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21 апреля 2019 года, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия взрывов в нескольких отелях и церквях в Коломбо и его пригородов. Число погибших превысило 200 человек. Рассказываем, что известно о терактах на Шри-Ланке к этому часу.
Что произошло на Шри-Ланке?
Восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке 21 апреля. Первые взрывы прогремели в столице Шри-Ланки Коломбо в 08:45 по местному времени (06:15 по московскому времени). Взрывные устройства сработали в отелях "Шангри-Ла", "Циннамон Гранд" и "Кингсбери". Примерно в это же время три взрыва произошли в христианских храмах в Коломбо, Негомбо (в 30 км от столицы) и в городе Баттикалоа на востоке острова. В это время в церквях шли пасхальные службы, поэтому храмы были заполнены верующими, что привело к большому количеству жертв.
Позднее еще один, седьмой взрыв, произошел в районе зоопарка в столице Шри-Ланки, восьмой взрыв произошел в жилом районе столицы Дематогод.
Кроме того, военные обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство недалеко от международного аэропорта Бандаранаике, который является главной воздушной гаванью Шри-Ланки.
Сколько человек погибло и пострадало в результате взрывов?
Число жертв постоянно растет. По последним данным, в результате серии взрывов погибли 290 человек, еще 500 пострадали. Среди погибших есть и иностранные граждане, в том числе граждане Дании, Японии, США, Пакистана, Марокко, Индии, Китая, Нидерландов, Турции и Великобритании. Россиян в числе погибших нет, сообщают в российском посольстве.
Кто причастен к взрывам на Шри-Ланке?
Ответственность за произошедшее пока никто не взял. В местных СМИ появилась информация, что взрывы могли подготовить радикальные исламисты. Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя государственной криминалистической службы страны, в совершении серии взрывов было задействовано не менее семи террористов-смертников.
Полиция Шри-Ланки, в свою очередь, задержала 24 человека по подозрению к причастности к взрывам.
Как отреагировали на произошедшее власти Шри-Ланки?
В стране был введен комендантский час с 18:00 (15:30 мск) 21 апреля до 06:00 утра 22 апреля по местному времени. Также на неопределенный срок ограничен доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, среди них – Facebook, WhatsApp и другие. Были перенесены запланированные на 22 апреля школьные экзамены.
В аэропорту столицы усилены меры безопасности.
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приказал создать специальный комитет, который займется расследованием терактов.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшие атаки и назвал их трусливыми.
"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными", – написал он в своем Twitter. Он также подчеркнул, что в настоящий момент правительство предпринимает все меры, для того чтобы на почве произошедшего не распространялась непроверенная информация и спекуляции.
Как отреагировали на произошедшее в мире?
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене.
"Хотел бы подтвердить, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма. Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершенного в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание", – говорится в тексте письма.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что виновные в серии взрывов будут привлечены к ответственности.
"Генеральный секретарь возмущен террористическими атаками на церкви и гостиницы в Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье на Пасху, священный день для христиан во всем мире. Он напоминает о святости всех мест поклонения и надеется, что виновные будут немедленно привлечены к ответственности", – говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Президент США Дональд Трамп выказал готовность помочь Шри-Ланке.
Соболезнования родным и близким жертв выразили все главы стран Евросоюза. Также со словами поддержки в адрес Шри-Ланки выступили Иран, Афганистан, Индия, Пакистан, КНР и многие другие.
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