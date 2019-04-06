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Почему в 2019 году отменяется одна из родительских суббот

, ИА "Амител"
Четвертая родительская суббота должна была отмечаться 6 апреля

Фото: pravosakh.ru

Фото: pravosakh.ru


Обычно в церковном календаре православных в году восемь родительских суббот – особых дней для общецерковной панихиды. Но в 2019 году их будет всего семь. Отменяется родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы, выпадающей на 6 апреля. Рассказываем почему.

1
Что такое родительская суббота?

Родительская суббота в православном календаре – это особый день, когда молитвы об умерших более всего могут быть услышаны Богом.

В 2019 году поминать усопших в церкви будут 2, 23 и 30 марта, а также 7 и 9 мая, 15 июня и 2 ноября. В эти дни верующие могут прийти в храм и помолиться о своих ушедших в мир иной близких.

Первая дата – это Вселенская родительская суббота, первая родительская суббота, которая отмечается за неделю до Великого поста.

23 и 30 марта в 2019 году – это родительские субботы Великого поста на второй и третьей неделе Четыредесятницы. Есть еще суббота на четвертой неделе Четыредесятницы, она выпадает на 6 апреля. Но не отмечается в 2019 году, о причинах расскажем ниже.

7 мая 2019 года Русская православная церковь будет отмечать особый день, Радоницу – вторник через неделю после Пасхи.

9 мая – день поминовения усопших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

А 15 июня снова Вселенская родительская суббота, теперь Троицкая, которая предшествует дню Святой Троицы.

И, наконец, последний в году день особого поминовения усопших – это Димитриевская родительская суббота – приходится на 2 ноября. Это ближайшая перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября.

Но вообще самостоятельно молиться за упокой близких можно в любой день, кроме Великого четверга Страстной недели до Радоницы (вторник второй недели после Пасхи).

2
Почему отменилась родительская суббота четвертой седмицы?
Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы в 2019 году совпала с кануном большего и светлого праздника Благовещение, который пройдет в воскресенье, 7 апреля. А потому проводить службы по поминовению усопших не будут.
3
Что принято делать в родительскую субботу?

Накануне этих дней в православных храмах совершается панихида. Утром в сам день – заупокойная Литургия и панихида. Верующие ходят в родительскую субботу на кладбище, приводят в порядок могилы, молятся за ушедших.

И хотя смысл праздника – вспоминание предков, родителей, вспоминать нужно и остальную умершую родню. Ведь сам умерший уже не может помолиться о своем спокойствии, попросить прощения у родных. Но родные могут его простить и попросить у Бога прощения упокоившегося за совершенные им при жизни грехи.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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