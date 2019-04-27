Как нужно отмечать Пасху?

Многие православные верующие в этот день приходят на службу в церковь.

Даже если вы не глубоко верующий человек, все равно проведите этот день достойно, без ссор, обид, обильного возлияния. Для православных в этот день закончился Великий Пост и теперь можно есть все, что угодно и пить вино. Именно поэтому в этот день принято собирать большие застолья. Помните, что быть пьяным в праздник Святой Пасхи – это великий грех.

Самое правильное в этот день – пригласить гостей или сходить в гости самому. Угостите родных, близких и нуждающихся тем, что вы приготовили на этот праздник. Веселье в этот день должно быть не столько физическим, сколько духовным. Так что дикие пляски – это совсем не лучшее развлечение.

При встрече с другими людьми нужно сказать "Христос Воскресе!" и ответить на это "Воистину Воскресе!".

А еще наши предки в этот день: