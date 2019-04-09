Как изменились правила маркировки молочной продукции?

С вступлением в силу поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" найти молочный продукт на полке магазина должно стать проще. Теперь в наименовании запрещено использовать "молочные" термины и их сочетания, которые вводят в заблуждение покупателей.

"Раньше производители могли использовать в названиях молокосодержащих продуктов "молочные" термины и их сочетания. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра", мог называться "сырок"; "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны" − "сметанка", – объяснил Amic.ru заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

Появились и новые требования к оформлению этикетки. Так, текст с указанием технологии производства должен быть нанесен шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки, где также должна располагаться надпись "Содержит растительные масла", размером не менее трех миллиметров.

В целом новые правила маркировки молочной продукции не позволяют производителю вводить покупателей в заблуждение.