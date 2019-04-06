Что такое родительская суббота?

Родительская суббота в православном календаре – это особый день, когда молитвы об умерших более всего могут быть услышаны Богом.

В 2019 году поминать усопших в церкви будут 2, 23 и 30 марта, а также 7 и 9 мая, 15 июня и 2 ноября. В эти дни верующие могут прийти в храм и помолиться о своих ушедших в мир иной близких.

Первая дата – это Вселенская родительская суббота, первая родительская суббота, которая отмечается за неделю до Великого поста.

23 и 30 марта в 2019 году – это родительские субботы Великого поста на второй и третьей неделе Четыредесятницы. Есть еще суббота на четвертой неделе Четыредесятницы, она выпадает на 6 апреля. Но не отмечается в 2019 году, о причинах расскажем ниже.

7 мая 2019 года Русская православная церковь будет отмечать особый день, Радоницу – вторник через неделю после Пасхи.

9 мая – день поминовения усопших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

А 15 июня снова Вселенская родительская суббота, теперь Троицкая, которая предшествует дню Святой Троицы.

И, наконец, последний в году день особого поминовения усопших – это Димитриевская родительская суббота – приходится на 2 ноября. Это ближайшая перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября.

Но вообще самостоятельно молиться за упокой близких можно в любой день, кроме Великого четверга Страстной недели до Радоницы (вторник второй недели после Пасхи).