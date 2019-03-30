И в чем между ними разница?

Различия весьма серьезные. И поэтому, если вы сейчас задумались над покупкой дачного участка или строительстве дачного домика, изучить их нужно очень внимательно.

Садовый земельный участок – участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Огородный земельный участок – участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;

Согласно принятому закону, на садовых участках разрешено строить капитальные строения сезонного использования, то есть предназначенные для временного пребывания в таких домах, а также индивидуальные жилые дома. На огородных участках с этого года теперь можно размещать только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, то есть погреба, сараи, бани, теплицы, навесы и т.п. Строить садовые, а тем более жилые дома на огородных участках запрещено.