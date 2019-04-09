Вторник, 9 Апрель, 13:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,35
€ 73,36
Обь
297см +55

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Вопрос дня



Масло или спред: когда уже в магазинах можно будет отличить настоящую "молочку"

, ИА "Амител" , Анна Маковеева
Когда уже настоящее молоко будет стоять отдельно от ненастоящего


В России еще в январе 2019 года вступили в силу новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры. С этого момента на упаковках должны были появиться контрастные надписи, прямо указывающие на то, что продукт изготовлен с использованием заменителя молочного жира. Однако до сих пор на полках магазинов можно увидеть "молочку" со старыми этикетками. Amic.ru выяснил, почему это происходит и когда уже настоящее молоко будет стоять отдельно от ненастоящего.

1
Как изменились правила маркировки молочной продукции?

С вступлением в силу поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" найти молочный продукт на полке магазина должно стать проще. Теперь в наименовании запрещено использовать "молочные" термины и их сочетания, которые вводят в заблуждение покупателей.

"Раньше производители могли использовать в названиях молокосодержащих продуктов "молочные" термины и их сочетания. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра", мог называться "сырок"; "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны" − "сметанка", – объяснил Amic.ru заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

Появились и новые требования к оформлению этикетки. Так, текст с указанием технологии производства должен быть нанесен шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки, где также должна располагаться надпись "Содержит растительные масла", размером не менее трех миллиметров.

В целом новые правила маркировки молочной продукции не позволяют производителю вводить покупателей в заблуждение.

2
Как отличали настоящую "молочку" от ненастоящей раньше?
Поскольку в техническом регламенте отличия не были прописаны, народ разработал собственную систему проверки. Во-первых, цена. Чаще всего молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии масла, был значительно дешевле настоящего масла. Менее явный признак, указывающий на то, что перед нами продукт, содержащий растительные жиры, – специфическое наименование. Но эти способы были ненадежны. А так как сегодня очень много людей с различными аллергиями и другими нарушениями здоровья, которым противопоказаны подобные молокосодержащие продукты, были разработаны поправки в вышеуказанный технический регламент.
3
Почему на полках магазинов до сих пор "молочка" со старыми этикетками?

Потому что продукция со старыми этикетками, произведенная до 16 января 2019 года, не может одномоментно исчезнуть с полок магазинов, пояснили Amic.ru в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В ведомстве отметили, что обращение такой продукции допускается в течение всего срока годности, установленного изготовителем. Учитывая, что порой "в обороте" находятся молочные продукты с большим сроком годности (ультрапастеризованное молоко, некоторые виды кисломолочных продуктов, сыр), то новую упаковку жители Алтайского края могут увидеть не раньше середины 2019 года, а некоторые и осенью 2019 года.

"Если в продаже будет обнаружен продукт со старой маркировкой, необходимо обратить внимание на дату его производства, если она будет раньше 16 января 2019 года, то данный продукт не нарушает требования технического регламента", – подчеркнул заместитель начальника управления Александр Кондыков.

4
Когда молочные и молокосодержащие продукты будут продавать на разных полках?

Действительно, молочные и молокосодержащие продукты в магазинах скоро будут выкладывать на отдельные полки. 28 января 2019 года правительство РФ подписало постановление №50 "Об изменении правил продажи молочных продуктов", в котором установлены требования к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале в зависимости от ее компонентного состава. Полки натуральных молочных продуктов будут подписаны "Продукты без заменителя молочного жира". Новый порядок продажи начнет действовать с 1 июля 2019 года.

"Раздельное размещение видов молочной продукции в зависимости от их компонентного состава позволит упростить выбор такой продукции покупателями", – пояснили в правительстве.

5
Сколько молокосодержащих продуктов выпускают в Алтайском крае?
Оценить объемы производства молокосодержащих продуктов в Алтайском крае невозможно. В Управлении пищевой промышленности сообщили, что подобные статистические данные в нашем регионе не собираются. Однако известно, что сырных продуктов в 2018 году в регионе произвели 27,8 тыс. тонн, спредов и смесей растительно-сливочных – 873 тонны.
6
А много ли молочного фальсификата встречается на полках магазинов Алтайского края?
Среди молочной продукции, которую проверил Роспотребнадзор в 2018 году, 9% оказались фальсифицированы. Как сообщила Amic.ru руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко, из 42 проб молочной продукции, которая не соответствовала требованиям по качеству и содержала жиры немолочного происхождения, 22 пробы пришлись именно на сливочное масло. Большая часть фальсификата (89%) была произведена за пределами Алтайского края: в Кемеровской, Новосибирской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Белгородской областях. Единственный алтайский производитель, уличенный в выпуске некачественной молочной продукции, получил предписание о приостановке действия трех деклараций о соответствии на сливочное масло.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
13:05
Египту пригрозили санкциями за закупку российских Су-35 0
12:50
Движение большегрузов ограничат на месяц по трассам Алтайского края 0
12:33
Остановочные павильоны начали отмывать в Барнауле от зимней грязи 0
12:24
Россиян предупреждают об икре от заводов-фантомов 1
12:12
Масло или спред: когда уже в магазинах можно будет отличить настоящую "молочку" 0
12:06
В России идет рекордное снижение иностранных инвестиций 4
11:51
Как в Москве простились с актером Алексеем Булдаковым 0
11:36
Бывший заключенный пытался изнасиловать женщину в Горном Алтае 2
11:26
В России начинает вещание телеканал для фанатов смешанных единоборств 1
11:23
Рекорд XXI века по коэффициенту брачности зафиксирован в России 0
11:11
Чайка: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похитили 1,6 млрд рублей 7
11:02
Мединский оценил снятие домашнего ареста с Серебренникова 1
10:47
Льдин "парад": фоторепортаж с ледохода в Барнауле 4
10:34
АлтГУ вошел в число самых влиятельных вузов планеты 6
10:30
Летим в Прагу: отдых с изучением английского языка по привлекательной цене 0
10:24
Председатель комитета по образованию администрации Барнаула ушла в отпуск: мэрия 1
10:12
Угрозы подтопления нет: в МЧС рассказали о развитии паводка на Алтае 0
10:03
Порошенко объявил себя русскоязычным человеком 2
09:51
Светофоры отключили на улице Гоголя в Барнауле 0
09:34
Росгвардия объяснила выселение из жилья ветеранов ОМОНа 16
09:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за март 2019 года 0
09:13
14,3% клещей, укусивших жителей Алтайского края, энцефалитные 1
09:02
Полная перезагрузка: где на Алтае совместить первоклассный отдых с оздоровлением 0
08:53
За подтасовку показаний судят экс-следователя в Горно-Алтайске 0
08:46
Алтайский Сайлент Хилл: Камень-на-Оби засыпает пеплом 2
08:32
Банкет за полчаса и другие секреты ресторанного бизнеса: где о них узнать 0
08:15
Этикет истинной леди: 5 главных правил, которые должна знать любая девушка 8
08:03
Ужесточение закона для застройщиков: что изменится для барнаульцев 9
08:02
Зачем нужна банковская гарантия и как ее получить: инфографика 0
07:50
Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку 1
07:40
Лекарства, которые спасают жизнь 3
07:34
Алтайский бизнес жалуется на шквал налоговых проверок, налоговая отвечает 18
07:22
На "елочке" – по лужам: как рисунок протектора влияет на свойства шин 0
07:15
Напутано с проводкой: что делать, если часто выбивает автоматы в счетчике 1
07:03
Двухэтажную квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 14,7 млн 0
06:48
"Я буду вас ждать, если не умру": как "Марафон Победы" помогает ветеранам жить 2
06:32
Пришел на урок в одних трусах: подборка записей из школьных дневников 9
06:23
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 28
06:14
Тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
06:01
Газон, как в Европе: мэрия Барнаула планирует озеленить Нагорный парк 10
05:44
Макгрегор напал на мужчину за фразу "Русские избили тебя" 0
04:25
Фильм Лунгина "Братство" выйдет в прокат 9 мая 1
03:09
"Ростех" создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей 2
02:35
Ученые: пищевая добавка Е319 может ослабить иммунитет 0
01:52
Россияне стали чаще выбирать отечественные автомобили 3
00:30
Иран включил ВС США в список террористических организаций 0
23:43
Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг 0
23:27
Российских школьников хотят тестировать на наркотики с 13 лет 3
23:06
Водителей-новичков после ДТП могут отправить на переобучение 4
22:44
Лукашенко предсказал результат выборов на Украине 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.