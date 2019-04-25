Что такое "четверговая соль" и зачем ее делали на Страстной неделе

В Чистый четверг на Руси было принято делать "четверговую соль". Предки верили, что она помогает избавиться от болезней. Рассказываем, как делали "четверговую соль" и для чего ее применяли.
В чистый четверг – четвертый день Страстной недели перед Пасхой – на Руси делали "четверговую соль", которую также называли "черной солью" из-за специфического цвета.
Ее готовили особым способом в ночь со среды на четверг Страстной седмицы. Предки верили, что "четверговая соль" обладает целебными свойствами. Ее хранили за иконами или носили в холщовом мешочке в качестве оберега.
Традиция готовить "четверговую соль" изначально была распространена в Ярославской, Нижегородской, Владимирской и Московской губерниях, позже ее стали делать и в Сибири.
Есть несколько описанных рецептов приготовления "четверговой соли". По одному из них, крупную поваренную соль смачивали водой и смешивали с вымоченным мякишем ржаного хлеба. Затем смесь заматывали в тряпочку или клали ее в берестяной лапоть и закапывали в пепел на 3-4 часа. Некоторые прокаливали смесь на сковороде, читая молитвы. Запеченная соль приобретала черный оттенок.
По рецепту, описанному кулинаром Максимом Сырниковым в книге "Настоящая русская еда", "четверговую соль" готовили следующим образом: крупную соль смешивали с квасной гущей в одинаковых пропорциях и ставили запекать в печь. После остывания монолита, его кололи на куски и перемалывали.
Предки верили, что огонь обладает очистительной силой. Некоторые готовили "четверговую соль" на "воскресных" дровах (хозяйки откладывали по полену каждое воскресенье Великого поста).
Освященную "четверговую соль" использовали во время первой трапезы после Великого поста, ею приправляли пасхальные яйца. Также "четверговую соль" использовали для лечения от болезней, принимая внутрь или натираясь ее раствором.
Также соль носили в специальном мешочке рядом с нательным крестом. Заболевшую скотину поили подсоленной водой.
В Сибири соль смешивали с золой и добавляли в зерно перед севом, также слабосоленым раствором поливали грядки перед посадкой овощей.
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