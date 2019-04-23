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"Цветение маральника – 2019": что посмотреть, чем заняться и как добраться?

, ИА "Амител"
Зачем нужно ехать на "Цветение маральника" и к чему нужно готовиться


1 мая в Алтайском крае состоится традиционный праздник "Цветение маральника", который открывает туристический сезон в регионе. В этом году основные события праздника вновь пройдут на "Бирюзовой Катуни". Организаторы подготовили более 15 различных площадок, где можно хорошенько развлечься, запастись сувенирами и научиться чему-то новенькому. Рассказываем подробно, зачем нужно ехать на "Цветение маральника", что там можно увидеть и чем заняться.

1
Что посмотреть на "Цветении маральника"?

В первую очередь, конечно, сам маральник. Недаром этот цветок еще называют сибирской сакурой – такой же нежный и очень красивый. В окрестностях "Бирюзовой Катуни" маральник растет свободно, поэтому любоваться им можно сколько душа пожелает. Главное – нельзя его рвать, иначе придется заплатить большой штраф.

После того, как вдоволь налюбуетесь маральником, идите развлекаться к центральной площадке праздника. Здесь разместят большой экран, на котором покажут видео о красотах Алтайского края. Рядом с экраном размещена сцена, где весь день будут выступать артисты и музыканты. Тут же поблизости организуют необычную фотозону – специально для любителей селфи. Вообще фотозон на празднике будет несколько, в том числе и костюмированные, так что пользуйтесь моментом и успевайте запечатлеть себя и удивить близких своей фотогеничностью.

Гостям праздника покажут репродукцию редкой картины знаменитого алтайского художника Чорос-Гуркина "Маральник" (1916 год). Отметим, Чорос-Гуркин – ученик известного живописца Ивана Ивановича Шишкина и первый профессиональный художник среди представителей коренных народов Сибири.

Кроме того, гостей праздника ждет встреча с организаторами гастрономических фестивалей "Всэ будэ смачно!".

И конечно же, ни в коем случае нельзя пропустить соревнования, участники которых будут состязаться в казачьих боевых искусствах. А именно в рубке одиночных мишеней и фехтовании клинками.

3
Чем заняться на "Цветении Маральника"?

Налюбовались маральником, насмотрелись на танцы и бои? Добро пожаловать на экскурсии: на пасеку, в Тавдинские пещеры и еще куда душа пожелает.

Найдут для себя занятие и ценители музыки. На празднике "Цветение маральника" выступят настоящие этнические индейцы, конечно же в национальных костюмах и с национальными инструментами.

Зарядиться неудержимой энергией битов можно будет на площадке школы DJ из Барнаула – выпускники школы DJ создадут настроение всем, кто окажется в зоне их слышимости.

4
А детям скучно не будет?

Совсем нет. Для детей приготовлена большая программа. Во-первых, будет создана детская анимационная зона, в которой будут электромобили, карусели, батуты, электросамокаты, а также катание на пони. Развлекать детей будут ростовые куклы, аниматоры.

Во-вторых, будет работать очень уютная и ми-мишная фотозона с хасками и маламутами. Их можно будет погладить и вдоволь пообщаться. Как рассказали организаторы, хасок привезет питомник "Горный Хрусталь Алтая" (Бийск) и питомник сибирских хаски ALTAI ROCKS (Барнаул). Маламуты приедут на праздник из Бийского района, центра ездового спорта "Звезда Катуни".

Еще одну площадку для сторонников активной жизни организуют студенты Алтайского государственного университета. На празднике будет работать настоящий палаточный городок, и все желающие научатся вязать туристские узлы, укладывать рюкзак, устанавливать палатку, разводить костер. И, конечно же, у костра все вместе споют песни под гитару.

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" приглашает гостей праздника в лабиринт. Это дистанция по спортивному ориентированию, в прохождении которой смогут принять участие семьи с детьми, команды и независимые спортсмены. Какой-то специальной физической подготовки не требуется. Будет весело и познавательно.

5
Что купить на память?
На празднике с 12:00 начнет работу выставка-ярмарка. Так что приобрести сувениры можно будет на любой вкус и кошелек. Выбор огромный – это товары ручной работы, сувениры с символикой праздника, куклы, текстиль и товары из дерева. А также керамика, украшения и многое другое.
6
А кормить будут?

С голоду точно никто не умрет. На празднике будут работать лотки с продуктами питания и напитками.

Кроме этого ресторация "Горная Аптека" откроет "Дом у озера", где обещает угостить гостей блюдами сибирской кухни на основе натуральных алтайских продуктов.

Можно будет приобрести на празднике и напитки из алтайских трав: взвары на аронии, кисели из калины, облепихи, брусники, черники, шиповника. И самый удивительный продукт – напитки из пихтового концентрата.

На площадке Сельского подворья туристов также ждут алтайские продукты и блюда из них. А также народные забавы, частушки, конкурсы и мастер-классы.

7
Как добраться до праздника?

Доставку туристов на праздник организуют туристские компании. Перечень турфирм размещен на сайте maralnik.visitaltai.info.

Если вы решили поехать на собственном автомобиле, у вас есть два варианта как добраться до места проведения праздника.

1. По Чуйскому тракту (мост через р. Катунь в селе Соузга), после проезда по мосту повернуть налево по направлению к "Бирюзовой Катуни". Въезд на территорию "Бирюзовой Катуни" бесплатный.

2. Рядом с поселком Манжерок (по Чуйскому тракту, за Манжероком, не доезжая источника Аржан-Суу, справа будет мост через Катунь, сразу за мостом – теплое искусственное озеро "Бирюзовая Катунь". Транспорт должен будет остановиться у моста, пассажиры перейдут мост пешком.

Подробности праздника: www.maralnik.visitaltai.info, vk.com/maralnikevent, instagram.com/maralnikevent/

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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