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Как будет работать и чем грозит пользователям закон о суверенном Рунете

, ИА "Амител"
Отразится ли закон о независимом Рунете на обычных пользователях
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации одобрил закон о безопасном и устойчивом функционировании интернета на территории России. Нашумевший законопроект также называют законом о суверенном или надежном Рунете. Рассказываем, в чем суть инициативы и как она может поменять жизнь обычных пользователей.

1

В чем суть законопроекта?

По сути, законопроект о суверенном Рунете – это некая подстраховка на случай, если кто-то атакует, попробует ограничить или отключить российский сегмент интернета извне.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы, говорится, что законопроект предусматривает следующие действия:

  • минимизация передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. 
  • на сетях связи будут установлены технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Эти средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.
  • создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.
  • проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента интернета.
  • определение трансграничных линии связи и точек обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.
  • во внештатной ситуации Роскомнадзор возьмет на себя управление информационными потоками внутри России.
2

Для чего появилась эта инициатива?

Авторы документа — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Как сообщается в пояснительной записке, проект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

"В подписанном Президентом США документе декларируется принцип "сохранения мира силой". Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: "Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнёрам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем", — говорится в пояснительном документе.

3

Будет ли в России изолированный интернет, как в Китае?

Еще при обсуждении инициативы в Госдуме некоторые депутаты сравнили законопроект с ограничениями в Китае. Однако одна из авторов документа Людмила Бокова заявила, что инициатива не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета.

"Для нас очень важно защитить своих граждан, для этого создается маршрутизация, которая обеспечит трафик всего интернета (а это наша электронная почта и платежи) через территорию РФ. Сегодня, если мы отправляем кому-то письмо, мы не можем определить — будет ли это доступно третьим лицам", — сказала сенатор.

4

Как законопроект отразится на пользователях?

Сенатор Андрей Клишас признал, что после принятия закона об устойчивом рунете возможно снижение качества трафика. Однако, по его словам, это куда меньший риск, чем возможный ущерб из-за вмешательства из-за рубежа.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, реализация законопроекта отразится на стоимости услуг операторов связи.

"Несмотря на то, что государство будет нести основную массу расходов, какую-то их часть возьмут на себя операторы связи. Государство закладывает деньги на покупку этого оборудования, но не на его установку, обслуживание и модернизацию. Между тем, это все стоит денег", — цитирует эксперта "Коммерсантъ".

5

Сколько средств потребуется на реализацию законопроекта?

На исполнение законопроекта потребуется порядка 20 млрд рублей. Эти средства уже заложены в бюджете. Значительная часть средств пойдет на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

6

Когда законопроект вступит в силу?

В случае подписания закона президентом России Владимиром Путиным документ вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

23.04.2019 16:35
- гость -


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