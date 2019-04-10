Барнаульские перевозчики грозят очередным транспортным коллапсом – через пару месяцев в каждом автобусе должен появиться тахограф. Он призван контролировать режим работы и отдыха водителей, но при этом может привести к системных проблемам. Рассказываем, что изменится.
С 1 июля 2018 года они были обязательны к установлению в грузовых коммерческих автомобилях (категория C) и пригородных пассажирских автобусах, перевозящих свыше восьми пассажиров.
С 1 июля 2019 года тахографы должны быть установлены во всех городских автобусах.
В интернет-магазинах минимальная цена на такой аппарат от 35 тысяч рублей, плюс расходники и специальная установка. Перевозчики говорят о сумме в 70 тысяч рублей. Установить такой прибор надо на каждый автобус. Только барнаульским перевозчикам на закупку оборудования потребуется около 20 миллионов рублей.
И после этого водителям придется делать положенный по закону перерыв, примерно на обеденное время. Перевозчики говорят, что это приведет к перебою в работе транспорта примерно с 11 до 14 часов. То есть днем на улицах будет буквально меньше транспорта.
Ставить на один автобус еще одного водителя на замену перевозчики просто не смогут: у них нет такого штата и денег на его расширение. В начале марта в администрации Барнаула сообщили, что в городе для работы в общественном транспорте не хватает 40% водителей. То есть работать в две смены просто некому.
За управление транспортным средством либо выпуск его на линию без тахографа или с нарушением его установления предусмотрен штраф: для граждан – 1000-3000 рублей, для должностных лиц – 5000-10000 рублей.
За нарушение установленного режима труда и отдыха водителю грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.
Комментарии