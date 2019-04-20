Пасха/www.nastol.com.ua
21 апреля католики будут отмечать великий христианский праздник – Пасху. У православных же Пасха наступит только через неделю – 28 апреля. Рассказываем, почему католическая и православная Пасхи отмечаются в разные дни, а также о том, как принято отмечать этот праздник у западных христиан.
Тут придется вспомнить историю этого праздника. Первые христиане отмечали Пасху каждую неделю: по пятницам они оплакивали страдания Христа, а каждое воскресенье для них было днём радости.
Во II веке н. э. Пасху все-таки стали отмечать раз в году. Но многие церкви устанавливали свою дату празднования, хотя так или иначе она было связана с еврейским Песахом (исход евреев из Египта), так как казнь и воскресение Иисуса, согласно писанию, произошли в эти дни.
В 325 году на Никейском соборе было принято решение о том, что все церкви будут праздновать Пасху в один день. Были разработаны и правила расчета даты праздника. Для расчетов пользовались лунно-солнечным календарём.
Существовало четыре правила расчета даты:
Первое: Пасху нужно праздновать после весеннего равноденствия.
Второе: не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия
Третье: не праздновать Пасху в один день с иудеями в один день. (Если даты совпадали, то нужно было перейти к полнолунию следующего месяца)
Четвертое: после полнолуния в первый день седмицы (то есть в воскресенье).
В XVI веке Папа Римский Григорий XIII ввёл григорианский календарь, чтобы упорядочить с астрономическим календарем. В связи с этим изменилась и дата празднования Пасхи. Однако константинопольский патриарх Иеремии II предал анафеме и сам григорианский календарь, и пасхалию, и тех, кто его принимает.
В результате католическая и православная церковь стали проводить свои расчёты по разным системам, а даты празднования Пасхи перестали совпадать. Хотя иногда такое совпадение случается. Например, так было в 2014 и 2017 годах.
Практически так же, как православные. И все-таки некоторые отличия имеются. Вечером Великой субботы в католических храмах проходит служба Навечерие Пасхи, она начинается с Литургии Света. Перед храмом священники разводят костёр, от которого священнослужитель зажигает пасхал – большую пасхальную свечу. С этой свечой священник входит в тёмный храм и провозглашает о воскрешении Христа. Уже от пасхала верующие могут зажечь свои свечи. А затем начинается крестный ход вокруг храма.
Кроме пасхального огня, как и в православии одним из символов праздника являются крашеные яйца. Эта традиция связана со следующим преданием: Мария Магдалина подала яйцо императору Тиберию в знак Воскресения Христа. Император же ответил, что как яйцо из белого не станет красным, так и мёртвые не воскресают. В тот же момент яйцо покраснело.
Вечером в воскресение католики накрывают праздничный стол. Обязательным блюдом является кролик, индюшка или курица.
Кстати, кролик – также обязательный атрибут Пасхи для католиков. Считается, что именно он приносит крашенные яйца по ночам и прячет в укромных местах. А утром детвора радостно собирает эти яйца. На Пасху католики украшают свои жилища фигурками кроликов, и даже пекут куличи, булочки и пряники в виде этих ушастых зверьков. А затем раздают знакомым, друзьям и просто всем подряд. Считается, что чем больше "кроликов" раздаст хозяйка дома, тем более благополучной будет ее семья.
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