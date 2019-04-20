Почему Пасха у католиков и православных выпадает на разные дни?

Тут придется вспомнить историю этого праздника. Первые христиане отмечали Пасху каждую неделю: по пятницам они оплакивали страдания Христа, а каждое воскресенье для них было днём радости.

Во II веке н. э. Пасху все-таки стали отмечать раз в году. Но многие церкви устанавливали свою дату празднования, хотя так или иначе она было связана с еврейским Песахом (исход евреев из Египта), так как казнь и воскресение Иисуса, согласно писанию, произошли в эти дни.

В 325 году на Никейском соборе было принято решение о том, что все церкви будут праздновать Пасху в один день. Были разработаны и правила расчета даты праздника. Для расчетов пользовались лунно-солнечным календарём.

Существовало четыре правила расчета даты:

Первое: Пасху нужно праздновать после весеннего равноденствия.

Второе: не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия

Третье: не праздновать Пасху в один день с иудеями в один день. (Если даты совпадали, то нужно было перейти к полнолунию следующего месяца)

Четвертое: после полнолуния в первый день седмицы (то есть в воскресенье).

В XVI веке Папа Римский Григорий XIII ввёл григорианский календарь, чтобы упорядочить с астрономическим календарем. В связи с этим изменилась и дата празднования Пасхи. Однако константинопольский патриарх Иеремии II предал анафеме и сам григорианский календарь, и пасхалию, и тех, кто его принимает.

В результате католическая и православная церковь стали проводить свои расчёты по разным системам, а даты празднования Пасхи перестали совпадать. Хотя иногда такое совпадение случается. Например, так было в 2014 и 2017 годах.