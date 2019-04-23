Электросчетчик / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Каждый электросчетчик имеет свой рабочий ресурс. Обычно он должен проходить поверку через 16 лет. Если не сделать этого, вы рискуете значительно переплатить за электроэнергию. Самая большая доля поломок наблюдается уже после завершения сроков межповерочных интервалов. Об этом рассказывает наша рубрика "Вопрос-ответ".
Перед тем как поступить в продажу, все средства измерения проходят специальную аттестацию, они получают сертификат и входят в Единый государственный реестр средств измерений. Точную информацию вы можете найти в сопроводительной документации к счетчику.
Когда этот срок заканчивается, счетчик электроэнергии необходимо поверить.
Поверка старого счетчика – дело технологически сложное, трудозатратное и может обойтись даже дороже, чем покупка нового. Да и нередко по результатам поверки оказывается, что прибор учета все-таки требуется заменить на новый.
"На сегодняшний день такие услуги не оказываются на месте проведения работ и прибор учета необходимо везти в Центр стандартизации и метрологии (далее – ЦСМ). Перед этим нужно вызвать контролера Барнаульской сетевой компании (далее – БСК) для распломбировки счетчика, затем пригласить электрика для его демонтажа, после этого отвезти и забрать прибор в ЦСМ, установить его вновь, и вызвать инспектора для признания счетчика расчетным (для пломбировки). Как видите, процедура длительная, также вам придется оплатить транспортные расходы и услуги электрика за демонтаж и установку счетчика, оплатить ЦСМ услуги поверки. Мое мнение, гораздо проще заказать услугу "под ключ". Для этого нужно позвонить по телефонам: 50−20−50, 50−12−48. Бригада БСК выедет к вам в заранее оговоренное время и дату, привезет новый прибор учета, установит его и примет к расчетам. На всю процедуру уйдет не более одного часа, оплатить услугу (1500 рублей) вы сможете на месте проведения работ", – отметил Юрий Власов.
Ознакомиться с рекомендованными, проверенными на практике, счетчиками можно на официальном сайте: www.bsk22.ru
Если ваш дом старше 2003 года, обязательно проверьте электросчетчик: скорее всего, у него истек межповерочный интервал. У большинства приборов учета этот интервал – 16 лет. В 2019 году 7100 барнаульцев обязаны заменить счетчики или сдать старые на поверку.Подробнее о тонкостях эксплуатации электросчетчиков смотрите в нашем проекте.
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