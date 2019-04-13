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Зачем нужен общегородской субботник и почему в Барнауле он проводится в пятницу

, ИА "Амител"
19 апреля в Барнауле пройдет субботник, после которого горожане снова смогут гордиться своим городом

Городской субботник / Фото: Константин Гришин / barnaul.org

Городской субботник / Фото: Константин Гришин / barnaul.org


Весна выставила в неприглядном свете улицы и скверы Барнаула. Обертки, окурки, горы мусора – все продукты жизнедеятельности горожан, которые ранее стыдливо прятались под снегом, после того как он растаял, оказались доступны всеобщему обозрению. Картина нерадостная. Но на 19 апреля в Барнауле назначен общегородской субботник, после которого, как ожидается, ситуация кардинально изменится и горожане и гости столицы региона вновь смогут гордиться Барнаулом. Почему нужно выходить на субботник и почему в Барнауле он проводится по пятницам ИА "Амител" рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Елена Королева.

1
Почему субботник в Барнауле пройдет в пятницу 19 апреля?
На протяжении многих лет сложилась такая традиция, что в Барнауле общегородские субботники проходят по пятницам. Горожане к этому привыкли и утверждают, что так удобнее: в пятницу несколько часов можно уделить уборке территории рядом с предприятием или компанией, где работают. А в субботу выйти всем двором или даже улицей и навести порядок возле дома.
2
Зачем вообще нужен субботник, разве дворники не справляются?
Безусловно, и дворники, и управляющие компании, и все ответственные за это лица работают по мере своих возможностей. Но проведение общегородского субботника – это та традиция, которая объединяет людей, которая на деле позволяет напомнить, что мы живем в одном городе, и именно от нас зависит, как выглядит наш город. Субботники позволяют быстрее привести все территории в порядок. А встречать весну и жить в чистом городе приятно каждому жителю, поэтому вполне логично, чтобы каждый принял участие в наведении порядка.
3
Участие в субботнике добровольное или принудительное?

Только добровольное. Елена Королева подчеркнула, что на общегородской субботник в Барнауле "никто никого не загоняет". Жители и компании сами проявляют инициативу. "Организации звонят с инициативой – а давайте уберем вот здесь. Или спрашивают, чем могут помочь: инвентарем или людьми", – рассказала Королева. По ее словам, многие барнаульцы воспринимают субботник как большой хороший праздник, когда можно хорошо поработать и хорошо пообщаться.

4
Как распределяются места уборки во время субботника?
Органы местного самоуправления выделяют участки, которые наиболее нуждаются в уборке, и их распределяют между участниками субботника. Но большинство организаций традиционно выходят на уборку прилегающей территории, а также могут захватить расположенную недалеко от компании.
5
Можно ли убрать положенную территорию в другой день, не только в пятницу, 19 апреля?

Можно. В Барнауле апрель объявлен месячником санитарной очистки. Поэтому можно выходить на субботник в любой день этого месяца. В этот период стоит задача привести в порядок центральные улицы, аллеи, скверы и парки. К работе привлечено около 40 тысяч человек. Задействовано 300 единиц техники. Помимо большого субботника в городе проводятся и чистые четверги – так называемые мини-субботники, когда горожане выходят наводить порядок на неразграниченных территориях.

Наводить порядок в городе можно не только во время месячника санитарной очистки. Проводятся соответствующие акции и летом. "Мы приглашаем жителей, и они с удовольствием откликаются, и даже сами проявляют инициативу", – говорит Королева.

6
Куда вывозить мусор после субботника?

C 18 по 25 апреля барнаульский полигон ТБО будет принимать листву, дорожный смет, ветки деревьев бесплатно. Любой гражданин или организация могут на своих машинах привести такого рода мусор и выгрузить его на полигоне.  

Что касается общественных территорий, то за каждой из них закреплена своя организация, которая занимается вывозом мусора. Сейчас составляется график вывоза убранного мусора.  

Отметим, с начала апреля, когда был объявлен месячник санитарной очистки, на полигон твердых бытовых отходов с улиц города  вывезено уже более 150 машин мусора. 

7
А чиновники выйдут убирать улицы Барнаула?
Выйдут. Традиционно руководители ведомств администрации Барнаула будут убирать сквер рядом со зданием городской Думы. Помимо этого, городские и краевые чиновники примут участие в субботнике в парке "Изумрудный", который назначен на 20 апреля. Напомним, инициаторами проведения уборки в парке выступили барнаульцы, идею поддержали в администрации краевой столицы. Есть вероятность, что в уборке парка примут участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Сергей Дугин.
8
Где пройдут самые интересные субботники, в которых можно принять участие?

Такие субботники пройдут по всему городу. Вы сами можете стать инициатором и вызвать на соревнование по чистоте своих соседей и знакомых. А можете присоединиться к тем, кто уже работает на улицах.

Кстати, в субботу, 13 апреля 2019 года, с 11:00 до 14:00 пройдет большой субботник на "Спичке (ул. Ползунова, 37). Перед началом субботника состоится небольшая экскурсия, связанная с историей Барнаульского сереброплавильного завода.

Кроме того, как мы уже сообщали ранее, 20 апреля состоится субботник в парке "Изумрудный". Причем пройдет он в необычном формате. Организаторы – общественная организация "Мусора. Больше. Нет. Барнаул" планируют провести в парке "Чистые игры". Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора.

Чтобы стать участником игры, нужно собрать команду из четырех человек и зарегистрироваться на сайте "Чистых игр".

Необходимый инвентарь для уборки выдадут на месте. А также будут раздавать питьевую воду и горячий чай.

Сбор команд в парке назначен на 9 часов утра. В 10:30 команды приступят к уборке территории. Победителей объявят в 13:00.

Кроме уборки в парке организуют развлекательную программу: игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы. Так что будет не только полезно, но весело. Ждут всех желающих.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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