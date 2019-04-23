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Что такое межповерочный интервал и сколько времени дается на замену счетчика

, ИА "Амител"
Что выгоднее: поверить счетчик или установить новый

Электросчетчик / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Электросчетчик / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru


Каждый электросчетчик имеет свой рабочий ресурс. Обычно он должен проходить поверку через 16 лет. Если не сделать этого, вы рискуете значительно переплатить за электроэнергию. Самая большая доля поломок наблюдается уже после завершения сроков межповерочных интервалов. Об этом рассказывает наша рубрика "Вопрос-ответ".

1
Что такое межповерочный интервал?
Межповерочный интервал – срок, в течение которого изготовитель гарантирует точную работу конкретного прибора. Этот период индивидуален для разных электросчетчиков и устанавливается заводом. Чаще всего он составляет 16 лет.

Перед тем как поступить в продажу, все средства измерения проходят специальную аттестацию, они получают сертификат и входят в Единый государственный реестр средств измерений. Точную информацию вы можете найти в сопроводительной документации к счетчику.

Когда этот срок заканчивается, счетчик электроэнергии необходимо поверить.
2
Кто должен следить за соблюдением сроков поверки?
Соблюдение сроков поверки – обязанность владельца квартиры или частного дома.
3
Как рассчитывается электроэнергия по окончании сроков поверки?
"По окончании межповерочного интервала у счетчика абоненту выделяется три месяца, чтобы провести его поверку или установить новый прибор. В течение этого срока электричество рассчитывают исходя из средних показаний предыдущих периодов. Затем начинает действовать норматив с повышающим коэффициентом +50%. Отмечу, что норматив учитывает максимально возможный расход электроэнергии и зачастую превосходит реальное потребление. Так, семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной квартире, потребляет в среднем 309 киловатт. Норматив для этой же семьи составит 549 киловатт", – пояснил руководитель отдела транспорта электроэнергии БСК Юрий Власов.
4
Что выгоднее: поверить счетчик или установить новый?

Поверка старого счетчика – дело технологически сложное, трудозатратное и может обойтись даже дороже, чем покупка нового. Да и нередко по результатам поверки оказывается, что прибор учета все-таки требуется заменить на новый.

"На сегодняшний день такие услуги не оказываются на месте проведения работ и прибор учета необходимо везти в Центр стандартизации и метрологии (далее – ЦСМ). Перед этим нужно вызвать контролера Барнаульской сетевой компании (далее – БСК) для распломбировки счетчика, затем пригласить электрика для его демонтажа, после этого отвезти и забрать прибор в ЦСМ, установить его вновь, и вызвать инспектора для признания счетчика расчетным (для пломбировки). Как видите, процедура длительная, также вам придется оплатить транспортные расходы и услуги электрика за демонтаж и установку счетчика, оплатить ЦСМ услуги поверки. Мое мнение, гораздо проще заказать услугу "под ключ". Для этого нужно позвонить по телефонам: 50−20−50, 50−12−48. Бригада БСК выедет к вам в заранее оговоренное время и дату, привезет новый прибор учета, установит его и примет к расчетам. На всю процедуру уйдет не более одного часа, оплатить услугу (1500 рублей) вы сможете на месте проведения работ", – отметил Юрий Власов.

Ознакомиться с рекомендованными, проверенными на практике, счетчиками можно на официальном сайте: www.bsk22.ru

Если ваш дом старше 2003 года, обязательно проверьте электросчетчик: скорее всего, у него истек межповерочный интервал. У большинства приборов учета этот интервал – 16 лет. В 2019 году 7100 барнаульцев обязаны заменить счетчики или сдать старые на поверку.Подробнее о тонкостях эксплуатации электросчетчиков смотрите  в нашем проекте.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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