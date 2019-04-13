Можно ли убрать положенную территорию в другой день, не только в пятницу, 19 апреля?

Можно. В Барнауле апрель объявлен месячником санитарной очистки. Поэтому можно выходить на субботник в любой день этого месяца. В этот период стоит задача привести в порядок центральные улицы, аллеи, скверы и парки. К работе привлечено около 40 тысяч человек. Задействовано 300 единиц техники. Помимо большого субботника в городе проводятся и чистые четверги – так называемые мини-субботники, когда горожане выходят наводить порядок на неразграниченных территориях.

Наводить порядок в городе можно не только во время месячника санитарной очистки. Проводятся соответствующие акции и летом. "Мы приглашаем жителей, и они с удовольствием откликаются, и даже сами проявляют инициативу", – говорит Королева.