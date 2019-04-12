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В чем обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и что ему грозит в США и Британии

, ИА "Амител"
Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля, претензии ему предъявляют сразу несколько стран


Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, раскрывший секретные материалы о шпионских скандалах и военных преступлениях, лишился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и был арестован британской полицией. Amic.ru вспоминает, в чем обвиняют Ассанжа, почему его выдали власти Эквадора и какое наказание ему грозит.

1
Кто такой Джулиан Ассанж?
Джулиан Пол Ассанж — журналист, телеведущий и программист из Австралии, более известный как основатель международной организации WikiLeaks, которая публикует сверхсекретную информацию, полученную в результате утечек: материалы о шпионских скандалах, военных преступлениях, коррупции во властных структурах и тайнах дипломатии. Среди первых документов, опубликованных WikiLeaks, — сведения о расходах на войну в Афганистане, засекреченные "дневники афганской войны", кадры, снятые во время багдадского авиаудара, ставшего причиной гибели журналистов Reuters, материалы о содержании заключенных в американской тюрьме Гуантанамо и т. п.
2
Джулиан Ассанж нажил много врагов?

По данным syl.ru, портал WikiLeaks неоднократно подвергался хакерским атакам со стороны Пентагона, экс-главы Кении, бюро общественной безопасности КНР, премьера Бермудских островов, мормонской и католической церквей, банка Швейцарии и различных компаний. Очевидно, что публикация секретных данных, мягко говоря, не нравилась многим.

В 2010 году Ассанж подписал соглашение с Пиратской партией Швеции о размещении части серверов WikiLeaks на ее площадках. Спустя некоторое время две женщины обвинили Ассанжа в изнасиловании (вступлении в половой акт без согласия второй стороны и без использования презерватива в Швеции является серьезным преступлением). Частное дело широко осветили в СМИ, после этого Ассанж был объявлен в международный розыск. Считается, что истинной причиной преследования стала деятельность Ассанжа как основателя WikiLeaks. В 2017 году дело об изнасиловании закрыли.

3
Где Ассанж скрывался от преследования?

После обвинений в свой адрес Ассанж получил политическое убежище и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Посольство считается территорией другой страны, поэтому полиция Великобритании не могла его задержать, пока он находился внутри.

По данным syl.ru, Ассанж жил в небольшой комнате без окна и работал по 17 часов в сутки. У него был кухонный уголок, душ, беговая дорожка, несколько книжных полок и компьютер, подключенный к интернету. На сайте WikiLeaks все это время продолжали появляться новые публикации.

Как рассказывал Ассанж, он работал по 17 часов в сутки, а в свободное время смотрел фильмы, играл с котом и общался с сотрудниками посольства. Официальные заявления для прессы Ассанж делал с балкона, для этого он облачался в классический костюм. В будни он носил джинсы и национальную футболку Эквадора (в 2017 году Ассанж получил гражданство этой страны).

4
Почему власти Эквадора укрывали Ассанжа?
Как сообщает РИА "Новости", бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа был лично знаком с Ассанжем задолго до того, как ему потребовалась помощь: он давал ему интервью для канала Russia Today. Также Кореа критиковал политику США и выступал за публикацию документов, которые имели отношение к войнам в Афганистане и Ираке.
5
Почему Эквадор лишил Ассанжа убежища?

В 2017 году в Эквадоре сменилась власть. Новый президент Ленин Морено взял курс на сближение с Америкой, но Ассанж был "камнем в ботинке", тормозящим этот процесс.

Незадолго до того, как Эквадор выдал Ассанжа, WikiLeaks опубликовало сведения о коррупционном скандале, в котором был замешан брат президента Морено. Власти Эквадора заявили, что это заговор Ассанжа с прежним лидером Эквадора, целью которого было свержение Морено.

После этого Ассанж лишился гражданства Эквадора и статуса беженца. Официальная причина для отказа в убежище звучала так: "из-за неоднократного нарушения им международных конвенций". Морено уточнил, что Ассанж пользовался запрещенным компьютерным оборудованием, получал доступ к дипломатическим документам посольства и блокировал камеры видеонаблюдения.

6
За что Ассанжа задержали в Великобритании?
WikiLeaks в Twitter сообщает, что Ассанж был задержан 11 апреля прямо на территории посольства, он не выходил за его территорию. Основанием для ареста послужило решение британского суда. Джулиан Ассанж нарушил условия освобождения под залог: основатель WikiLeaks не явился на заседание в 2012 году, теперь ему грозит 1 год тюрьмы. По данным "Интерфакс", заседание по делу состоится 2 мая.
7

 

Что будет, если Ассанжа передадут в США?

Власти США обвиняют Ассанжа в сговоре с бывшим информатором WikiLeaks и бывшим аналитиком разведки США Челси Мэннинг для взлома компьютерных сетей американского правительства SIPRNet, которые используются для обмена засекреченными документами. В Америке основателю WikiLeaks грозит максимум до 5 лет тюрьмы. Челси Мэнинг находится под арестом с марта 2018 года.

До 12 июня американские власти направят в Великобританию документы об экстрадиции Ассанжа в США. В то же время замглавы британского МИД Алан Дункан подчеркнул что обвиняемого не выдадут Америке в случае, если ему там будет грозить смертная казнь.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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