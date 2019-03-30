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Почему в доме высокий ОДН и куда уходят деньги за эту услугу

, ИА "Амител"
Гендиректор БГЭС рассказал, могут ли жильцы самостоятельно рассчитать оптимальный тариф на текущее содержание жилья

ОДН и счетчики / Фото: spmag.ru

ОДН и счетчики / Фото: spmag.ru


"Мы платим очень высокий ОДН, точнее текущее содержание дома. Управляющая компания в одностороннем порядке еще повысила тариф. Как жильцы могут самостоятельно рассчитать оптимальный тариф и понять, почему мы платим такие деньги? И как узнать, куда уходят эти деньги?" – спросила гендиректора БГЭС читательница ИА "Амител" Айгуль во время онлайн-конференции на портале Amic.ru. Публикуем полный ответ эксперта.  

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– С 1 января 2018 года ОДН на электроэнергию был переведен из категории коммунальных услуг в жилищную. Это значит, что теперь ОДН (коммунальный ресурс на СОИ) стал входить в состав платы за текущее содержание дома, но отдельной строкой. Отмечу, что плата за ОДН ограничена размером норматива, т.е. не может быть выше.

Что касается тарифа на текущее содержание дома, его размер устанавливается решением общего собрания жильцов. В одностороннем порядке плата может меняться на индекс потребительских цен, если возможность такой индексации установлена договором управления. Более подробно об этом можно узнать на сайте ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1257914/#ixzz5jSHq08QS.

Сейчас Минстрой и УФАС занимаются разработкой эталонных тарифов. Они будут введены со следующего года, так что ждем. Деньги, которые получает УК, должны уходить на содержание общего имущества. Жители должны сами следить за расходованием средств и работой своей жилищной организации, в том числе и с помощью ревизионной комиссии, созданной собственниками жилья. Если все же возникают вопросы, связанные с деятельностью УК, то нужно обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию Алтайского края.

Отметим, онлайн-конференции с экспертами БГЭС проходят регулярно на портале Amic.ru. С вопросами читателей и ответами специалистов вы можете ознакомиться в нашей рубрике Онлайн-конференции.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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