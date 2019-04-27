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Как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день

, ИА "Амител"
Это один из самых больших праздников в христианстве
Фото: slavdelo.dn.ua

Фото: slavdelo.dn.ua


Пасха – из тех православных праздников, которые отмечают даже люди, не причисляющие себя к верующим и совершенно далекие от религии. А уж для верующих Пасха – самый светлый и добрый праздник во всем календаре. Портал Amic.ru подготовил для своих читателей ответы на популярные сегодня вопросы: как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день? Этот праздник будем отмечать в воскресенье, 28 апреля.

1
Как нужно отмечать Пасху?
Многие православные верующие в этот день приходят на службу в церковь.

Даже если вы не глубоко верующий человек, все равно проведите этот день достойно, без ссор, обид, обильного возлияния. Для православных в этот день закончился Великий Пост и теперь можно есть все, что угодно и пить вино. Именно поэтому в этот день принято собирать большие застолья. Помните, что быть пьяным в праздник Святой Пасхи – это великий грех.

Самое правильное в этот день – пригласить гостей или сходить в гости самому. Угостите родных, близких и нуждающихся тем, что вы приготовили на этот праздник. Веселье в этот день должно быть не столько физическим, сколько духовным. Так что дикие пляски – это совсем не лучшее развлечение.

При встрече с другими людьми нужно сказать "Христос Воскресе!" и ответить на это "Воистину Воскресе!".

А еще наши предки в этот день:

  • просили Бога о помощи, если просьба от чистого сердца, то она обязательно исполнится;
  • качались на качелях, это такой ритуал овевания и освобождения от грехов;
  • когда звонили колокола, крестились со словами: "Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь";
  • подавали монетку нищему, чтобы весь год потом не знать в деньгах большой нужды;
  • свечи, купленные на Пасху в церкви, хранили весь год;
  • начинали праздничную трапезу с освященных в церкви яиц и куличей;
  • отпускали на волю птиц в знак весенней свободы.
2
Чего нельзя делать на Пасху?

В Пасху нельзя делать почти все то же, что на протяжении всей Страстной недели, а именно:

  • материться, ругаться, браниться, ссориться, желать кому-то зла;
  • думать о плохом, быть грустным, обижаться, лгать, плакать;
  • вести себя распутно, недостойно, грубо, неуважительно по отношению к окружающим;
  • шить, вязать;
  • делать уборку, подметать, рубить, копать, сеять;
  • вести интимную жизнь, изменять;
  • смотреть телевизор, сидеть за компьютером, планшетом, попусту проводить время со смартфоном в руках, посещать развлекательные заведения;
  • венчаться, заказывать панихиды.

А также на Пасху не стоит:

  • Работать, но речь скорее о домашней и садовой работе. Именно поэтому все стараются навести дома порядок, избавиться от ненужных вещей в Чистый четверг. Если у вас смена по графику, большого греха в труде не будет. Верующие говорят, что если вы честно будете исполнять свои обязанности, Бог вас простит.
  • Пасха – праздник победы жизни над смертью, поэтому не стоит в этот день ходить на кладбище. В церквях в это время нет заупокойных служб и панихиды.
3
Что должно быть в Пасхальной корзине?

Считается, что на столе и в корзине, с которой вы пойдете в гости, должны быть:

  • крашеные яйца, как символ ново жизни;
  • куличи и пасхи, которые символизируют тело Христово;
  • молочные продукты, как символ чистоты;
  • мясные изделия;
  • рыбные блюда;
  • вода, вино;
  • свечка.

Помните, продукты, освященные в церкви (яйца, куличи, вино), нельзя выбрасывать. Если что-то остается, отдайте нуждающимся. Крошки от пасхального кулича насыпьте птицам.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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