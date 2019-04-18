Фото: penzainform.ru
Знаменитый уроженец Алтайского края Александр Панкратов-Черный оказался в центре скандала. 17 апреля артиста сняли с рейса Барнаул – Москва, а позже на него и вовсе возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Amic.ru выяснил, что произошло на борту самолета, и какая ответственность грозит Панкратову-Черному.
Александр Панкратов-Черный – актер театра и кино, кинорежиссер, поэт, народный артист России, член союза писателей России. Его настоящая фамилия – Гузев.
Артист родился в Алтайском крае в 1949 году в семье сосланных казаков. Его отец прошел войну, но рано скончался (в 1952 году), оставив жену и четырех детей. Панкратов-Черный учился в Горьковском театральном училище, затем окончил режиссерский факультет ВГИКа. Среди однокурсников Панкратова был полный тезка, поэтому артист взял "приставку" – Черный. Снялся в нескольких десятках фильмов, принимал участия в съемках телешоу.
В компании "Аэрофлот" объяснили, что артист не предъявил посадочный талон, без разрешения вошел в салон самолета и стал требовать принести спиртное. Бортпроводник вызвал полицию, так как Панкратов-Черный находился в состоянии алкогольного опьянения и был настроен на конфликт.
После ссоры с проводником артист вышел к пассажирам эконом-класса и попросил у них прощения. Очевидцы снимали его речь на камеру мобильного телефона.
"Мальчик сказал мне, что я неадекватно себя веду, что я пьяница и алкоголик. И просят задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая. В Москву. Потом – на Украину, в Донецк. Простите меня, Христа ради, если я виноват".
Артист рассказал "МК" свою версию произошедшего на борту самолета Барнаул – Москва. По его словам, он заказал у стюардессы салат, 100 граммов водки и минералку без газа. Она согласилась его обслужить, но следом подошел другой бортпроводник и сказал, что артист неадекватно себя ведет и находится в состоянии алкогольного опьянения.
Сам же артист утверждал, что трезв "как стеклышко". По его словам, встреч с друзьями в Барнауле у него не было: после спектакля он успел заехать за чемоданом и после этого сразу отправился в аэропорт.
"Я даже друзьям не сказал, что в городе. Потому что провожали бы, обязательно на дорожку бы выпили, это же моя родина", – сказал артист.
Артист рассказал, что он не впервые сталкивается с "хамским отношением" со стороны авиакомпаний. Недавно он собирался вылететь в Мурманск, но на стойке регистрации сказали, что он опоздал на рейс.
"Мне кажется, это они специально унижают известных людей, чтобы с позором их выводили, эти щенки, ведь им по 25 лет, а мне уже почти 70, получают удовольствие, хихикают", – посетовал Александр Панкратов-Черный.
Комментарии
панкратов-синий. алкаш он.
Аэрофлот - минус.