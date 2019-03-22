Что такое Великопостная родительская суббота и почему она называется Вселенской?

Дело в том, что во время Великого поста совершение полной Литургии, в которую включена особая церковная молитва об усопших, возможно только в особые дни: вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. Церковь выбрала для этих дней субботы. Родительскими они стали называться потому, что в первую очередь люди вспоминают своих усопших родителей.

А Великопостными — потому что, что выпадают на дни Великого поста. Все родительские субботы Великого поста Церковь называет Вселенскими родительскими субботами, а совершаемые в эти дни панихиды — вселенскими панихидами.

Обычно таких суббот в Великий пост выпадает три. Но в 2019 году их будет всего две: 23 марта, на второй неделе Великого поста и 30 марта, на 3-й неделе Великого поста. Третья Родительская суббота в этом году отменяется, так как выпадает на 6 апреля – канун праздника Благовещения.