Опломбировка счетчика / Фото: nnews.nnov.ru/posts/23776

"Переехал в новый дом, который сдали три месяца назад. С февраля не могу вызвать специалистов вашей службы для опломбировки счетчиков: только в пятницу они могут, когда мне не совсем удобно, либо просто невозможно дозвониться. Есть ли процедура, как в упрощенной форме это сделать и как после опломбировки будет пересчитываться электроэнергия за предыдущие месяцы?" – задал вопрос читатель Виктор в ходе онлайн-конференции со специалистами БГЭС.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

При заселении в новый дом все вопросы в первую очередь необходимо адресовать вашей управляющей компании. Вы должны поинтересоваться, кому будете платить за свет в квартире – Барнаульской горэлектросети или управляющей компании. Если управляющей компании, все вопросы по опломбировке счетчиков будет решать она. Если Барнаульской горэлектросети, значит, у вашего дома уже есть протокол (или скоро появится), в котором жильцы проголосовали за расчеты с горэлектросетью. В такой ситуации стартовые показания, информацию о фамилии собственника и количестве проживающих в квартире в Барнаульскую горэлектросеть передает управляющая компания.



Лицевые счета в БГЭС вам будут открыты в автоматическом режиме. Однако суммы в квитанциях в первое время (до опломбировки счетчиков) будут рассчитаны по нормативу. Никаких перерасчетов в дальнейшем производиться не будет. Показания счетчика начнут учитываться в квитанциях только с момента его принятия к расчетам.



Что касается опломбировки счетчиков. Процедура приемки приборов учета проводится в присутствии собственника квартиры. С учетом большого количества новых лицевых счетов для централизованной опломбировки счетчиков (во всех квартирах в доме) назначается дата и время, о чем собственников извещают предварительно с помощью объявлений в подъезде.



Услуги по обслуживанию приборов учета для Барнаульской горэлектросети оказывает "Барнаульская сетевая компания" (БСК), она же размещает соответствующие объявления.



Если вы пропустили сроки общей опломбировки, необходимо вызвать контролера БСК самостоятельно. Заявка бесплатная, сроки исполнения от 5 до 15 рабочих дней. Можно опломбировать счетчик более оперативно – до 5 рабочих дней, однако это платная услуга. Подать заявку и оплатить ее можно в сервисном центре БСК (ул. Ползунова, 50 или ул. Энтузиастов, 34а) или в Личном кабинете Барнаульской горэлектросети на сайте www.bges.ru.



Услуга по опломбировке счетчиков в выходные и праздничные дни будет введена нами в самое ближайшее время.

Вопрос поступил в редакцию Amic.ru во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС. Напомним, такие конференции на портале проходят регулярно. Узнать, о чем спрашивают представителей горэлектросети барнаульцы, и какие ответы они получают, вы можете в нашей рубрике "Онлайн-конференции".