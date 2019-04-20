Верба/Фото www.0352.ua
Вербное воскресенье в 2019 году православные христиане отмечают 21 апреля. В России принято в этот день украшать свои дома веточками вербы. Зачем, почему это делать, а также как правильно ее хранить читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В нашей стране верба – это такой заменитель пальмовых листьев. Дело в том, что у Вербного воскресенья есть второе название, правильное церковное — Вход господень в Иерусалим. Согласно священному писанию, в этот день Иисус въехал в Иерусалим, прекрасно зная, какая участь его ожидает в этом городе. Горожане его встретили как царя, обмахивая пальмовыми листьями. В наших широтах пальма не растет, а верба, пожалуй, первое растение, которое расцветает в преддверии Пасхи.
Кроме того, примерно в эти же дни наши предки славяне отмечали языческий праздник Вербохлест. Как и во многих других случаях произошло наслоение одного праздника на другой и сейчас в России и ряде других славянских странах народ отмечает Вербное воскресенье.
Традиционно вербу рвут в Лазареву субботу – накануне Вербного воскресения, но допускается и за несколько дней до нее.
Церковь ничего не говорит про количество веточек вербы в "букете", но в народе бытует поверье, что веточек должно быть столько, сколько человек в семье. Если человек живет один, то он может оставить и любое нечетное число веточек.
Кстати, в народе есть ряд поверьев, где и как нужно срезать вербу. В частности, считается плохой приметой рвать вербу на кладбище.
Срезать вербу рекомендуется с молодых деревьев, на которых еще не огрубела кора.
В субботу вечером в храмах проходит праздничное богослужение — Всенощное бдение. На эту службу верующие приходят с вербой. Священник читает специальную молитву, и окропляет букетики святой водой. Но если не успели, то освятить вербу можно во время службы утром в воскресенье.
Кстати, в храмах обычно уже стоят освященные веточки вербы, поэтому если вы не сумели запастись вербой заранее, не волнуйтесь – вы ее взять здесь. Кстати, после освящения в церкви старайтесь свой букетик вербы уже никому не раздавать. Если же вам поспросили для кого-то освятить вербу, для него нужно собрать отдельный букет.
Считается, что хранить освященную вербу нужно весь год, словно напоминая, что верующие должны быть всегда готовы к встрече Спасителя.
Обычно веточки вербы ставят рядом с иконой, без воды.
В народе так же считают, что освященные веточки вербы служат оберегом для дома.
Так как веточки освящены, что выбрасывать их нельзя, это как будто выбросить на помойку святыню.
Их можно закопать, но в таком месте, где не ходят люди и животные. Например, под деревом в саду.
Можно пустить веки по реке.
Можно сжечь в печи или на костре.
А можно отнести в храм, там проведут обряд сжигания, а пепел развеют.
Если же ваша верба дала корешки, то самое лучшее — высадить её в землю.
Считается, что верба очень хороший оберег от сглаза, болезней и всяческих бед, в том числе — наводнений и пожаров.
Есть поверье, что верба укрепляет дух и придает смелость. Поэтому пугливым и стеснительным людям дают оберег с почками вербы.
В народе верят, что верба приносит удачу в дальней дороге. Для этого нужно съесть пушистую почку освященной вербы.
Едят вербу и для избавления от бесплодия и укрепления иммунитета.
Когда освящения вербы дома принято символически отстегать веточками всех домочадцев, особенно, детей, приговаривая "Не я бью, верба бьет". Считается, что таким образом верба передает им силу и здоровье.
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