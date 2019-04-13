Городской субботник / Фото: Константин Гришин / barnaul.org
Весна выставила в неприглядном свете улицы и скверы Барнаула. Обертки, окурки, горы мусора – все продукты жизнедеятельности горожан, которые ранее стыдливо прятались под снегом, после того как он растаял, оказались доступны всеобщему обозрению. Картина нерадостная. Но на 19 апреля в Барнауле назначен общегородской субботник, после которого, как ожидается, ситуация кардинально изменится и горожане и гости столицы региона вновь смогут гордиться Барнаулом. Почему нужно выходить на субботник и почему в Барнауле он проводится по пятницам ИА "Амител" рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Елена Королева.
Только добровольное. Елена Королева подчеркнула, что на общегородской субботник в Барнауле "никто никого не загоняет". Жители и компании сами проявляют инициативу. "Организации звонят с инициативой – а давайте уберем вот здесь. Или спрашивают, чем могут помочь: инвентарем или людьми", – рассказала Королева. По ее словам, многие барнаульцы воспринимают субботник как большой хороший праздник, когда можно хорошо поработать и хорошо пообщаться.
Можно. В Барнауле апрель объявлен месячником санитарной очистки. Поэтому можно выходить на субботник в любой день этого месяца. В этот период стоит задача привести в порядок центральные улицы, аллеи, скверы и парки. К работе привлечено около 40 тысяч человек. Задействовано 300 единиц техники. Помимо большого субботника в городе проводятся и чистые четверги – так называемые мини-субботники, когда горожане выходят наводить порядок на неразграниченных территориях.
Наводить порядок в городе можно не только во время месячника санитарной очистки. Проводятся соответствующие акции и летом. "Мы приглашаем жителей, и они с удовольствием откликаются, и даже сами проявляют инициативу", – говорит Королева.
C 18 по 25 апреля барнаульский полигон ТБО будет принимать листву, дорожный смет, ветки деревьев бесплатно. Любой гражданин или организация могут на своих машинах привести такого рода мусор и выгрузить его на полигоне.
Что касается общественных территорий, то за каждой из них закреплена своя организация, которая занимается вывозом мусора. Сейчас составляется график вывоза убранного мусора.
Отметим, с начала апреля, когда был объявлен месячник санитарной очистки, на полигон твердых бытовых отходов с улиц города вывезено уже более 150 машин мусора.
Такие субботники пройдут по всему городу. Вы сами можете стать инициатором и вызвать на соревнование по чистоте своих соседей и знакомых. А можете присоединиться к тем, кто уже работает на улицах.
Кстати, в субботу, 13 апреля 2019 года, с 11:00 до 14:00 пройдет большой субботник на "Спичке (ул. Ползунова, 37). Перед началом субботника состоится небольшая экскурсия, связанная с историей Барнаульского сереброплавильного завода.
Кроме того, как мы уже сообщали ранее, 20 апреля состоится субботник в парке "Изумрудный". Причем пройдет он в необычном формате. Организаторы – общественная организация "Мусора. Больше. Нет. Барнаул" планируют провести в парке "Чистые игры". Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора.
Чтобы стать участником игры, нужно собрать команду из четырех человек и зарегистрироваться на сайте "Чистых игр".
Необходимый инвентарь для уборки выдадут на месте. А также будут раздавать питьевую воду и горячий чай.
Сбор команд в парке назначен на 9 часов утра. В 10:30 команды приступят к уборке территории. Победителей объявят в 13:00.
Кроме уборки в парке организуют развлекательную программу: игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы. Так что будет не только полезно, но весело. Ждут всех желающих.
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