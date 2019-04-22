Иисус и фарисеи/Фото: molitva-info.ru
23 апреля 2019 года православные отмечают Великий вторник Страстной недели. Напомним, каждый день Страстной недели имеет свой смысл и свои традиции. Рассказываем, как правильно провести этот джень и какие запреты существуют для Великого вторника.
Согласно писанию, Иисус знал о том, что с ним произойдет уже в ближайшие дни, а потому старался как можно больше разговаривать со своими учениками. Он признался, что впереди ему грозят великие страдания, но тогда ученики не смогли этого понять.
Основные притчи этого дня: притча про 10 дев, которые ждали своего жениха. Пять из них были мудры, а пять — нет. В результате, когда у глупых дев закончилось масло в лампадах и они ушли его подливать, жених пришел и закрыл двери дома. Масло в данном случае символизирует веру.
Еще одна притча связана со знаменитым выражением "Кесарю — кесарево, а Богу — богово". Фарисеи искали повод поссорить Христа с римской властью, чтобы его приговорили к смертной казни. И спросили, надо ли платить налоги кесарю. По их мнению, как бы ни ответил Христос, он был бы виновен: либо в глазах народа, либо власти. Но Христос попросил принести ему динарий, на котором был профиль кесаря и сказал, что надо отдавать кесарю, то, что ему полагается дать, а Богу принести Божие.
Обе эти притчи напоминают христианам — бодрствуйте и достойно приносите свои таланты Богу.
Согласно традиции, в Великий вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, нужно вспоминать Христа и беседы, которые он вел с учениками. Рекомендуется всей семьей читать Евангелия. Также церковь напоминает о совершении благих поступков.
Кроме того, в этот день вели плотную подготовку к Пасхе. Можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. С Великого вторника можно начинать закупать продукты на Пасху.
В Великий вторник наши предки старались собрать снег и им умыть всю домашнюю скотину. Считалось, что это поможет уберечь ее от болезней.
Еще одна примета Великого вторника: если в это день сыро, идет снег или дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.
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