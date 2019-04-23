Что посмотреть на "Цветении маральника"?

В первую очередь, конечно, сам маральник. Недаром этот цветок еще называют сибирской сакурой – такой же нежный и очень красивый. В окрестностях "Бирюзовой Катуни" маральник растет свободно, поэтому любоваться им можно сколько душа пожелает. Главное – нельзя его рвать, иначе придется заплатить большой штраф.

После того, как вдоволь налюбуетесь маральником, идите развлекаться к центральной площадке праздника. Здесь разместят большой экран, на котором покажут видео о красотах Алтайского края. Рядом с экраном размещена сцена, где весь день будут выступать артисты и музыканты. Тут же поблизости организуют необычную фотозону – специально для любителей селфи. Вообще фотозон на празднике будет несколько, в том числе и костюмированные, так что пользуйтесь моментом и успевайте запечатлеть себя и удивить близких своей фотогеничностью.

Гостям праздника покажут репродукцию редкой картины знаменитого алтайского художника Чорос-Гуркина "Маральник" (1916 год). Отметим, Чорос-Гуркин – ученик известного живописца Ивана Ивановича Шишкина и первый профессиональный художник среди представителей коренных народов Сибири.

Кроме того, гостей праздника ждет встреча с организаторами гастрономических фестивалей "Всэ будэ смачно!".

И конечно же, ни в коем случае нельзя пропустить соревнования, участники которых будут состязаться в казачьих боевых искусствах. А именно в рубке одиночных мишеней и фехтовании клинками.