Нужно ли проводить пикировку рассады?

Выращивать рассаду можно с пикировкой или без нее.

Беспикировочный способ предпочтительнее для перцев и баклажанов, так как меньше травмируются корни. Эти растения не формируют дополнительные боковые корни, следовательно ни подсыпать, ни перепикировывать их не нужно.

Томат же дает на стволе корешки по всей своей длине и потому лучше его пикировать, так как пикировка сдерживает нежелательный рост рассады.

Если перетянувшиеся сеянцы распикировать под самые семядольные листочки – по всей длине появятся корни, это даст устойчивость, прочность растению, дополнительное питание. В конечном итоге все идет на пользу рассаде.