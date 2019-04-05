Пятница, 5 Апрель, 07:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,33
€ 73,42
Обь
139см +32

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Вопрос дня



Как пройдет праздник "Цветение маральника" в 2019 году и когда он будет

, ИА "Амител" , Анна Маковеева
Рассказываем, какую программу готовят организаторы, и как избежать пробок по пути в Горный Алтай

Фото: Алтайтурцентр

Фото: Алтайтурцентр


Седьмой год подряд летний туристический сезон в Алтайском крае открывает праздник "Цветение маральника". Туристы со всей Сибири съезжаются в предгорья Алтая, чтобы посмотреть на цветущий рододендрон Ледебура (так на научном языке называется маральник) и поучаствовать в развлекательных мероприятиях на "Бирюзовой Катуни".

О том, что нового готовят организаторы праздника "Цветение маральника" в 2019 году, и когда состоится одно из самых ожидаемых туристических событий года – в материале Amic.ru.

1
Что за праздник "Цветение маральника" и когда его начали отмечать?

Праздник "Цветение маральника" проводится в Алтайском крае уже семь лет подряд, не так давно аналитическое агентство ТурСтат включило его в топ-3 весенних событий России.

Праздник выпадает на первый день длинных федеральных выходных, которые многие используют для того, чтобы отправиться в горы и полюбоваться цветущим рододендроном Ледебура (маральником). В конце апреля – начале мая цветущие кусты, усыпанные мелкими розово-сиреневыми цветками, буквально устилает алтайские горные склоны. Некоторые сравнивают алтайский маральник с цветущей сакурой.

Майские праздники на Алтае, по сути, означают открытие высокого туристического сезона. Чтобы отметить это событие и развлечь туристов, в Алтайском крае придумали массовый праздник с богатой культурной, спортивной и развлекательной программой.

2
Когда и где будет "Цветение маральника" в 2019 году?
В 2019 году длинные майские праздники начинаются 1 мая. В этот день на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" и состоится "Цветение маральника". Программа начнется в 12:00 часов, чтобы туристы успели добраться до предгорий.

 

3
На "Бирюзовой Катуни" можно увидеть цветущий маральник?

"Когда говорят, что на "Бирюзовой Катуни" нельзя увидеть цветущий маральник – это не совсем так. Он не цветет на центральной площадке праздника", – сказала директор Алтайтурцентра Татьяна Сажаева.

По ее словам, несколько лет назад там посадили несколько кустов, но они цветут позже, потому что находятся в тени. Цветущие кусты есть недалеко от площадки праздника, они находятся возле моста и возле памятника Рериху. Это место в двух километрах от "Бирюзовой Катуни", но некоторые туристы добираются туда даже пешком. Также до памятника Рериху можно доехать на экскурсионном автобусе.

4
Правда, что из-за большого наплыва туристов на трассе бывают огромные пробки?

Действительно, утром 1 мая на Чуйском тракте возможны пробки в сторону Горного Алтая. И не только из-за большого числа туристов, но и из-за ремонта дорог.

Татьяна Сажаева предлагает гостям праздника проехать альтернативным живописным маршрутом – через село Алтайское и Бирюксинский перевал.

"Есть возможность проехать по малому золотому кольцу без пробок, повернув в Бийске, преодолеть красивый перевал Бирюксинский, заехать в село Алтайское, где бабушки продают первый урожай из теплиц. Можно увидеть панораму красивых гор и поехать на "Бирюзовую Катунь", миновав пробки. Есть и другие пути в предгорье, и они могут стать дополнительной фишкой, мини-путешествием", – сказала Татьяна Сажаева.

Она отметила, что программа праздника построена таким образом, чтобы в ней успели принять участие все желающие. Праздник начнется в 12:00 часов, а завершится в 17:00.

 

5
Что интересного придумали организаторы в 2019 году?

Полная программа праздника пока не утверждена, многое будет зависеть от погоды. Но уже есть четкая концепция: "Цветение маральника" – это праздник, в котором туристы становятся не просто зрителями, а участниками события.

В 2019 году артисты будут выступать не на сцене, а на центральной аллее. Их можно будет видеть глаза в глаза. На "Бирюзовой Катуни" откроются анимационные детские, спортивно-развлекательные площадки. Состоятся экскурсии к местам цветения маральника и туристическим достопримечательностям, мастер-классы, спортивные соревнования. Будут работать фотозоны, сувенирные лавки, зона питания и дегустаций, а также ярмарка на сельском подворье.

"Площадка "Цветение маральника" – это возможность для всех, кто занимается туризмом в Алтайском крае и Республике Алтай, показать себя, пообщаться с туристами и заявить о себе. На площадке праздника появляется "Подворье". В нем будут собраны наши гостеприимные сельские районы. Наряженные в национальную одежду девушки будут угощать туристов национальными блюдами", – рассказала Татьяна Сажаева.

Например, Романовский район славится салом и варениками, Алтайский район – медом и сырами. Туристы смогут попробовать традиционные продукты и узнать о праздниках, которые проводят в каждом районе в течение года.

"Мы не везем какого-то артиста, чтобы не отвлекать внимание от главного – от всего, что посвящено созерцанию природного явления", – рассказала Татьяна Сажаева.

6
Как добраться на праздник "Цветение маральника"?

Можно приехать на своем автомобиле или воспользоваться предложениями турагентов. В 2019 году доставка организована из семи городов: Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Омска, Томска. Список турфирм с телефонами и стоимостью доставки размещен на сайте maralnik.visitaltai.info в разделе "Едем на праздник!".

"У каждой туркомпании предусмотрены свои фишки: кто-то успевает завезти туристов в сыроварню, кто-то – в музей, кто-то предлагает поднять на подъемнике. Туристам из отдаленных городов предлагают туры на несколько дней", – сказала Татьяна Сажаева.

 

7
Сколько стоит вход на праздник?
Вход на праздник и все программные мероприятия – бесплатные. Заплатить предлагают только за автобусные экскурсии к местам цветения маральника, экскурсию в Тавдинскую пещеру, за прокат байков, тир и экскурсию на пасеку Славы Медовухи.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

5.04.2019 07:45
- гость -

"как избежать пробок по пути в Горный Алтай" - прям представил километровые пробки на цветение маральника. Спасибо, повеселили)

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
07:50
Сбербанк рулит: как прошел первый четвертьфинал Лиги "КВН-Алтай" 0
07:34
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 36
07:21
Комфортная городская среда: как в Барнауле перезимовали общественные территории 1
07:13
Тихое место: интервью со смотрителем барнаульского кладбища 0
07:03
Стильную квартиру продают в монолитной высотке в центре Барнаула за 12 млн руб. 3
06:48
Как пройдет праздник "Цветение маральника" в 2019 году и когда он будет 1
06:32
"Время – плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 21
06:17
Дожди, ветер и тепло под +20: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 апреля 0
06:01
Политтехнолог прогнозирует изменение системы выборов в Алтайском крае 0
05:25
Алтайская таможня вернула 90 тонн игрушек в Казахстан 1
04:04
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко 0
03:41
Появились снимки с 71-летним Шварценеггером из нового "Терминатора" 0
02:12
В смартфонах Xiaomi выявили опасную уязвимость 0
01:44
Кошки откликаются на имена только когда им это выгодно 0
00:40
Госдума отменила налог на угнанные автомобили 0
23:59
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов 0
23:40
Зафиксировано рекордное снижение ставок по вкладам в России 0
23:16
"Чем не Нью-Йорк": власти объяснили снос домов в селе Кадырова 0
22:51
МИД России ответил на сравнение Сталина с Гитлером в НАТО 0
22:29
Взрывом уничтожен цех по производству взрывчатки в Дзержинске 0
22:09
Кувшинникова будет вести рубрику о ЗОЖ в "Просвещении" 0
21:46
Международные резервы России выросли на $2,4 млрд за неделю 0
21:22
Пользователи сообщают о сбое сервисов "Яндекса" 0
21:07
Порошенко перед дебатами сдаст анализы на наркотики и алкоголь 0
20:47
Односельчанам Кадырова сказали разбирать дома и переезжать 3
20:25
Освобождение "узников китовой тюрьмы" обойдется в 200-300 млн рублей 1
20:05
Умер режиссер Георгий Данелия 0
19:41
Экс-мэр Таллина предложил отменить антироссийские санкции 1
19:24
Опрос: 20% россиян мечтают уехать из страны 2
19:08
Коротко о главном: судьба "Изумрудного", планетарий и вопросы для губернатора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:42
КПРФ утвердила кандидата на пост главы Республики Алтай 0
18:27
На мандат умершего Гукова в АКЗС претендует студентка 4
18:05
1339 машин барнаульцев забрали на штрафстоянку из-за парковки 26
17:49
Троих подростков из Рубцовска задержали за попытку сбыта наркотиков 4
17:32
Креативный фильм-приглашение на Ночь музеев сняли в Алтайском крае 1
17:21
Названы перспективные для трудоустройства сферы деятельности 0
17:13
Полеты по субсидируемому рейсу Барнаул – Красноярск начнутся с 27 апреля 1
17:04
Дольф Лундгрен все-таки снимется в российском фильме о ВОВ 4
16:48
Стоп-кадр. Весенний лед тронулся на Алтае 0
16:34
Ревнивый житель Алтайского края зарезал соперника и едва не убил возлюбленную 0
16:24
Весна пришла: улицы Барнаула начали очищать от пыли 9
16:16
Мать бросила младенца на четыре дня в Якутии 0
16:04
Малышева ответила на обвинение в оскорблении остеопатов 0
15:51
МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в горах Алтая 0
15:35
Самолет-памятник на улице Взлетной в Барнауле будет отреставрирован 7
15:23
Конституционный суд рассмотрел жалобу на повышение пенсионного возраста 19
15:19
Восстановление разрушенного паводком моста в Онгудае будет ускорено 0
15:04
Опрос: 47% должников по кредитам не платят из-за отсутствия денег 11
14:49
Житель Алтайского края убил своего отца из-за просьбы прекратить застолье 0
14:32
В Алтайском крае отреставрировали малоизвестные этюды Чорос-Гуркина 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.