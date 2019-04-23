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Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице

, ИА "Амител"
Рассказываем об аварии, в которую попала Марина Абросимова и о том, в каком она состоянии
Марина Абросимова (МакSим). Фото: s30355796469.mirtesen.ru

Марина Абросимова (МакSим). Фото: s30355796469.mirtesen.ru


Известная певица МакSим попала в серьезную автомобильную аварию и сейчас находится в больнице. О том, как произошла авария, как себя чувствует артистка, когда ее выпишут и состоятся ли запланированные концерты, — в материале Amic.ru.

1
Кто такая МакSим?

МакSим — псевдоним известной российской певицы Марины Абросимовой. Марина родилась в Казани в 1983 году, она является Заслуженной артисткой Татарстана и Карачаево-Черкессии.

Как музыкальный исполнитель МакSим прославилась в 2006 году после публикации альбома "Трудный возраст". Альбом разошелся тиражом 1,5 млн копий, сделав певицу самой коммерчески успешной в России. Неоднократно МакSим становилась победительницей престижных музыкальных премий.

2
Что случилось с певицей МакSим?

23 апреля 2019 года менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила о том, что "на днях" Марина Абросимова попала в серьезную автомобильную аварию и сейчас находится в больнице. По ее словам, МакSим попала в аварию, так как спешила в аэропорт, чтобы вылететь на съемки клипа "Абонент не доступен".

Маргарита опубликовала на своей странице снимки из больничной палаты, на которых видны синяки и ссадины по всему телу певицы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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3
В каком состоянии находится МакSим и когда ее выпишут?

Маргарита Соколова сообщила, что "самое страшное уже позади", но реабилитация МакSим займет длительное время. По прогнозам врачей, реабилитация завершится не ранее 20 мая.

"Мариной занимаются лучшие врачи — спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда", — написала Маргарита Соколова.

4
Концерты МакSим отменят?
Все концерты, которые были запланированы на ближайшее время, перенесут на конец мая и июнь. "Мы обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить", — написала Маргарита Соколова.
5
Почему МакSим обвинили в "черном пиаре"?

Некоторые комментаторы обвинили певицу в черном пиаре, предположив, что фотографии в синяках — это реклама нового клипа. Как выяснилось, почву для подобных суждений дала менеджер артистки.

"Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого — тогда мы ждали Марину рано утром на съемочной площадке и я представить не могла, как все обернется", — написала Маргарита Соколова.

Менеджер пообещала быть на связи с журналистами и сообщать о состоянии МакSим.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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