Фото: Алтайтурцентр

Седьмой год подряд летний туристический сезон в Алтайском крае открывает праздник "Цветение маральника". Туристы со всей Сибири съезжаются в предгорья Алтая, чтобы посмотреть на цветущий рододендрон Ледебура (так на научном языке называется маральник) и поучаствовать в развлекательных мероприятиях на "Бирюзовой Катуни".

О том, что нового готовят организаторы праздника "Цветение маральника" в 2019 году, и когда состоится одно из самых ожидаемых туристических событий года – в материале Amic.ru.

1 Что за праздник "Цветение маральника" и когда его начали отмечать? Праздник "Цветение маральника" проводится в Алтайском крае уже семь лет подряд, не так давно аналитическое агентство ТурСтат включило его в топ-3 весенних событий России. Праздник выпадает на первый день длинных федеральных выходных, которые многие используют для того, чтобы отправиться в горы и полюбоваться цветущим рододендроном Ледебура (маральником). В конце апреля – начале мая цветущие кусты, усыпанные мелкими розово-сиреневыми цветками, буквально устилает алтайские горные склоны. Некоторые сравнивают алтайский маральник с цветущей сакурой. Майские праздники на Алтае, по сути, означают открытие высокого туристического сезона. Чтобы отметить это событие и развлечь туристов, в Алтайском крае придумали массовый праздник с богатой культурной, спортивной и развлекательной программой.

2 Когда и где будет "Цветение маральника" в 2019 году? В 2019 году длинные майские праздники начинаются 1 мая. В этот день на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" и состоится "Цветение маральника". Программа начнется в 12:00 часов, чтобы туристы успели добраться до предгорий.

3 На "Бирюзовой Катуни" можно увидеть цветущий маральник? "Когда говорят, что на "Бирюзовой Катуни" нельзя увидеть цветущий маральник – это не совсем так. Он не цветет на центральной площадке праздника", – сказала директор Алтайтурцентра Татьяна Сажаева. По ее словам, несколько лет назад там посадили несколько кустов, но они цветут позже, потому что находятся в тени. Цветущие кусты есть недалеко от площадки праздника, они находятся возле моста и возле памятника Рериху. Это место в двух километрах от "Бирюзовой Катуни", но некоторые туристы добираются туда даже пешком. Также до памятника Рериху можно доехать на экскурсионном автобусе.

4 Правда, что из-за большого наплыва туристов на трассе бывают огромные пробки? Действительно, утром 1 мая на Чуйском тракте возможны пробки в сторону Горного Алтая. И не только из-за большого числа туристов, но и из-за ремонта дорог. Татьяна Сажаева предлагает гостям праздника проехать альтернативным живописным маршрутом – через село Алтайское и Бирюксинский перевал. "Есть возможность проехать по малому золотому кольцу без пробок, повернув в Бийске, преодолеть красивый перевал Бирюксинский, заехать в село Алтайское, где бабушки продают первый урожай из теплиц. Можно увидеть панораму красивых гор и поехать на "Бирюзовую Катунь", миновав пробки. Есть и другие пути в предгорье, и они могут стать дополнительной фишкой, мини-путешествием", – сказала Татьяна Сажаева. Она отметила, что программа праздника построена таким образом, чтобы в ней успели принять участие все желающие. Праздник начнется в 12:00 часов, а завершится в 17:00.

5 Что интересного придумали организаторы в 2019 году? Полная программа праздника пока не утверждена, многое будет зависеть от погоды. Но уже есть четкая концепция: "Цветение маральника" – это праздник, в котором туристы становятся не просто зрителями, а участниками события. В 2019 году артисты будут выступать не на сцене, а на центральной аллее. Их можно будет видеть глаза в глаза. На "Бирюзовой Катуни" откроются анимационные детские, спортивно-развлекательные площадки. Состоятся экскурсии к местам цветения маральника и туристическим достопримечательностям, мастер-классы, спортивные соревнования. Будут работать фотозоны, сувенирные лавки, зона питания и дегустаций, а также ярмарка на сельском подворье. "Площадка "Цветение маральника" – это возможность для всех, кто занимается туризмом в Алтайском крае и Республике Алтай, показать себя, пообщаться с туристами и заявить о себе. На площадке праздника появляется "Подворье". В нем будут собраны наши гостеприимные сельские районы. Наряженные в национальную одежду девушки будут угощать туристов национальными блюдами", – рассказала Татьяна Сажаева. Например, Романовский район славится салом и варениками, Алтайский район – медом и сырами. Туристы смогут попробовать традиционные продукты и узнать о праздниках, которые проводят в каждом районе в течение года. "Мы не везем какого-то артиста, чтобы не отвлекать внимание от главного – от всего, что посвящено созерцанию природного явления", – рассказала Татьяна Сажаева.

6 Как добраться на праздник "Цветение маральника"? Можно приехать на своем автомобиле или воспользоваться предложениями турагентов. В 2019 году доставка организована из семи городов: Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Омска, Томска. Список турфирм с телефонами и стоимостью доставки размещен на сайте maralnik.visitaltai.info в разделе "Едем на праздник!". "У каждой туркомпании предусмотрены свои фишки: кто-то успевает завезти туристов в сыроварню, кто-то – в музей, кто-то предлагает поднять на подъемнике. Туристам из отдаленных городов предлагают туры на несколько дней", – сказала Татьяна Сажаева.