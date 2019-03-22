Родительская суббота/фото Бого.рф
23 марта, во вторую субботу Великого поста православные христиане отмечают первую великопостную Родительскую субботу. Это особый день поминовения усопших. Рассказываем, в чем его особенности, как нужно проводить этот день и что нельзя делать.
Дело в том, что во время Великого поста совершение полной Литургии, в которую включена особая церковная молитва об усопших, возможно только в особые дни: вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. Церковь выбрала для этих дней субботы. Родительскими они стали называться потому, что в первую очередь люди вспоминают своих усопших родителей.
А Великопостными — потому что, что выпадают на дни Великого поста. Все родительские субботы Великого поста Церковь называет Вселенскими родительскими субботами, а совершаемые в эти дни панихиды — вселенскими панихидами.
Обычно таких суббот в Великий пост выпадает три. Но в 2019 году их будет всего две: 23 марта, на второй неделе Великого поста и 30 марта, на 3-й неделе Великого поста. Третья Родительская суббота в этом году отменяется, так как выпадает на 6 апреля – канун праздника Благовещения.
Что делают во время Вселенских родительских суббот?
В Родительскую субботу православная Церковь раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких. Служба в эти поминальные дни совершается по особому уставу и считается, что имеет больший эффект, чем в обычный. В эти дни, по молитвам Церкви, усопшие могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.
Верующие приходят в храм вечером в пятницу. Считается, что в этот день в церковь нужно нести пожертвования, продукты и деньги. Их оставляют в специально отведенном для этого месте.
Чтобы во время службы усопших помянули, верующие подают записки с именами покойных.
Служба, во время которой поминают умерших, проводится в пятницу вечером и в субботу утром.
Что нельзя делать во время Родительской субботы?
Нельзя говорить плохо об умерших. Нельзя поминать самоубийц или некрещенных в православной вере.
Нельзя в родительскую субботу отказывать в милостыне.
Нельзя употреблять спиртное, даже поминая усопших. Это считается большим грехом.
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