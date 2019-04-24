Министерство транспорта РФ предложило изменить систему подготовки водителей. В ведомстве считают, что необходимо разделить водителей на две категории: любителей и профессионалов. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Разбираемся, зачем нужно это разделение и на что оно повлияет.
В чем суть нововведений?
Минтранс предлагает разделить водителей на любителей и профессионалов, желающих работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.
Подготовку водителей-любителей выведут за рамки закона "Об образовании". В ведомстве считают, что водителям-любителям, не работающим по найму, приходится изучать ряд организационно-управленческих дисциплин, не связанных с безопасностью дорожного движения. Например, технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей, диспетчерское руководство работой подвижного состава или оперативный учет работы водителей.
Разделение водителей на любителей и профи предполагает, что любители не будут изучать эти дисциплины, что существенно облегчит процесс обучения. Граждане, как и сейчас, должны будут сдавать экзамены в ГИБДД на все категории (B, C, D и т. д.), при этом будут оставаться любителями.
Если же гражданин планирует работать по найму на перевозках пассажиров или грузов (иными словами, стать водителем-профессионалом), он должен будет пройти профессиональное обучение и получить соответствующий документ о квалификации.
Для чего нужно разделение водителей на любителей и профи?
В Минтрансе подчеркивают, что показатели аварийности на дорогах по вине водителей, работающих по найму, остаются по-прежнему высокими. Причины нарушений ПДД в большинстве случаев связаны с низкой дисциплинированностью водительского состава, большим числом ошибок в управлении транспортным средством, а также сознательным пренебрежением правилами дорожного движения.
В связи с этим, компетентность водителя (профессиональные знания, навыки) нуждается в систематическом подтверждении с учетом динамично развивающейся сферы перевозок.
На что повлияет разделение водителей?
В ГИБДД категорически против разделения водителей на любителей и профессионалов. Как заявил первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов, "введение подобного разделения приведет к снижению качества обучения так называемых любителей".
"Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала. Что, собственно, и происходит сейчас: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию "В", может идти работать в такси", – цитирует Швецова "Коммерсантъ".
По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, проект Минтранса разрушит действующую систему образования, которая "с огромным трудом планомерно выстраивалась с 2013 года". Если закон будет принят, в стране произойдет всплеск аварийности.
Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов в свою очередь подчеркивает, что компании испытывают недостаток квалифицированных водителей современной грузовой техники. А разделение водителей только усугубит этот дефицит.
"В модели логистических затрат водительская составляющая находится в пределах 20-30%. Даже незначительное изменение в зарплате водителя, призванное компенсировать стоимость переквалификации, может отразиться на стоимости грузоперевозки и, как следствие, на общем увеличении уровня инфляции", – рассказал эксперт "Коммерсанту".
Когда нововведения ступят в силу?
С 18 апреля проект находится на стадии публичного обсуждения. Оно продлится до 6 мая. В случае если поправки будут одобрены правительством России, то разделение водителей на любителей и профессионалов появится уже через два года.
Сколько средств потребуется на реализацию поправок в закон?
Комментарии
В Союзе была классность водителя,и водителя 3 класса никто не посадит на автобус.К пассажирским перевозкам относились очень строго.
24.04.2019 07:06
Павел
плюсую
это было. зачем нужно было уничтожить а потом восстанавливать как было. деньги отмывают. или не хватает ума придумать лучше
Верните еще нормальный контроль за светом. А то пол города ездят на китайских ксенонах, да со светом заранным и на встречку слепящим. Порою невозможно ехать. да это убожество с ходовыми огнями уберите, прицепят светодиодик за 100р, который для галочки присутствует и считают что этого достаточно. запретите все гомырки. свет должен быть светом, светом от нормальных фар.
Новости плюсую.
Зачем Минтранс предложил ввести разделение водителей на любителей и профи.
Общие затраты отрасли на выполнение требований Минтранса оценены в 1,66 млрд рублей.
Вот, в принципе, всё, что надо знать из этой заметки
24.04.2019 08:07
krash
Чем Вам ходовые огни помешали? У меня с завода противотуманки являются ходовыми огнями. Зачем мне еще включать фары?
"Устав автомобильного транспорта" вообще кривой и его применение не лучше. По его духу и букве бухгалтер организации из четырех работников (директор, бухгалтер и два рядовых грузчика), 1 раз в неделю посещающий банк на служебном автомобиле, должен считаться водителем организации, проходить предрейсовый медосмотр и фиксировать время выезда и возвращения в гараж (которого нет). А диспетчер, которого тоже нет, должен ему путевой лист выписать, несуществующий механик выпустить и принять автомобиль, еще надо повышать квалификацию водителя и иметь ответственного за безопасность движения..
наведите сначала порядок с категориями, почему это вдрук на таету тундру нужна категория С как и но форд f-250 например, с какого?, и на Toyota Land Cruiser 70 или там на минивэн зафигом D категория, бред блин а?
В США вон CDL тока на конкретные фуры нужон.