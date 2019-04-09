Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку

Госдума РФ приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые касаются транспортного налога на лодки. Amic.ru выяснил, обязаны ли будут владельцы лодок платить транспортный налог и чего опасаются рыбаки?

1

Какие изменения внесла Госдума в Налоговый кодекс?

Государственная дума приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, касающиеся транспортного налога. Ранее в ст. 358 Налогового кодекса РФ "Объекты налогообложения" было прямо указано, что весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем не свыше 5 лошадиных сил не являются объектом налогообложения. Теперь же подпункт 1 пункта 2 ст. 358 НК РФ признается утратившим силу:

"2. Не являются объектом налогообложения:

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил".

Поправка выводит зарегистрированные суда с мощностью двигателя 5 лошадиных сил и менее из списка транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения.