Какие скандалы происходили на этих выборах?

Скандалов было много, часть из них "раздута" подконтрольными Порошенко СМИ, хотя обе кандидатуры выглядят неоднозначно и журналистам действительно есть, за что зацепиться.

Вот из последнего: правоохранители задержали "группу преступников на "тачанке" с крупнокалиберным пулеметом" в селе Иванковичи под Киевом, где проживает Зеленский. В местных СМИ противоречивая информация относительно объекта визита бандитов, но большая часть склоняется, что все-таки дело в Зеленском.

Несколько дней назад агентство ТАСС сообщило, что суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в Зеленского из-за растраты бюджетных средств. Якобы когда он, будучи учредителем студии "Киноквартал", получил от Государственного агентства Украины по вопросам кино часть денег на съемки фильма "Я, ты, он, она" на украинском или крымско-татарском языках, а фильм вышел на русском.

Штаб кандидата Зеленского заявляет, что команда Порошенко готовится сорвать выборы или настаивать на их нелегитимности для чего "в некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии". Действующий президент поспешил опровергнуть это заявление.

Сторонники Порошенко постоянно напоминают Зеленскому, что он артист. А Зеленский наоборот просит президента не становится комиком.

Были и черные агитационно-пропагандистские материалы. На улицах появились билборды с изображением уходящего президента страны Петра Порошенко и надписью "конец". Против Зеленского появились листовки и видео, на одном из роликов его сбивает фуру, на другом — сверху сыпется белый порошок.

А вот агитационные плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, были сделаны его штабом официально.