Вербное воскресенье является одним из двенадцати главных праздников для православных христиан. Второе название праздника, которое дала ему церковь — Вход Господа в Иерусалим.Что это за праздник, как его надо отмечать и что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.
Почему праздник называется Вербное воскресенье и при чем тут Иерусалим?
На самом деле еще задолго до христианства в начале весны славяне отмечали Цветоносную неделю. Праздник символизировал пробуждение и обновление природы. С приходом христианства праздник пережил трансформацию в церковный праздник Вход Господень в Иерусалим. Согласно писанию, простые люди поверили в особую силу Иисуса и встречали его очень торжественно. В Иерусалим Господь явился верхом на осле, что было подтверждением его добрых намерений, потому что осёл в восточной культуре считался символом мира. Во время шествия горожане выложили Иисусу дорогу своей одеждой и пальмовыми листьями, подчёркивая великую радость и почтение. После своего появления Иисус творит несколько чудесных исцелений, возвращая слепым зрение и исцеляя хромых.Постепенно у славян пальмовые листья были заменены вербой.
Когда отмечают Вербное воскресенье в 2019 году?
Праздник Вербное воскресенье не имеет постоянной даты и каждый попадает на новый день, а порой даже не совпадает и месяц празднования. Но всегда Вербное воскресенье отмечают за семь дней до наступления Пасхи.
В 2019 году Вербное воскресенье выпадает на 21 апреля.
Как празднуют Вербное воскресенье?
Верующие приходят в церковь, чтобы присутствовать на ночном и утреннем богослужении и прослушать проповедь. На службу приносят веточки вербы – основной символ радости и праздника, и освящают их святой водой. Их количество не является случайным: число веточек должно соответствовать количеству членов семьи.
После освящения вербу приносят домой, высушивают и оставляют до следующего года в доме. Некоторые помещают её возле икон, а кто-то просто развешивает по дому для того, чтобы отгонять недобрых людей, болезни и обеспечить благополучие и хорошие доходы в семье.
Что можно есть на Вербное воскресенье?
Поскольку это большой праздник, то даже во время Великого поста стараются вкусно поесть. По случаю торжества в этот день разрешается небольшое послабление и разрешено употреблять в пищу рыбу и рыбные блюда. Но сразу же после этого начинается самая строгая неделя поста.
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Нужно ли бить друг друга вербой в Вербное воскресенье?
Обычай бить друг друга вербой есть только у славян. Считается, что это помогает укрепить силу и здоровье, продлить жизнь. Люди легонько ударяют друг друга освящённой вербой и приговаривают: "Не я бью – верба бьёт, здоровья тебе даёт". Часто так бьют деток, потому что им особенно нужна защита от недоброго глаза.
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