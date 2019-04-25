Четверг, 25 Апрель, 07:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,98
€ 71,72
Обь
240см -24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Вопрос дня



Что такое "четверговая соль" и зачем ее делали на Страстной неделе

, ИА "Амител"
Рассказываем об одной из традиций Чистого четверга
Фото: tayniymir.com

Фото: tayniymir.com


В Чистый четверг на Руси было принято делать "четверговую соль". Предки верили, что она помогает избавиться от болезней. Рассказываем, как делали "четверговую соль" и для чего ее применяли.

1
Что такое "четверговая соль"?

В чистый четверг – четвертый день Страстной недели перед Пасхой – на Руси делали "четверговую соль", которую также называли "черной солью" из-за специфического цвета.

Ее готовили особым способом в ночь со среды на четверг Страстной седмицы. Предки верили, что "четверговая соль" обладает целебными свойствами. Ее хранили за иконами или носили в холщовом мешочке в качестве оберега.

2
Как готовили "четверговую соль"?

Традиция готовить "четверговую соль" изначально была распространена в Ярославской, Нижегородской, Владимирской и Московской губерниях, позже ее стали делать и в Сибири.

Есть несколько описанных рецептов приготовления "четверговой соли". По одному из них, крупную поваренную соль смачивали водой и смешивали с вымоченным мякишем ржаного хлеба. Затем смесь заматывали в тряпочку или клали ее в берестяной лапоть и закапывали в пепел на 3-4 часа. Некоторые прокаливали смесь на сковороде, читая молитвы. Запеченная соль приобретала черный оттенок.

По рецепту, описанному кулинаром Максимом Сырниковым в книге "Настоящая русская еда", "четверговую соль" готовили следующим образом: крупную соль смешивали с квасной гущей в одинаковых пропорциях и ставили запекать в печь. После остывания монолита, его кололи на куски и перемалывали.

Предки верили, что огонь обладает очистительной силой. Некоторые готовили "четверговую соль" на "воскресных" дровах (хозяйки откладывали по полену каждое воскресенье Великого поста).

3
Для чего применяли "четверговую соль"?

Освященную "четверговую соль" использовали во время первой трапезы после Великого поста, ею приправляли пасхальные яйца. Также "четверговую соль" использовали для лечения от болезней, принимая внутрь или натираясь ее раствором.

Также соль носили в специальном мешочке рядом с нательным крестом. Заболевшую скотину поили подсоленной водой.

В Сибири соль смешивали с золой и добавляли в зерно перед севом, также слабосоленым раствором поливали грядки перед посадкой овощей.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
07:03
Огромную "двушку" в элитном поселке рядом с лесом продают в Барнауле за 8,7 млн 0
06:52
Как опознать малярийного комара и где они обитают на Алтае 0
06:48
Из Индии с любовью: где в Барнауле купить качественные индийские товары 0
06:32
Что такое "четверговая соль" и зачем ее делали на Страстной неделе 0
06:17
Тепло, ветрено и немного дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 апреля 1
06:01
Уделить внимание, кому тяжело: как губернатор свозил министров в Камень-на-Оби 0
05:05
Стало известно, как жители Алтая получат пенсии на майских праздниках 0
04:25
Путин упростил процедуру получения паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР 1
03:15
Уголовное дело возбудили в Саратове по ошибочному удалению груди у женщины 0
02:26
Ученые нашли токсины бактерий и грибков в вейпах 0
01:04
Житель Горного Алтая взял кредит на чужого человека через телефон 0
00:14
Россияне стали пить в два раза меньше: Минздрав 2
23:23
Производство вина в Крыму оказалось под угрозой из-за нехватки бутылок 3
22:13
Украина отказалась держать в секрете изобретения СССР 1
21:09
Центробанк назвал регион с наибольшим количеством финансовых пирамид 0
20:28
Ким Чен Ын дал интервью российскому журналисту 0
20:04
Треть партий ликвидируют в России в 2019 году 0
19:37
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора 3
19:08
Коротко о главном: курортный сбор, возрождение "Мотора" и стрелок из ТТ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 апреля
18:36
Заболеваемость менингитом в России выросла за год на 10% 0
18:04
Налоговая разъяснила, когда за теплицы и хозпостройки нужно платить налог 0
17:52
Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться продуктами на Пасху 0
17:33
Глава сообщества наркосбытчиков приговорен на Алтае к 10 годам строгого режима 2
17:21
15 лет колонии: Верховный суд не изменил приговор барнаульскому "стрелку из ТТ" 3
17:04
Подрядчики начали устранять свои огрехи на дорогах в Барнауле после ремонта 2
16:48
Пенсионерка из Алтайского края перевела мошенникам более 250 тысяч рублей 8
16:33
Минимальный курс евро за год: что это значит для обычных граждан 2
16:21
Экс-глава комитета по образованию Барнаула устроилась работать в Минобрнауки 3
16:12
Неизвестный в Барнауле ударил продавца киоска ножом в грудь и скрылся 3
16:04
Виктора Томенко попросили бороться с теневым бизнесом по аренде квартир 15
15:49
Зеленского предостерегли от встречи с Путиным "один на один" 2
15:34
Владимир Путин ужесточил наказание для водителей, сбежавших с места ДТП 2
15:22
Почему на Пасху пекут куличи и в какой день это нужно делать? 1
15:18
Похолодание с мокрым снегом обещают в Алтайском крае в конце недели 0
15:06
Глава Следкома Александр Бастрыкин назвал мотивы "керченского стрелка" 4
14:52
Не для слабаков: как в Барнауле прошли соревнования среди пожарных 3
14:36
Места в детские сады Барнаула на 2019 и 2020 годы распределят 25 апреля 0
14:31
Забить свой звездный гол: чемпионат по футболу среди детских домов в Барнауле 0
14:28
Инвестиционный форум планируют провести осенью в "Белокурихе-2" 1
14:21
Высокое качество печати и ее сенсационно низкая себестоимость: как выбрать МФУ 1
14:16
Сеть гипермаркетов "Лента" оштрафовали в Барнауле за недостоверную рекламу 9
14:03
Лихач на огромной скорости едва не сбил пешеходов в Бийске 8
13:46
Туристы массово отказываются платить курортный сбор в Белокурихе 11
13:39
Сроки перехода на онлайн-кассы на Алтае могут перенести на 2020 год 4
13:21
Врио главы Республики Алтай назвал Шукшина главным писателем ХХ века 3
13:16
Душ, сейф и холодильники: как выглядят новые купейные вагоны РЖД 0
13:09
Чистый четверг: что нельзя делать в четвертый день Страстной недели 0
12:54
Парад речных судов и праздник на набережной проведут в Барнауле 30 апреля 5
12:45
Студент АлтГТУ стал призером Международных соревнований по 1С 2
12:34
Автомобиль сбил пешехода под Барнаулом: полиция ищет очевидцев 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.