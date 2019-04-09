В России еще в январе 2019 года вступили в силу новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры. С этого момента на упаковках должны были появиться контрастные надписи, прямо указывающие на то, что продукт изготовлен с использованием заменителя молочного жира. Однако до сих пор на полках магазинов можно увидеть "молочку" со старыми этикетками. Amic.ru выяснил, почему это происходит и когда уже настоящее молоко будет стоять отдельно от ненастоящего.
С вступлением в силу поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" найти молочный продукт на полке магазина должно стать проще. Теперь в наименовании запрещено использовать "молочные" термины и их сочетания, которые вводят в заблуждение покупателей.
"Раньше производители могли использовать в названиях молокосодержащих продуктов "молочные" термины и их сочетания. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра", мог называться "сырок"; "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны" − "сметанка", – объяснил Amic.ru заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.
Появились и новые требования к оформлению этикетки. Так, текст с указанием технологии производства должен быть нанесен шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки, где также должна располагаться надпись "Содержит растительные масла", размером не менее трех миллиметров.
В целом новые правила маркировки молочной продукции не позволяют производителю вводить покупателей в заблуждение.
Потому что продукция со старыми этикетками, произведенная до 16 января 2019 года, не может одномоментно исчезнуть с полок магазинов, пояснили Amic.ru в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В ведомстве отметили, что обращение такой продукции допускается в течение всего срока годности, установленного изготовителем. Учитывая, что порой "в обороте" находятся молочные продукты с большим сроком годности (ультрапастеризованное молоко, некоторые виды кисломолочных продуктов, сыр), то новую упаковку жители Алтайского края могут увидеть не раньше середины 2019 года, а некоторые и осенью 2019 года.
"Если в продаже будет обнаружен продукт со старой маркировкой, необходимо обратить внимание на дату его производства, если она будет раньше 16 января 2019 года, то данный продукт не нарушает требования технического регламента", – подчеркнул заместитель начальника управления Александр Кондыков.
Действительно, молочные и молокосодержащие продукты в магазинах скоро будут выкладывать на отдельные полки. 28 января 2019 года правительство РФ подписало постановление №50 "Об изменении правил продажи молочных продуктов", в котором установлены требования к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале в зависимости от ее компонентного состава. Полки натуральных молочных продуктов будут подписаны "Продукты без заменителя молочного жира". Новый порядок продажи начнет действовать с 1 июля 2019 года.
"Раздельное размещение видов молочной продукции в зависимости от их компонентного состава позволит упростить выбор такой продукции покупателями", – пояснили в правительстве.
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