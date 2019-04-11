Замена резины / Фото: prgazeta.ru
Один из признаков наступления теплого времени года – очереди автомобилистов в шиномонтажку. Но если отбросить шутки в сторону, то весной многие автомобилисты задаются вопросом: зачем менять зимнюю резину на летнюю, когда это лучше всего делать, а самое главное: сколько это стоит? Amic.ru отвечает сразу на все эти вопросы.
Дело в том, что зимние и летние шины отличаются по составу. Зимняя резина имеет более мягкий состав. Это помогает ей быть более эластичной в морозы. Но во время жары она становится слишком мягкой, а это грозит многими неприятностями.
"Зимняя резина намного мягче летней. Не важно, шипованная у вас резина или нет, при высоких температурах она, во-первых, быстро изнашивается, стирается об асфальт, во-вторых, не тормозит на мокрой дороге, то есть в дождь на ней ездить опасно, а в третьих, на такой резине отсутствуют дренажные контакты, то есть она не отводит воду и не сможет справиться с аквапланированием. Этот значит, что ваша машина во время дождя будет просто взлетать, и можно улететь в кювет", – рассказал мастер автосервиса Алексей.
Аквапланирование – скольжение шины по тонкой водной поверхности, не касаясь поверхности дорожного покрытия. Когда автомобиль движется по дороге с мокрым покрытием, колесо пытается выталкивать из-под себя воду. А протекторы в этом помогают. Однако если скорость движения большая, либо рисунок протектора неподходящий, вода из-под колеса выйти не успевает и машина начинает "плыть". А это уже аварийная ситуация.
Так что "переобувать" автомобиль весной обязательно.
Согласно специальному регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", использовать шипованную резину запрещено с июня по сентябрь. Однако жара в нашем регионе наступает гораздо раньше июня, а портить шины автомобилистам не хочется – уж очень они дорогие.
Поэтому приходится ориентироваться на погодные условия. Специалисты не советуют "переобувать" автомобиль, если ночные температуры опускаются ниже нуля, а снег и лед на дорогах еще не везде растаял.
"У нас уже очереди на замену резины. Но тут каждый решает сам. Все-таки в нашем регионе снег еще и в мае может выпасть. Если в такое время вы готовы переждать и не пользоваться автомобилем, то, конечно, можете уже сейчас менять резину. Вообще, если температура воздуха ночью уже не опускается ниже +2 градусов, то можно менять", – рассказал мастер автосервиса Алексей.
Цены на эту услугу зависят от радиуса колес: чем больше, тем дороже. ИА "Амител" выяснил, что весной 2019 года в среднем замена резины в автосалонах Барнаула будет стоить:
R 12-14 – 990 рублей,
R 15-16 1200 рублей,
R 17-16 1400 рублей,
R 19-21 1600 рублей.
Также нужно учесть, что многие автосервисы предлагают акции. Например, при покупке шин шиномонтаж может идти в подарок.
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