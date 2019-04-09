Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку

Госдума РФ приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые касаются транспортного налога на лодки. Amic.ru выяснил, обязаны ли будут владельцы лодок платить транспортный налог и чего опасаются рыбаки?
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил".
Кроме того, если масса моторной лодки, на которой установлен двигатель мощностью 8 кВт (10,88 л.с.) и менее, составляет 200 кг и менее, то данная лодка не подлежит регистрации (ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта). То есть она также не является объектом налогообложения.
Владельцам судов, зарегистрированных в ГИМС до 2012 года, но не подлежащих регистрации по новому законодательству, советуют снять лодки с учета.
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