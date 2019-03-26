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Каждый проект застройки нового квартала, реконструкции старинных зданий или благоустройства парков и площадей обсуждается на Градостроительном совете при администрации Барнаула. Зачем это нужно, кто входит в этот совет и какими полномочиями он обладает, читайте в нашем "вопросе-ответе".
Застройка новых районов, реконструкция или строительство храмов, снос старых и ветхих зданий, разбивка скверов – эти и другие подобные проекты всегда вызывают в городе большой общественный резонанс. Это понятно, ведь каждый барнаулец хочет, чтобы город был красивым и максимально комфортным.
Чтобы рассмотреть предлагаемые проекты с разных сторон и учесть все факторы, при администрации Барнаула действует Градостроительный совет, в составе которого профессиональные архитекторы, авторитетные руководители, ученые и художники.
То есть Градостроительный совет – это общественный орган, который обсуждает наиболее сложные градостроительные проблемы.
– совместно с органами местного самоуправления города Барнаула совет рассматривает и вносит предложения по документам территориального планирования и градостроительного зонирования города, документации по планировке территории;
– вносит предложения участникам градостроительной деятельности по разработке и внедрению прогрессивных решений в архитектурно-строительном проектировании;
– участвует в обсуждении проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции, реставрации и приспособления объектов культурного наследия, проектов комплексного благоустройства территорий, размещению объектов, не связанных со строительством, малых архитектурных форм, объектов художественного оформления города.
Совет имеет право:
– проводить заседания по вопросам, входящим в его компетенцию;
– приглашать на заседания представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других заинтересованных лиц, присутствие которых необходимо в процессе подготовки и рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета;
– рассматривать спорные вопросы, возникающие в связи с осуществлением градостроительной деятельности;
– запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от исполнительных органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления города Барнаула, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности;
– участвовать в разработке городской градостроительной политики путем направления в администрацию города Барнаула заключений, рекомендаций, предложений, обращений;
– привлекать для проведения экспертиз, осуществления информационно-аналитических работ и составления заключений представителей научных, экспертных, других профессиональных организаций, ученых и специалистов.
То есть градостроительный совет имеет право только рекомендовать и выносить свои заключения по проектам. А вот права запрещать все-таки не имеет. Но тем не менее власти города прислушиваются к рекомендациям Совета, так как в его составе весьма серьезные эксперты в градостроительной отрасли.
Совет формируется из специалистов в области градостроительства, архитектуры и дизайна, представителей органов местного самоуправления, научных, строительных организаций.
Согласно решению от 15 марта 2019 года на момент публикации в Градостроительный совет при администрации города Барнаула входят:
Демин Сергей Олегович, заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, председатель Совета;
Аристов Дмитрий Петрович, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя Совета;
Бутаков Владимир Анатольевич, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя Совета;
Ломакина Евгения Александровна, ведущий специалист отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города, секретарь Совета.
Члены Совета:
Анисифоров Петр Иванович, генеральный директор закрытого акционерного общества "Творческая мастерская архитектора Анисифорова" (по согласованию);
Башкиров Евгений Васильевич, главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Алтайгражданпроект" (по согласованию);
Бобров Алексей Александрович, директор муниципального казенного учреждения "Архитектура города Барнаула";
Боженко Сергей Алексеевич, заместитель директора муниципального казенного учреждения "Архитектура города Барнаула";
Воробьев Юрий Александрович, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района;
Востриков Евгений Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью "Домстрой – Барнаул"(по согласованию);
Деринг Александр Федорович, директор общества с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская архитектора А.Ф. Деринга "Классика" (по согласованию);
Золотов Владимир Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью "Мастерская Золотова" (по согласованию);
Касатова Анна Михайловна, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района;
Квасов Алексей Владимирович, член общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России" (по согласованию);
Лубенец Ольга Петровна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района;
Панченко Дарья Владимировна, начальник управления по строительству и архитектуре администрации Ленинского района;
Раменская Юлия Владимировна, председатель Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" (по согласованию);
Ситникова Анна Александровна, главный специалист отдела культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (по согласованию);
Тисленко Сергей Иванович, главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская архитектора А.Ф. Деринга "Классика" (по согласованию);
Четошников Виктор Дмитриевич, руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края (по согласованию);
Шадрин Сергей Григорьевич, исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" (по согласованию);
Шарова Ольга Николаевна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района.
Заседания Градостроительного совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Если кто-то из членов Совета не согласен с результатами голосования, он имеет право выразить в письменной форме особое мнение и приложить его к протоколу.
Комментарии
тоесть какбы настоящей возможности "решать вопросы" нету, но очень сильно хочется, ага?
Судя по тому, что город продолжает застраиваться по стандартам 40-летней давности, ничего этот совет не решает и абсолютно не компетентен. Никакой критики они абсолютно не воспринимают. Прямо сейчас в городе совершается градостроительное преступление перед городом и его жителями, закладывается мина замедленного действия, а именно ведется МИКРОРАЙОННАЯ, МНОГОЭТАЖНАЯ СПАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА города, не говоря уже о точечной застройке. Уничтожается историческая часть города.
Где МАЛО И СРЕДНЕЭТАЖНАЯ КВАРТАЛЬНАЯ застройка? Где дворы ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ?
Пора бы уже понять, что идеология Ле Корбюзье давно устарела и признана не годной для жилой городской застройки. Объяснить существующее положение вещей с жилой застройкой в городе можно только жадностью и коррупцией заинтересованных лиц.