз", подразумевают "гиповитаминоз" (нехватка витамина)", – рассказала Amic.ru врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва.

Расшифруем понятие гиповитаминоз. Это нарушение в поступлении в организм питательных веществ, витаминов, которое сказывается на обменных процессах, они замедляются или практически останавливаются, так как функции витаминов в них утрачиваются. Если не хватает только одного витамина, то это моновитаминоз, если нескольких – поливитаминоз.

"Очень часто возникает весенний авитаминоз, который характеризуется небольшими отклонениями в деятельности внутренних органов. Основным источником витаминов и микроэлементов является растительная пища, и большее количество ее поступает летом и осенью. В этот период организм делает все требуемые запасы, которых хватает на несколько месяцев. В начале весны наш организм расходует почти все запасенные витамины и полезные вещества", – добавила собеседница.

2
Каковы симптомы авитаминоза (гиповитаминоза)?

Есть несколько основных симптомов:

  • тяжелое пробуждение утром;
  • сонливость в течение дня;
  • вялость, низкая концентрация внимания, быстрая утомляемость;
  • признаки депрессивного состояния;
  • ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, высыпания на лице;
  • раздражительность;
  • задержка роста и развития у детей.
3
Причины авитаминоза (гиповитаминоза)?

Недостаточность витаминов возникает по следующим причинам:

  • малое употребление свежих овощей, фруктов, зелени, ягод;
  • разрушение витаминов в результате неправильного хранения или приготовления пищи;
  • нарушение работы органов пищеварения;
  • повышенная потребность в питательных веществах при беременности, активном росте, стрессе, чрезмерных нагрузках, занятиях спортом;
  • прием некоторых препаратов;
  • строгие диеты;
  • хронические заболевания;
  • употребление алкоголя.
4
К чему может привести недостаток витаминов?

Если не хватает витамина А, то это грозит ухудшением качества кожи, волос и ногтей.

Нехватка витамина С приводит к снижению иммунитета, вялости, потере упругости кожных покровов, сосудистым нарушениям. При длительном отсутствии этого витамина может развиться цинга.

Дефицит витамина Е выражается в сухости кожи, образовании морщин и пигментаций, появлении онемения в мышцах, общей слабости. Кстати, недостаток витамина Е может приводить к бесплодию.

Если вашему организму недостаточно витамина Д, то он скажет вам об этом появлением судорог, болей в костях и мышцах. В детском возрасте недостаток кальциферола выражается в развитии рахита.

Дефицит витамина К проявляется во внутренних кровоизлияниях, подкожных и носовых кровотечениях.

Нехватка витамина В1 приводит к раздражительности, плаксивости и ухудшению памяти. Недостаток витамина В2 – к слабости, нарушению сна, потере аппетита, ухудшению зрения, появлениям трещин в углах рта, воспалению в полости рта. Дефицит витамина В6 – к полиневритам, воспалению на коже и слизистых оболочках. И, наконец, витамин В12, а точнее его нехватка, может вызвать анемию, шум в ушах, нарушение сознания.

5
Как понять, что есть недостаток какого-либо витамина?

Лучше всего это сделает врач. Во-первых, он осмотрит внешний вид пациента, расспросит о его состоянии. Но определить точное количество витамина в крови и моче можно только при помощи лабораторных исследований.

Понять, что что-то не так, и нужно обратиться к врачу, можно по симптомам, которые мы описали выше.

6
Как не допустить нехватку витаминов?

Основа основ – правильное питание. Нужно есть овощи, фрукты, зерновые культуры, молочные продукты. Чтобы витамины оставались в блюде при приготовлении, лучше готовить на пару или в духовом шкафу. Фрукты и овощи нужно хранить в металлической посуде, нарезать керамическим ножом. Витамин А, например, можно получить при употреблении люцерны (трава, из нее делают отвары), а также морепродуктов, печени. Элементы В1 и В2 в большом количестве присутствуют в цельной пшенице, миндале и грецких орехах, рисе, овощах, молоке, яйцах. Витамин С есть в лимонах, шиповнике, киви, перце. Витамин Е есть в маслах. В12 содержится в морских водорослях, мясе, сыре, морепродуктах, а В6 – в цельной пшенице. Шпинат богат витамином К.

Больше проводите времени на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. И, конечно, нужно отказаться от вредных привычек.

Рекомендуется прием витаминно-минеральных комплексов. Но лучше принимать их после консультации с врачом.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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