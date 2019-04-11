Зачем нужно менять зимнюю резину на летнюю?

Дело в том, что зимние и летние шины отличаются по составу. Зимняя резина имеет более мягкий состав. Это помогает ей быть более эластичной в морозы. Но во время жары она становится слишком мягкой, а это грозит многими неприятностями.

"Зимняя резина намного мягче летней. Не важно, шипованная у вас резина или нет, при высоких температурах она, во-первых, быстро изнашивается, стирается об асфальт, во-вторых, не тормозит на мокрой дороге, то есть в дождь на ней ездить опасно, а в третьих, на такой резине отсутствуют дренажные контакты, то есть она не отводит воду и не сможет справиться с аквапланированием. Этот значит, что ваша машина во время дождя будет просто взлетать, и можно улететь в кювет", – рассказал мастер автосервиса Алексей.

Аквапланирование – скольжение шины по тонкой водной поверхности, не касаясь поверхности дорожного покрытия. Когда автомобиль движется по дороге с мокрым покрытием, колесо пытается выталкивать из-под себя воду. А протекторы в этом помогают. Однако если скорость движения большая, либо рисунок протектора неподходящий, вода из-под колеса выйти не успевает и машина начинает "плыть". А это уже аварийная ситуация.

Так что "переобувать" автомобиль весной обязательно.