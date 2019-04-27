Пасха – из тех православных праздников, которые отмечают даже люди, не причисляющие себя к верующим и совершенно далекие от религии. А уж для верующих Пасха – самый светлый и добрый праздник во всем календаре. Портал Amic.ru подготовил для своих читателей ответы на популярные сегодня вопросы: как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день? Этот праздник будем отмечать в воскресенье, 28 апреля.
Даже если вы не глубоко верующий человек, все равно проведите этот день достойно, без ссор, обид, обильного возлияния. Для православных в этот день закончился Великий Пост и теперь можно есть все, что угодно и пить вино. Именно поэтому в этот день принято собирать большие застолья. Помните, что быть пьяным в праздник Святой Пасхи – это великий грех.
Самое правильное в этот день – пригласить гостей или сходить в гости самому. Угостите родных, близких и нуждающихся тем, что вы приготовили на этот праздник. Веселье в этот день должно быть не столько физическим, сколько духовным. Так что дикие пляски – это совсем не лучшее развлечение.
При встрече с другими людьми нужно сказать "Христос Воскресе!" и ответить на это "Воистину Воскресе!".
А еще наши предки в этот день:
- просили Бога о помощи, если просьба от чистого сердца, то она обязательно исполнится;
- качались на качелях, это такой ритуал овевания и освобождения от грехов;
- когда звонили колокола, крестились со словами: "Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь";
- подавали монетку нищему, чтобы весь год потом не знать в деньгах большой нужды;
- свечи, купленные на Пасху в церкви, хранили весь год;
- начинали праздничную трапезу с освященных в церкви яиц и куличей;
- отпускали на волю птиц в знак весенней свободы.
В Пасху нельзя делать почти все то же, что на протяжении всей Страстной недели, а именно:
- материться, ругаться, браниться, ссориться, желать кому-то зла;
- думать о плохом, быть грустным, обижаться, лгать, плакать;
- вести себя распутно, недостойно, грубо, неуважительно по отношению к окружающим;
- шить, вязать;
- делать уборку, подметать, рубить, копать, сеять;
- вести интимную жизнь, изменять;
- смотреть телевизор, сидеть за компьютером, планшетом, попусту проводить время со смартфоном в руках, посещать развлекательные заведения;
- венчаться, заказывать панихиды.
А также на Пасху не стоит:
- Работать, но речь скорее о домашней и садовой работе. Именно поэтому все стараются навести дома порядок, избавиться от ненужных вещей в Чистый четверг. Если у вас смена по графику, большого греха в труде не будет. Верующие говорят, что если вы честно будете исполнять свои обязанности, Бог вас простит.
- Пасха – праздник победы жизни над смертью, поэтому не стоит в этот день ходить на кладбище. В церквях в это время нет заупокойных служб и панихиды.
Считается, что на столе и в корзине, с которой вы пойдете в гости, должны быть:
- крашеные яйца, как символ ново жизни;
- куличи и пасхи, которые символизируют тело Христово;
- молочные продукты, как символ чистоты;
- мясные изделия;
- рыбные блюда;
- вода, вино;
- свечка.
Помните, продукты, освященные в церкви (яйца, куличи, вино), нельзя выбрасывать. Если что-то остается, отдайте нуждающимся. Крошки от пасхального кулича насыпьте птицам.
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