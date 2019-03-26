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Градостроительный совет при администрации Барнаула: зачем нужен и что решает

, ИА "Амител"
Зачем он нужен, кто входит в этот совет и какими полномочиями он обладает

Стройка / Фото: skyscrapercity.com/

Стройка / Фото: skyscrapercity.com/


Каждый проект застройки нового квартала, реконструкции старинных зданий или благоустройства парков и площадей обсуждается на Градостроительном совете при администрации Барнаула. Зачем это нужно, кто входит в этот совет и какими полномочиями он обладает, читайте в нашем "вопросе-ответе".

1
Что такое Градостроительный совет и чем он занимается?

Застройка новых районов, реконструкция или строительство храмов, снос старых и ветхих зданий, разбивка скверов – эти и другие подобные проекты всегда вызывают в городе большой общественный резонанс. Это понятно, ведь каждый барнаулец хочет, чтобы город был красивым и максимально комфортным.

Чтобы рассмотреть предлагаемые проекты с разных сторон и учесть все факторы, при администрации Барнаула действует Градостроительный совет, в составе которого профессиональные архитекторы, авторитетные руководители, ученые и художники.

То есть Градостроительный совет – это общественный орган, который обсуждает наиболее сложные градостроительные проблемы.

– совместно с органами местного самоуправления города Барнаула совет рассматривает и вносит предложения по документам территориального планирования и градостроительного зонирования города, документации по планировке территории;

– вносит предложения участникам градостроительной деятельности по разработке и внедрению прогрессивных решений в архитектурно-строительном проектировании;

– участвует в обсуждении проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции, реставрации и приспособления объектов культурного наследия, проектов комплексного благоустройства территорий, размещению объектов, не связанных со строительством, малых архитектурных форм, объектов художественного оформления города.

2
Какими полномочиями обладает Градостроительный совет?

Совет имеет право:

– проводить заседания по вопросам, входящим в его компетенцию;

– приглашать на заседания представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других заинтересованных лиц, присутствие которых необходимо в процессе подготовки и рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета;

– рассматривать спорные вопросы, возникающие в связи с осуществлением градостроительной деятельности;

– запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от исполнительных органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления города Барнаула, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности;

– участвовать в разработке городской градостроительной политики путем направления в администрацию города Барнаула заключений, рекомендаций, предложений, обращений;

– привлекать для проведения экспертиз, осуществления информационно-аналитических работ и составления заключений представителей научных, экспертных, других профессиональных организаций, ученых и специалистов.

То есть градостроительный совет имеет право только рекомендовать и выносить свои заключения по проектам. А вот права запрещать все-таки не имеет. Но тем не менее власти города прислушиваются к рекомендациям Совета, так как в его составе весьма серьезные эксперты в градостроительной отрасли.

3
Кто входит в состав Градостроительного совета при администрации Барнаула?

Совет формируется из специалистов в области градостроительства, архитектуры и дизайна, представителей органов местного самоуправления, научных, строительных организаций.

Согласно решению от 15 марта 2019 года на момент публикации в Градостроительный совет при администрации города Барнаула входят:

Демин Сергей Олегович, заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, председатель Совета;

Аристов Дмитрий Петрович, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя Совета;

Бутаков Владимир Анатольевич, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя Совета;

Ломакина Евгения Александровна, ведущий специалист отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города, секретарь Совета.

Члены Совета:

Анисифоров Петр Иванович, генеральный директор закрытого акционерного общества "Творческая мастерская архитектора Анисифорова" (по согласованию);

Башкиров Евгений Васильевич, главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Алтайгражданпроект" (по согласованию);

Бобров Алексей Александрович, директор муниципального казенного учреждения "Архитектура города Барнаула";

Боженко Сергей Алексеевич, заместитель директора муниципального казенного учреждения "Архитектура города Барнаула";

Воробьев Юрий Александрович, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района;

Востриков Евгений Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью "Домстрой – Барнаул"(по согласованию);

Деринг Александр Федорович, директор общества с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская архитектора А.Ф. Деринга "Классика" (по согласованию);

Золотов Владимир Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью "Мастерская Золотова" (по согласованию);

Касатова Анна Михайловна, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района;

Квасов Алексей Владимирович, член общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России" (по согласованию);

Лубенец Ольга Петровна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района;

Панченко Дарья Владимировна, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Ленинского района;

Раменская Юлия Владимировна, председатель Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" (по согласованию);

Ситникова Анна Александровна, главный специалист отдела культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (по согласованию);

Тисленко Сергей Иванович, главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская архитектора А.Ф. Деринга "Классика" (по согласованию);

Четошников Виктор Дмитриевич, руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края (по согласованию);

Шадрин Сергей Григорьевич, исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" (по согласованию);

Шарова Ольга Николаевна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района.

4
Как часто проходят заседания Градостроительного совета?
Как правило, заседания градостроительного совета при администрации города проходят раз в неделю. Но в целом проводить их можно по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5
Как проходит процедура согласования того или иного проекта с советом?

Заседания Градостроительного совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

Если кто-то из членов Совета не согласен с результатами голосования, он имеет право выразить в письменной форме особое мнение и приложить его к протоколу.

6
Что означает, если проект согласован с замечаниями? Кто проверяет, исправлены ли замечания?
Есть формулировка решения Совета: "Согласовать с замечаниями, замечания устранить в рабочем порядке". В этом случае проектировщик устраняет замечания Совета и предоставляет исправленную проектную документацию на согласование в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула без повторного рассмотрения на Совете. Частота принятия данного решения зависит от качества проектов и серьезности выявленных недостатков.
7
Учитывает ли Совет в своих решениях критику общественности?
Конечно, критика проекта со стороны общественности может повлиять на принятие окончательного решения. Как правило, ее озвучивают во время своих выступлений члены Совета. Однако, еще раз напомним, что все решения принимаются путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Совета.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2019 09:11
месный

тоесть какбы настоящей возможности "решать вопросы" нету, но очень сильно хочется, ага?

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26.03.2019 09:44
АБОРИГЕН

Судя по тому, что город продолжает застраиваться по стандартам 40-летней давности, ничего этот совет не решает и абсолютно не компетентен. Никакой критики они абсолютно не воспринимают. Прямо сейчас в городе совершается градостроительное преступление перед городом и его жителями, закладывается мина замедленного действия, а именно ведется МИКРОРАЙОННАЯ, МНОГОЭТАЖНАЯ СПАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА города, не говоря уже о точечной застройке. Уничтожается историческая часть города.
Где МАЛО И СРЕДНЕЭТАЖНАЯ КВАРТАЛЬНАЯ застройка? Где дворы ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ?
Пора бы уже понять, что идеология Ле Корбюзье давно устарела и признана не годной для жилой городской застройки. Объяснить существующее положение вещей с жилой застройкой в городе можно только жадностью и коррупцией заинтересованных лиц.

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