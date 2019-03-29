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Просроченные электросчетчики: кто и каким образом их может переустановить

, ИА "Амител"
Директор БГЭС объясняет, кто должен следить за состоянием счетчика и как его поменять

Замена счетчика / Фото: ПАО 'Красноярскэнергосбыт'

Замена счетчика / Фото: ПАО "Красноярскэнергосбыт"


"Управляющая компания впервые за 20 лет моего проживания в доме выявила, что электросчетчики почти у всего дома просрочены, начислила большие суммы за электроэнергию за февраль (так и не пояснив, откуда такие расценки) и передала нас на баланс горэлектросети. Вопрос: каким образом и кто сейчас имеет право переустановить электросчетчик, куда обращаться", – поинтересовалась жительница Барнаула Анна во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС на портале Amic.ru.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

"Здравствуйте, Анна! По законодательству вы, как собственник квартиры, должны самостоятельно следить за сроком эксплуатации прибора учета. За 20 лет вам было необходимо как минимум один раз провести поверку прибора учета, поскольку межповерочный интервал большинства счетчиков составляет 16 лет. Абонент заинтересован в том, чтобы замену электросчетчика проводить своевременно, иначе начисление за потребленную электроэнергию будет производиться по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Сейчас вам нужно обратиться в сервисные центры Барнаульской горэлектросети или "Барнаульской сетевой компании". Вы можете заказать услугу установки прибора учета "под ключ" по телефонам: 50-20-50, 50-12-48. Вам демонтируют старый прибор учета, установят новый и опломбируют его. Только сотрудники БСК смогут опломбировать ваш новый счетчик. Стоимость услуги "под ключ" составляет всего 1200 рублей, включая цену прибора учета. Специалисты приедут в удобное для вас время. На всю процедуру уйдет не более одного часа, оплатить услугу можно на месте проведения работ. Обязательно сотрудник БСК после завершения работ оставит владельцу кассовый чек, а не товарный или какой-то другой.

Хочу предупредить, что сейчас в городе установкой приборов учета занимаются "гастролеры" из города Брянска. На работу ее представителей мы получаем много жалоб от абонентов. Они обманом заставляют горожан менять электросчетчики, незаконно снимают пломбы. При встрече насторожить должно то, что "предприимчивые" молодые люди устанавливают двухтарифный прибор учета. Он считает потребление по ночному и дневному тарифу. Такой тариф для обычного потребителя не выгоден.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2019 07:44
- гость -

Только сотрудники БСК смогут опломбировать ваш новый счетчик
ничего подобного. прежде чем бежать в БСК позвоните в свою УК у нас 126 домов которые они передали нам только наше ЖЭУ имеет право срывать пломбу и устанавливать сч. так что не торопитесь. Штраф за срыв пломбы 1500 рэ.

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