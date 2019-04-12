Где Ассанж скрывался от преследования?

После обвинений в свой адрес Ассанж получил политическое убежище и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Посольство считается территорией другой страны, поэтому полиция Великобритании не могла его задержать, пока он находился внутри.

По данным syl.ru, Ассанж жил в небольшой комнате без окна и работал по 17 часов в сутки. У него был кухонный уголок, душ, беговая дорожка, несколько книжных полок и компьютер, подключенный к интернету. На сайте WikiLeaks все это время продолжали появляться новые публикации.

Как рассказывал Ассанж, он работал по 17 часов в сутки, а в свободное время смотрел фильмы, играл с котом и общался с сотрудниками посольства. Официальные заявления для прессы Ассанж делал с балкона, для этого он облачался в классический костюм. В будни он носил джинсы и национальную футболку Эквадора (в 2017 году Ассанж получил гражданство этой страны).