Смысл Великого вторника в христианстве

Согласно писанию, Иисус знал о том, что с ним произойдет уже в ближайшие дни, а потому старался как можно больше разговаривать со своими учениками. Он признался, что впереди ему грозят великие страдания, но тогда ученики не смогли этого понять.

Основные притчи этого дня: притча про 10 дев, которые ждали своего жениха. Пять из них были мудры, а пять — нет. В результате, когда у глупых дев закончилось масло в лампадах и они ушли его подливать, жених пришел и закрыл двери дома. Масло в данном случае символизирует веру.

Еще одна притча связана со знаменитым выражением "Кесарю — кесарево, а Богу — богово". Фарисеи искали повод поссорить Христа с римской властью, чтобы его приговорили к смертной казни. И спросили, надо ли платить налоги кесарю. По их мнению, как бы ни ответил Христос, он был бы виновен: либо в глазах народа, либо власти. Но Христос попросил принести ему динарий, на котором был профиль кесаря и сказал, что надо отдавать кесарю, то, что ему полагается дать, а Богу принести Божие.

Обе эти притчи напоминают христианам — бодрствуйте и достойно приносите свои таланты Богу.