С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". Теперь этот документ определяет права и обязанности садоводов-огородников. Изменений достаточно много, причем весьма существенных. Особенно серьезные изменения касаются строительства на дачных участках, регистрации в садовых домах и членских взносов. Разбираемся, как изменится жизнь дачников после принятия нового закона.
Если говорить грубо, то да. Новый закон, вступивший в действие с 2019 года, предусматривает только две формы ведения сельскохозяйственной деятельности для собственных нужд – садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огородные некоммерческие товарищества (ОНТ). Все прочие объединения: ДНТ (дачное товарищество), потребительские кооперативы, некоммерческие партнерства упраздняются. Земли, ранее предназначенные для садоводства или дачного хозяйства, автоматически становятся СНТ, а ОПК и ОНП по умолчанию трансформируются в ОНТ.
Таким образом и у дачников теперь появляются либо садовые, либо огороднические участки.
Различия весьма серьезные. И поэтому, если вы сейчас задумались над покупкой дачного участка или строительстве дачного домика, изучить их нужно очень внимательно.
Садовый земельный участок – участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Огородный земельный участок – участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;
Согласно принятому закону, на садовых участках разрешено строить капитальные строения сезонного использования, то есть предназначенные для временного пребывания в таких домах, а также индивидуальные жилые дома. На огородных участках с этого года теперь можно размещать только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, то есть погреба, сараи, бани, теплицы, навесы и т.п. Строить садовые, а тем более жилые дома на огородных участках запрещено.
Если к моменту вступления в силу нового закона у вас на руках уже были документы о праве собственности на объект недвижимости, который построен на огородном земельном участке, можно не волноваться – государство уже признало ваше право, а закон обратной силы не имеет.
То же самое касается зданий, расположенных на садовых земельных участках, Здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до 1 января 2019 года с назначением "жилое", "жилое строение", будут именоваться жилыми домами.
Также закон позволяет вам вернуть своему жилому дому на дачном участке статус "садового".
В целом, да. Огородническое товарищество можно реорганизовать в садоводческое. Общая схема действия в данном случае такова:
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проводится общее собрание членов товарищества об изменении организационно-правовой формы объединения;
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утверждается новая редакция устава;
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соответствующее заявление подается в ФНС;
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изменяется вид разрешенного использования земельных участков с огородничества на садоводство.
Если вы садовод, который не состоит в членах садоводческого или огороднического товарищества, то с новым законом ваши права расширились. Если раньше вы не могли голосовать на общем собрании, то теперь вам дано право обсуждать и голосовать по вопросам, которые влекут для вас финансовые затраты.
Кроме того, согласно закону, теперь наравне с членами садоводства или огородничества вы обязаны вносить плату за приобретение, содержание и ремонт имущества общего пользования, а также за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для уплаты взносов членами товарищества.
В случае отказа платить, товарищество вправе взыскать задолженность по взносам в судебном порядке.
Согласно закону, размер взносов определяется на общем собрании. Поэтому решать будете вы сами вместе с другими членами товарищества.
Зато новый закон отменяет вступительные взносы. Членам товарищества придется платить только членские и целевые взносы. Членские взносы пойдут на текущие расходы товарищества: содержание и арендную плату общего имущества, для расчетов с коммунальщиками, вывоз мусора, благоустройство территории, охрану и пожарную безопасность, выплату заработной платы лицам, с которыми товарищество заключило трудовые договоры и т.д.
Целевые взносы разрешено тратить на составление различной документации, в частности на расходы, связанные с подготовкой документов для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, документации по проведению кадастровых работ и т. д.
Также обратите внимание, что согласно новому закону, все взносы теперь нужно платить только перечислением на расчетный счет садоводства и огородничества.
В случае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.
Кроме того, за неуплату взносов более чем за два месяца членство в СНТ прекращается. С нового года должников будут исключать по решению общего собрания членов товарищества.
Не совсем так. Новым законом вводится уведомительный порядок строительства и оформления права собственности в СНТ. То есть прежде чем приступить к строительству дома – жилого и садового – вам необходимо уведомить об этом орган местного самоуправления или поселковую администрацию.
Сделать это можно разными способами: заказным письмом, лично, через МФЦ или через портал госуслуг.
Это требование также распространяется и на тех, кто решил начать реконструкцию дома на дачном участке.
Кстати, в мае 2019 года правительство РФ собирается принять решение о продлении "дачной амнистии".
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