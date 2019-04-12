Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, раскрывший секретные материалы о шпионских скандалах и военных преступлениях, лишился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и был арестован британской полицией. Amic.ru вспоминает, в чем обвиняют Ассанжа, почему его выдали власти Эквадора и какое наказание ему грозит.
По данным syl.ru, портал WikiLeaks неоднократно подвергался хакерским атакам со стороны Пентагона, экс-главы Кении, бюро общественной безопасности КНР, премьера Бермудских островов, мормонской и католической церквей, банка Швейцарии и различных компаний. Очевидно, что публикация секретных данных, мягко говоря, не нравилась многим.
В 2010 году Ассанж подписал соглашение с Пиратской партией Швеции о размещении части серверов WikiLeaks на ее площадках. Спустя некоторое время две женщины обвинили Ассанжа в изнасиловании (вступлении в половой акт без согласия второй стороны и без использования презерватива в Швеции является серьезным преступлением). Частное дело широко осветили в СМИ, после этого Ассанж был объявлен в международный розыск. Считается, что истинной причиной преследования стала деятельность Ассанжа как основателя WikiLeaks. В 2017 году дело об изнасиловании закрыли.
После обвинений в свой адрес Ассанж получил политическое убежище и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Посольство считается территорией другой страны, поэтому полиция Великобритании не могла его задержать, пока он находился внутри.
По данным syl.ru, Ассанж жил в небольшой комнате без окна и работал по 17 часов в сутки. У него был кухонный уголок, душ, беговая дорожка, несколько книжных полок и компьютер, подключенный к интернету. На сайте WikiLeaks все это время продолжали появляться новые публикации.
Как рассказывал Ассанж, он работал по 17 часов в сутки, а в свободное время смотрел фильмы, играл с котом и общался с сотрудниками посольства. Официальные заявления для прессы Ассанж делал с балкона, для этого он облачался в классический костюм. В будни он носил джинсы и национальную футболку Эквадора (в 2017 году Ассанж получил гражданство этой страны).
В 2017 году в Эквадоре сменилась власть. Новый президент Ленин Морено взял курс на сближение с Америкой, но Ассанж был "камнем в ботинке", тормозящим этот процесс.
Незадолго до того, как Эквадор выдал Ассанжа, WikiLeaks опубликовало сведения о коррупционном скандале, в котором был замешан брат президента Морено. Власти Эквадора заявили, что это заговор Ассанжа с прежним лидером Эквадора, целью которого было свержение Морено.
После этого Ассанж лишился гражданства Эквадора и статуса беженца. Официальная причина для отказа в убежище звучала так: "из-за неоднократного нарушения им международных конвенций". Морено уточнил, что Ассанж пользовался запрещенным компьютерным оборудованием, получал доступ к дипломатическим документам посольства и блокировал камеры видеонаблюдения.
Власти США обвиняют Ассанжа в сговоре с бывшим информатором WikiLeaks и бывшим аналитиком разведки США Челси Мэннинг для взлома компьютерных сетей американского правительства SIPRNet, которые используются для обмена засекреченными документами. В Америке основателю WikiLeaks грозит максимум до 5 лет тюрьмы. Челси Мэнинг находится под арестом с марта 2018 года.
До 12 июня американские власти направят в Великобританию документы об экстрадиции Ассанжа в США. В то же время замглавы британского МИД Алан Дункан подчеркнул что обвиняемого не выдадут Америке в случае, если ему там будет грозить смертная казнь.
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