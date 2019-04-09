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Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку

, ИА "Амител"
Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, касающиеся транспортного налога


Госдума РФ приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые касаются транспортного налога на лодки. Amic.ru выяснил, обязаны ли будут владельцы лодок платить транспортный налог и чего опасаются рыбаки?

1
Какие изменения внесла Госдума в Налоговый кодекс?
Государственная дума приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, касающиеся транспортного налога. Ранее в ст. 358 Налогового кодекса РФ "Объекты налогообложения" было прямо указано, что весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем не свыше 5 лошадиных сил не являются объектом налогообложения. Теперь же подпункт 1 пункта 2 ст. 358 НК РФ признается утратившим силу:
"2. Не являются объектом налогообложения: 
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил".
Поправка выводит зарегистрированные суда с мощностью двигателя 5 лошадиных сил и менее из списка транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения.
2
Чего, по мнению рыбаков, не учли законотворцы?
До 2012 года все моторные лодки подлежали регистрации в ГИМС и были внесены в Реестр маломерных судов. Как отмечает тематический портал ruslodka.ru, после 2012 года обязательную регистрацию отменили. Владельцы не спешили исключить судна из реестра, так как налогом такое имущество не облагалось. Многие продали лодки без оформления в ГИМС, у некоторых их попросту украли, у кого-то моторные лодки (чаще всего резиновые) пришли в негодность от времени. Чтобы исключить лодку из реестра, необходимо заявление собственника, самовольно ГИМС этого сделать не может.

 

2
За такие лодки теперь нужно будет платить?
Портал ruslodka.ru разъясняет, что согласно ст. 257 Налогового кодекса РФ транспортный налог уплачивается только за суда, которые официально зарегистрированы в госреестре. А Кодекс внутреннего водного транспорта говорит о том, что если весельная лодка весит 200 кг и меньше, она не подлежит регистрации и не облагается налогом.

Кроме того, если масса моторной лодки, на которой установлен двигатель мощностью 8 кВт (10,88 л.с.) и менее, составляет 200 кг и менее, то данная лодка не подлежит регистрации (ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта). То есть она также не является объектом налогообложения.

Владельцам судов, зарегистрированных в ГИМС до 2012 года, но не подлежащих регистрации по новому законодательству, советуют снять лодки с учета.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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