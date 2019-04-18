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"Мальчик, водочки": почему Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

, ИА "Амител"
Народный артист оказался в центре скандала из-за просьбы принести 100 граммов водки

Фото: penzainform.ru

Фото: penzainform.ru


Знаменитый уроженец Алтайского края Александр Панкратов-Черный оказался в центре скандала. 17 апреля артиста сняли с рейса Барнаул – Москва, а позже на него и вовсе возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Amic.ru выяснил, что произошло на борту самолета, и какая ответственность грозит Панкратову-Черному.

1
Кто такой Александр Панкратов-Черный?

Александр Панкратов-Черный – актер театра и кино, кинорежиссер, поэт, народный артист России, член союза писателей России. Его настоящая фамилия – Гузев.

Артист родился в Алтайском крае в 1949 году в семье сосланных казаков. Его отец прошел войну, но рано скончался (в 1952 году), оставив жену и четырех детей. Панкратов-Черный учился в Горьковском театральном училище, затем окончил режиссерский факультет ВГИКа. Среди однокурсников Панкратова был полный тезка, поэтому артист взял "приставку" – Черный. Снялся в нескольких десятках фильмов, принимал участия в съемках телешоу.

2
Как в авиакомпании прокомментировали инцидент на борту самолета?

В компании "Аэрофлот" объяснили, что артист не предъявил посадочный талон, без разрешения вошел в салон самолета и стал требовать принести спиртное. Бортпроводник вызвал полицию, так как Панкратов-Черный находился в состоянии алкогольного опьянения и был настроен на конфликт.

После ссоры с проводником артист вышел к пассажирам эконом-класса и попросил у них прощения. Очевидцы снимали его речь на камеру мобильного телефона.

"Мальчик сказал мне, что я неадекватно себя веду, что я пьяница и алкоголик. И просят задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая. В Москву. Потом – на Украину, в Донецк. Простите меня, Христа ради, если я виноват".

3
Что говорит об инциденте Панкратов-Черный?

Артист рассказал "МК" свою версию произошедшего на борту самолета Барнаул – Москва. По его словам, он заказал у стюардессы салат, 100 граммов водки и минералку без газа. Она согласилась его обслужить, но следом подошел другой бортпроводник и сказал, что артист неадекватно себя ведет и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сам же артист утверждал, что трезв "как стеклышко". По его словам, встреч с друзьями в Барнауле у него не было: после спектакля он успел заехать за чемоданом и после этого сразу отправился в аэропорт.

"Я даже друзьям не сказал, что в городе. Потому что провожали бы, обязательно на дорожку бы выпили, это же моя родина", – сказал артист.

4
Какая ответственность грозит артисту?
Александру Панкратову-Черному грозит административная ответственность. Как ранее сообщал Amic.ru, правоохранительные органы возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
5
Что делал Панкратов-Черный в Барнауле?
Александр Панкратов-Черный прилетал в Барнаул со спектаклем "Женихи". Показ состоялся в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина накануне инцидента, 16 апреля. 17 апреля он отправился домой – в Москву. После этого артист планировал лететь в Донецк.
6
Это не первый подобный инцидент с участием Панкратова-Черного?

Артист рассказал, что он не впервые сталкивается с "хамским отношением" со стороны авиакомпаний. Недавно он собирался вылететь в Мурманск, но на стойке регистрации сказали, что он опоздал на рейс.

"Мне кажется, это они специально унижают известных людей, чтобы с позором их выводили, эти щенки, ведь им по 25 лет, а мне уже почти 70, получают удовольствие, хихикают", – посетовал Александр Панкратов-Черный.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

18.04.2019 11:58
- гость -

панкратов-синий. алкаш он.

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18.04.2019 12:05
- гость -

Аэрофлот - минус.

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