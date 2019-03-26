Что такое Градостроительный совет и чем он занимается?

Застройка новых районов, реконструкция или строительство храмов, снос старых и ветхих зданий, разбивка скверов – эти и другие подобные проекты всегда вызывают в городе большой общественный резонанс. Это понятно, ведь каждый барнаулец хочет, чтобы город был красивым и максимально комфортным.

Чтобы рассмотреть предлагаемые проекты с разных сторон и учесть все факторы, при администрации Барнаула действует Градостроительный совет, в составе которого профессиональные архитекторы, авторитетные руководители, ученые и художники.

То есть Градостроительный совет – это общественный орган, который обсуждает наиболее сложные градостроительные проблемы.

– совместно с органами местного самоуправления города Барнаула совет рассматривает и вносит предложения по документам территориального планирования и градостроительного зонирования города, документации по планировке территории;

– вносит предложения участникам градостроительной деятельности по разработке и внедрению прогрессивных решений в архитектурно-строительном проектировании;

– участвует в обсуждении проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции, реставрации и приспособления объектов культурного наследия, проектов комплексного благоустройства территорий, размещению объектов, не связанных со строительством, малых архитектурных форм, объектов художественного оформления города.