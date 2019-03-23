Чтобы получить хороший урожай томатов, перцев и баклажанов, нужно сначала вырастить высококачественную рассаду. К моменту посадки в грунт рассада должна быть коренастой, с толстым стеблем, хорошо облиственная и с бутонами цветков на первой кисти. От растений без бутонов можно получить только поздний урожай. О том, что делать, чтобы получить крепкую рассаду и как уберечь ее от болезней, ИА "Амител" рассказала старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции Надежда Андреева.
Семена перца и баклажанов сеют в середине марта, томатов – 10-15 апреля.
Лучше всего, если почва для посева будет готова с осени. Готовят ее из двух частей перегноя, одной части дерновой земли и 0,5 части песка.
Посев семян проводится в посевные ящики, удобные для вашего подоконника.
Семена нужно засыпать легкой перегнойной землей на глубину 0,5-0,8 см.
Оптимальная температура при прорастании семян 22-30 градусов. Сразу после появления всходов (даже еще в фазе "петельки") ее снижают на 4-5 дней до 12-15 градусов и улучшают освещение, для того чтобы предупредить "перетягивание" сеянцев и обеспечить условия для активного нарастания корней.
В период дальнейшего роста следует стараться поддерживать в солнечную погоду температуру в районе 22-25 градусов, в пасмурные дни – 18-20 градусов, ночью – не ниже 15 градусов.
Выращивать рассаду можно с пикировкой или без нее.
Беспикировочный способ предпочтительнее для перцев и баклажанов, так как меньше травмируются корни. Эти растения не формируют дополнительные боковые корни, следовательно ни подсыпать, ни перепикировывать их не нужно.
Томат же дает на стволе корешки по всей своей длине и потому лучше его пикировать, так как пикировка сдерживает нежелательный рост рассады.
Если перетянувшиеся сеянцы распикировать под самые семядольные листочки – по всей длине появятся корни, это даст устойчивость, прочность растению, дополнительное питание. В конечном итоге все идет на пользу рассаде.
Пикировку сеянцев делают на 10-12-й день у томатов и на 20-25-й день у перцев и баклажанов, когда у них появятся один-два настоящих листа.
Как преждевременная, так и запоздалая пикировка отрицательно влияет на развитие рассады: совсем молодые растения нежные, очень чувствительны к влажности почвы и могут погибнуть от пересушивания, а переросшие "одревеснеют" и перестанут развиваться.
Нужно ли "закалять" растения перед высадкой в грунт и как это делать?
Чтобы растения не болели и легче адаптировались к новым условиям, у профессионалов есть несколько хитростей. Так, примерно за неделю до высадки рассады в открытый грунт под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2-3 грамма суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растения подсыпать свежую землю и хорошо полить.
Для предупреждения бактериальных и грибковых болезней растений при поливе в 10 литрах воды растворите 5 граммов марганцовки. Такой полив после приживания сеянцев проводят еженедельно, выливая сначала стакан раствора на четыре растения, а перед высадкой – по стакану под каждое растение.
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