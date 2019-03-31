Счетчик в ГСК / Фото: tvoyadres.ru

Нужно ли менять электросчетчик, если срок поверки еще не вышел? И законно ли требование председателя ГСК в этом случае, интересуется читатель портала Amic Максим: "Состою в гаражном кооперативе в г. Барнауле. В ноябре прошлого года сменился председатель. Требует замены механического счетчика в боксах на электрические. Показания передаем председателю, он же принимает оплату за электроэнергию. У меня счетчик 2006 года, за 12 лет показания 350 кВт. Законны ли требования председателя?"

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– За потребленную электроэнергию вы рассчитываетесь не с горэлектросетью, а со своим гаражным кооперативом. Законность подобных требований определяется уставом вашего кооператива или решением общего собрания. Федеральное законодательство устанавливает срок поверки счетчика – 16 лет и не предполагает его досрочную замену без особой причины. По всей видимости, председатель не может определить исправность счетчика и требует его заменить.

Вопрос поступил в редакцию Amic.ru во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС. Напомним, такие конференции на портале проходят регулярно. Узнать, о чем спрашивают представителей горэлектросети барнаульцы и какие ответы получают вы можете в нашей рубрике "Онлайн-конференции".