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"Конец" Порошенко и сбитый Зеленский: главные скандалы перед выборами на Украине

, ИА "Амител"
Соперники до сих пор не встретились на дебатах

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: pikinform.ru

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: pikinform.ru


31 марта 2019 года жители Украины не смогли сделать однозначный выбор президента. Самый политически неопытный кандидат, артист и комик 41-летний Владимир Зеленский набрал 30% голосов и стал лидером гонки. До победы в первом туре ему значительно не хватило, но действующий президент 54-летний Петр Порошенко набрал в два раза меньше голосов. Эти выборы итак проходили неспокойно, а тут ещё второй, подготовка к которому породила ещё больше скандалов.

1
Когда состоится второй тур выборов?

Второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье, 21 апреля, с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. Официальные результаты будут установлены только к 1 мая, однако кто станет президентом Украины станет известно уже к утру понедельника.

Сейчас на эту тему публикуется много опросов, многие из них уверенно "отдают" победу Зеленскому. В его поддержку высказываются около 70% опрошенного населения. Однако многие эксперты считают его шансы очень невысокими. На самом деле у Порошенко, как действующего президента есть очень много рычагов, как личных, так и административных. Плюс после первого тура он призвал к "дружбе против Зеленского" всех кандидатов, оставшихся за бортом второго тура. Зеленский же наоборот, заявил, что будет побеждать в одиночку. Впрочем, и "одиночка" кандидата-артиста выглядит не так уж скромно, если верить многочисленным заявлениям экспертов, что за ним стоит олигарх Игорь Коломойский.

2
Какие скандалы происходили на этих выборах?

Скандалов было много, часть из них "раздута" подконтрольными Порошенко СМИ, хотя обе кандидатуры выглядят неоднозначно и журналистам действительно есть, за что зацепиться.

Вот из последнего: правоохранители задержали "группу преступников на "тачанке" с крупнокалиберным пулеметом" в селе Иванковичи под Киевом, где проживает Зеленский. В местных СМИ противоречивая информация относительно объекта визита бандитов, но большая часть склоняется, что все-таки дело в Зеленском.

Несколько дней назад агентство ТАСС сообщило, что суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в Зеленского из-за растраты бюджетных средств. Якобы когда он, будучи учредителем студии "Киноквартал", получил от Государственного агентства Украины по вопросам кино часть денег на съемки фильма "Я, ты, он, она" на украинском или крымско-татарском языках, а фильм вышел на русском.

Штаб кандидата Зеленского заявляет, что команда Порошенко готовится сорвать выборы или настаивать на их нелегитимности для чего "в некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии". Действующий президент поспешил опровергнуть это заявление.

Сторонники Порошенко постоянно напоминают Зеленскому, что он артист. А Зеленский наоборот просит президента не становится комиком.

Были и черные агитационно-пропагандистские материалы. На улицах появились билборды с изображением уходящего президента страны Петра Порошенко и надписью "конец". Против Зеленского появились листовки и видео, на одном из роликов его сбивает фуру, на другом — сверху сыпется белый порошок.

А вот агитационные плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, были сделаны его штабом официально.

3
Почему не было дебатов между соперниками?

Провести дебаты предложил Петр Порошенко, заявивший, что это неотъемлемое условие для проведения честных выборов. Зеленский сначала отказался, но затем после активной критики согласился, только призвал сделать это не в студии, а на стадион "Олимпийский". После нескольких перепалок между штабами сговорились на воскресенье, 14 апреля. Петр Порошенко на них собирался и призывал оппонента "не прятаться от избирателей". Но Владимир Зеленский прийти отказался, заявив, что получил предупреждение о готовящейся против него провокации. Однако действующий президент мероприятие не пропустил, он выступил перед народом, ответил на вопросы журналистов и даже спел кусочек песни "Ты ж мене пидманула", а именно слова "Я прийшов — тебе нема".

Зато они подебатировали несколькими днями ранее, когда Порошенко в эфире одного из телеканалов позвонил Зеленскому и предложил ему подъехать на эфир. Но тот сообщил, что находится в Париже. Любопытно, что президент говорил на украинском, артист на русском.

Теперь дебаты назначены на пятницу, 19 апреля. Если они все-таки состоятся, то за вербальной битвой кандидатов будет следить весь мир.

4
Что пишут иностранные СМИ?

Политическая ситуация на Украине в зоне пристального внимания всего мира.

"Развитие событий во втором туре президентских выборов в Украине наполнилось сюрреализмом после того, как кандидат Владимир Зеленский начал выдвигать неожиданные требования действующему президенту, а тот принял этот вызов", – цитирует CNN "Страна.ua".

Wall Street Journal пишет "этот комик угрожает сместить лидера и союзника западных государств, который в течение пяти лет руководил страной в ее войне против России". Но при этом добавляет, что "он продемонстрировал полное отсутствие связей с политической элитой Украины, чьи махинации, лицемерие и инертность превратили страну в одну из самых бедных стран Европы".

Economist пишет, что украинская политика и раньше напоминала реалити-шоу, а теперь шоу и вовсе стало реальностью.

Порошенко неоднократно вспоминают его бизнес и политические провалы, Зеленскому, что он актер (он снимался в фильмах "Любовь в большом города", "Слуга народа", "8 первых свиданий") и никакого отношения к политике не имеет.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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