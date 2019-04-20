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Что делать с вербой на Вербное воскресенье и как она может защитить от беды

, ИА "Амител"
Когда нужно срывать вербу и сколько веточек должно быть в букете

Верба/Фото www.0352.ua

Верба/Фото www.0352.ua


Вербное воскресенье в 2019 году православные христиане отмечают 21 апреля. В России принято в этот день украшать свои дома веточками вербы. Зачем, почему это делать, а также как правильно ее хранить читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".  

1
Зачем верующим нужна верба?

В нашей стране верба – это такой заменитель пальмовых листьев. Дело в  том, что у Вербного воскресенья есть второе название, правильное церковное — Вход господень в Иерусалим. Согласно священному писанию, в этот день Иисус въехал в Иерусалим, прекрасно зная, какая участь его ожидает в этом городе. Горожане его встретили как царя, обмахивая пальмовыми листьями. В наших широтах пальма не растет, а верба, пожалуй, первое растение, которое расцветает в преддверии Пасхи.

Кроме того, примерно в эти же дни наши предки славяне отмечали языческий праздник Вербохлест. Как и во многих других случаях произошло наслоение одного праздника на другой и сейчас в России и ряде других славянских странах народ отмечает Вербное воскресенье.

2
Когда нужно рвать вербу и сколько веточек должно быть в букете?

Традиционно вербу рвут в Лазареву субботу – накануне Вербного воскресения, но допускается и за несколько дней до нее.

Церковь ничего не говорит  про количество веточек вербы в "букете", но в народе бытует поверье, что веточек должно быть столько, сколько человек в семье. Если человек живет один, то он может оставить и любое нечетное число веточек.

Кстати, в народе есть ряд поверьев, где и как нужно срезать вербу. В частности, считается плохой приметой рвать вербу на кладбище.

Срезать вербу рекомендуется с молодых деревьев, на которых еще не огрубела кора.

3
Как и когда нужно освящать вербу?

В субботу вечером в храмах проходит праздничное богослужение — Всенощное бдение. На эту службу верующие приходят с вербой. Священник читает специальную молитву, и окропляет букетики святой водой. Но если не успели, то освятить вербу можно во время службы утром в воскресенье.

Кстати, в храмах обычно уже стоят освященные веточки вербы, поэтому если вы не сумели запастись вербой заранее, не волнуйтесь – вы ее взять здесь. Кстати, после освящения в церкви старайтесь свой букетик вербы уже никому не раздавать. Если же вам поспросили для кого-то освятить вербу, для него нужно собрать отдельный букет.

4
Заголовок Как нужно хранить вербу?  

Считается, что хранить освященную вербу нужно весь год, словно напоминая, что верующие должны быть всегда готовы к встрече Спасителя.

Обычно веточки вербы ставят рядом с иконой, без воды.

В народе так же считают, что освященные веточки вербы служат оберегом для дома.

5
Что делать с прошлогодним букетом освященной вербы?

Так как веточки освящены, что выбрасывать их нельзя, это как будто выбросить на помойку святыню.

Их можно закопать, но в таком месте, где не ходят люди и животные. Например, под деревом в саду.

Можно пустить веки по реке.

Можно сжечь в печи или на костре.

А можно отнести в храм, там проведут обряд сжигания, а пепел развеют.

Если же ваша верба дала корешки, то самое лучшее — высадить её в землю.

6
Как верба может защитить от беды?

Считается, что верба очень хороший оберег от сглаза, болезней и всяческих бед, в том числе  — наводнений и пожаров.

Есть поверье, что верба укрепляет дух и придает смелость. Поэтому пугливым и стеснительным людям дают оберег с почками вербы.

В народе верят, что верба приносит удачу в дальней дороге. Для этого нужно съесть пушистую почку освященной вербы.

Едят вербу и для избавления от бесплодия и укрепления иммунитета.

Когда освящения вербы дома принято символически отстегать веточками всех домочадцев, особенно, детей, приговаривая "Не я бью, верба бьет". Считается, что таким образом верба передает им силу и здоровье.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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20.04.2019 12:47
Татьяна Александ Иванова_odnoklassniki

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