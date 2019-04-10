Как это отразится на работе транспорта?

В интернет-магазинах минимальная цена на такой аппарат от 35 тысяч рублей, плюс расходники и специальная установка. Перевозчики говорят о сумме в 70 тысяч рублей. Установить такой прибор надо на каждый автобус. Только барнаульским перевозчикам на закупку оборудования потребуется около 20 миллионов рублей.

И после этого водителям придется делать положенный по закону перерыв, примерно на обеденное время. Перевозчики говорят, что это приведет к перебою в работе транспорта примерно с 11 до 14 часов. То есть днем на улицах будет буквально меньше транспорта.

Ставить на один автобус еще одного водителя на замену перевозчики просто не смогут: у них нет такого штата и денег на его расширение. В начале марта в администрации Барнаула сообщили, что в городе для работы в общественном транспорте не хватает 40% водителей. То есть работать в две смены просто некому.