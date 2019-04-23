Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице

Известная певица МакSим попала в серьезную автомобильную аварию и сейчас находится в больнице. О том, как произошла авария, как себя чувствует артистка, когда ее выпишут и состоятся ли запланированные концерты, — в материале Amic.ru.
МакSим — псевдоним известной российской певицы Марины Абросимовой. Марина родилась в Казани в 1983 году, она является Заслуженной артисткой Татарстана и Карачаево-Черкессии.
Как музыкальный исполнитель МакSим прославилась в 2006 году после публикации альбома "Трудный возраст". Альбом разошелся тиражом 1,5 млн копий, сделав певицу самой коммерчески успешной в России. Неоднократно МакSим становилась победительницей престижных музыкальных премий.
23 апреля 2019 года менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила о том, что "на днях" Марина Абросимова попала в серьезную автомобильную аварию и сейчас находится в больнице. По ее словам, МакSим попала в аварию, так как спешила в аэропорт, чтобы вылететь на съемки клипа "Абонент не доступен".
Маргарита опубликовала на своей странице снимки из больничной палаты, на которых видны синяки и ссадины по всему телу певицы.
Маргарита Соколова сообщила, что "самое страшное уже позади", но реабилитация МакSим займет длительное время. По прогнозам врачей, реабилитация завершится не ранее 20 мая.
"Мариной занимаются лучшие врачи — спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда", — написала Маргарита Соколова.
Некоторые комментаторы обвинили певицу в черном пиаре, предположив, что фотографии в синяках — это реклама нового клипа. Как выяснилось, почву для подобных суждений дала менеджер артистки.
"Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого — тогда мы ждали Марину рано утром на съемочной площадке и я представить не могла, как все обернется", — написала Маргарита Соколова.
Менеджер пообещала быть на связи с журналистами и сообщать о состоянии МакSим.
Комментарии